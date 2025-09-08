Массовое захоронение XVII века оказалось многоярусным

Большинство останков из массового захоронения примерно 400-летней давности, найденного на исходе лета в центре Красноярска, принадлежит мужчинам среднего возраста.

Большая часть костей в захоронении, относящемся предположительно к XVII веку, - это скелеты мужчин 25-40 лет, передает ТАСС со ссылкой на руководителя Красноярской геоархеологии Данила Лысенко.

О находке стало известно 25 августа. Неизвестное ранее погребение обнаружили под дорогой на улице Каратанова, в историческом центре краевой столицы, в ходе замены коммуникаций.

Сначала речь шла об останках 13 человек. Сейчас число скелетов возросло вдвое.

По информации Лысенко, гробов в захоронении нет. Вероятно, тела запеленали, перед тем как уложить в яму. На костях ног сохранилась обувь наподобие поршней - это своего рода лапти, но не сплетенные из лыка, а кожаные. С ними связано известное выражение "шевели поршнями".

Директор Красноярской геоархеологии рассказал, что тела в захоронении уложены ярусами, одно на другое. Сейчас археологи работают на втором ярусе. Не исключено, что после извлечения останков, находящихся на этом уровне, ученых ожидают и более глубокие слои погребения.

Справка "РГ"

Красноярский острог (оборонительное сооружение, возведенное казаками близ места слияния рек Кача и Енисей) заложен, по официальной версии, в 1628 году. Основателем города, которому скоро исполнится 400 лет, считается дворянин Андрей Дубенский. Как полагают историки, первой печатью (и гербом) Красноярска служила личная печать царя из династии Рюриковичей Ивана Грозного.