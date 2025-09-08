Какими чудесами прославилась Владимирская икона Божией Матери

Владимирская икона Божьей Матери, чей праздник мы отмечаем 8 сентября, - великая русская святыня, перед которой веками молились в самых безвыходных ситуациях. И она спасала: детей по молитве матери, близких, пропавших без вести, тяжело больных и отчаявшихся. Молитва перед Владимирской иконой Богородицы не раз чудом спасала и всю страну, народ от эпидемий, стихийных бедствий, захватчиков.

Святой благоверный великий князь Андрей Боголюбский переносит икону во Владимир. И. Я. Билибин, 1926 год. Фото: Дом-музей Марины Цветаевой

Образ Владимирской в России настолько любили, что за столетия он оброс мифами. К примеру, в народе принято считать: икона написана Евангелистом Лукой непосредственно с лика Богородицы. Но вот исследователи видят в иконе выдающееся произведение византийского искусства, принадлежащее кисти неизвестного константинопольского мастера. Причем это единственный сохранившийся шедевр гения. Шедевр, потому что даже люди далекие от иконописи отмечают удивительную, проникновенную нежность образа, где Богородица со строгой ласковостью смотрит тебе в прямо в душу, и кем бы ты ни был, какая бы боль или трагичная тайна ни таилась в твоей душе, Она "обоймет тебя всей своею исцеляющей любовью" - как обнимает своего Младенца Сына.

Что касается даты написания иконы, то художественно-стилистические особенности и исторические данные свидетельствуют: она была создана в первой трети XII века, до 1130 года. То есть Владимирская - самая ранняя из известных сохранившихся чудотворных икон Древней Руси. А первое упоминание образа мы встречаем в летописной статье 1155 года, рассказывающей о старшем сыне великого князя Георгия Владимировича (Юрия Долгорукого) Андрее Боголюбском.

Здесь говорится, что икона, впоследствии получившая имя Владимирская, приплыла в Киевскую Русь на корабле из Царьграда (Константинополя) вместе с другой иконой, называемой Пирогощей, - она не сохранилась. Вероятно, оба образа были подарком киевскому князю Мстиславу Изяславичу, привезенным митрополитом Михаилом, прибывшим в Киев из Константинополя в 1130 году. Почти сразу наш образ, помещенный в женский монастырь Вышгорода, что в 15 километрах от Киева, прославился чудотворением - спасением младенца от смерти по молитве уже отчаявшейся матери. Позже таких случаев стало больше, с тех пор перед Владимирской молятся за детей.

Вышгород в те времена был уделом Андрея Боголюбского, и царьградский подарок так полюбился князю, что когда в нем созрел грандиозный план освоения северо-восточных земель Руси, создания своего центра, он "без отне воли", то есть против воли отца "перенесе" чудотворный образ в Залесскую землю - так было положено начало Владимиро-Суздальской Руси. Шаг этот имел воистину историческое значение. И он был непосредственно связан с чудотворной иконой.

Фрагмент Владимирской иконы Божьей Матери. XII век

Сказания доносят до нас чудесную историю о том, что именно икона выбрала место, где ей отныне находиться, где основать центр княжества. Предание рассказывает: когда Андрей отъехал от Владимира, направляясь в Ростов, который он первоначально и решил сделать своей столицей, лошади остановились на берегу реки Клязьмы и никакие понукания не смогли их заставить идти дальше. Запрягли свежих, но и эти стояли как вкопанные. Пораженный случившимся, Андрей Боголюбский взмолился Богородице и получил прямой ответ: икона должна находиться во Владимире. А значит и центру будущего мощнейшего княжества быть здесь. Не будем придираться к деталям того, как именно икона дала знать, где именно ей быть, Андрей Боголюбский - одна из ключевых политических фигур Руси 60-70-х годов XII века - был человеком глубоко верующим, а процесс считывания верующим знаков промысла Божьего - вещь и таинственная, и интимная, поэтому не всегда поддающаяся прямому пересказу. Поэтому, в чем именно великий князь увидел знак свыше - не суть, главное, в итоге он решил обосноваться не в Ростове, а во Владимире. В итоге на месте периферийной отчины своего прадеда Всеволода Ярославича и деда Владимира Всеволодовича Мономаха князь Андрей Боголюбский создал Владимирско-Суздальское княжество. Столетия спустя историки сочтут, что выбор места был идеальным.

