Скифы: какая генетическая аномалия погубила древний народ

Когда-то одно лишь имя этого народа наводило страх на жителей древнего мира. Но великие царства кочевников-скифов канули в Лету, оставив после себя лишь величественные курганы, полные золота, и множество вопросов. Один из главных: почему исчезла эта могущественная цивилизация? Последние исследования антропологов предлагают неожиданный и драматичный ответ.

Миф и историческая правда

Образ свирепых и «варварских» скифов прочно засел в массовой культуре, во многом благодаря знаменитым строкам Александра Блока. Однако современная наука позволяет утверждать: поэт допустил сразу две исторические неточности.

Во-первых, прямых потомков скифов в русском народе искать не стоит. Мы являемся им очень дальней, условно говоря, «четвероюродной» родней. Во-вторых, скифы не были азиатами-монголоидами. Это был народ европеоидного типа, внешне схожий с современными южноевропейцами. И уж точно их нельзя назвать отсталыми дикарями. Напротив, Скифия была мощным очагом цивилизации, значительно опережавшим многих соседей в богатстве и развитии ремесел. Хотя их воинственность и храбрость — это исторический факт, не подлежащий сомнению.

Кто такие скифы

Скифы принадлежали к огромной индоевропейской языковой семье. Но если русские относятся к ее балто-славянской ветви, то скифы — к индоиранской. Таким образом, их ближайшими современными родственниками являются народы Ирана, Курдистана, Таджикистана и Северной Индии.

Их культура была уникальна и узнаваема: знаменитый «звериный стиль» в искусстве, культ войны и одна очень странная традиция — искусственная деформация черепов. С младенчества голову ребенка туго бинтовали, чтобы придать ей вытянутую, узкую форму. Любопытно, что эта практика, независимо возникшая у народов в разных частях света (от Южной Америки до Франции), часто коррелирует с повышенной агрессивностью. Ученые спорят, была ли тут причинно-следственная связь или просто совпадение, но проверить это на практике невозможно по этическим соображениям.

Амазонки с Дона

Античные авторы помещают легендарных амазонок примерно в те же степи, где и проживали скифские племена. Многие столетия они считались лишь мифом, не имеющим под собой особых оснований, чем-то столь же невероятным и немыслимым, как кентавры с циклопами. Сейчас же у нас есть основания полагать, что в истоках старой легенды может таиться крупица истины.

Дело в том, что при раскопках скифских курганов довольно часто находят захоронения женщин-воительниц. Эти могилы удивляют своей роскошью: скифы хоронили своих воинственных дам с большой помпезностью, помещая к ним не только традиционные в данном случае украшения, но и самое настоящее оружие. Как видно, в обществе древних