Но Андрей Боголюбский в 1155 году об этом еще не знал, просто положившись на волю Божью, он все же обосновался во Владимире-на-Клязьме, где в 1158-1560 годах выстроил для любимой иконы Успенский собор. А потом много трудился над тем, чтобы Владимир стал главным политическим центром Руси, заменившим в этой роли древний Киев, стал ядром, вокруг которого строилась государственность будущей России. Максимилиан Волошин скажет об этом так:

Образ Твой, над Русью вознесенный, В тьме веков указывал нам след...

Удивительный факт: при всей жесткости и прагматичностии Андрея Боголюбского-политика, он сам, его современники и даже их потомки искренно верили в то, что все глобальные перемены происходят под покровом Пресвятой Богородицы и ее иконы, с этих пор получившей имя Владимирская. Причем это вера была так велика, что, по слову Дмитрия Лихачева, летопись всего Владимиро-Суздальского государства "строилась как цепь чудес Владимирской Богоматери".

И новое чудо не заставило себя долго ждать. В 1164 году, отправляясь в поход против волжских булгар, князь Андрей берет с собой полюбившийся образ. Летописи сообщают: перед битвой князь упал на колени пред иконой и воскликнул: "Всяк уповай на Тя, Владычице, не погибнет!" Помолившись с князем, войско двинулось в бой и вернулось с победой. В память об этом Андрей Боголюбский - дело неслыханное! - учредил целых два православных праздника: Покров Пресвятой Богородицы (14 октября по новому стилю) и Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы (14 августа). Это были первые собственные русские православные праздники всего полтора века назад крестившейся Руси. Историки видят в этом не только почитание Владимирской иконы, но и политическое решение: Русь не желала находиться на периферии православия, она стремилась стать значимой и в духовной сфере. Андрей Боголюбский разворачивает строительство храмов, и в главном из них - Успенском соборе Владимира - сияет украшенная драгоценным окладом святыня. В это же время при личном участии Андрея Боголюбского начали письменно фиксировать чудеса по молитве перед Владимирской иконой Богоматери.

Почитание Владимирской Заступницы в народе было так велико, что когда в 1174 по заговору бояр Кучковичей великий князь Андрей Боголюбский был убит и во Владимире началась резня с грабежами, мятеж был чудом остановлен только тогда, когда священник Николай (Микула) "поча ходити... со святою Богородицею, в ризах по городу".

С годами слава о чудотворном образе разнеслась "по всей земле русской". К концу XIV века преемницей Владимира как духовного и политического центра Руси становится Москва. И новым, потрясшим воображение современников чудом стало спасение Москвы от захватчиков.

1395 год. На Русь из монгольской Орды движется войско Тамерлана, или Темир-Аксака, как называют его русские летописи. Сын Димитрия Донского, великий князь Василий I Димитриевич, не надеясь на военные силы, истощенные Куликовской битвой в 1380 году и страшным разорением Москвы Тохтамышем в 1382-м, "послаша по икону в славныи столныи град въ Володимер... Егда же принесена бысть икона сии близ града Москвы, тогда весь град изиде противу еа на стретение еа". Церковнославянское слово "сретение" означает встречу. На торжественной встрече с Владимирской москвичи вместе с Василием I Димитриевичем и митрополитом Киприаном молились со словами: "на Тя бо надеющеся не погибнем, но избудем Тобою от враг наших. Не предаи же нас, наша заступница и наша надежа, в руце врагом наших". 26 августа по старому стилю и 8 сентября по новому, в день встречи Владимирской иконы в Москве и всенародного моления перед ней Темир-Аксак вдруг "убояся и устрашися, и ужасеся, и смятеся, и нападе на нь страх и трепет, и вниде страх в сердце его, и ужас в душу его, вниде трепет в кости его, и скоро отречеся воевати Русьскыя земля и въсхытишася быстрее на течение путнаго шествиа, и скорее грядяху к Орде, а к Руси тыл показающе!" В честь чудесного спасения Москвы и был установлен праздник Сретения Владимирской иконы Божией Матери, который мы отмечаем 8 сентября.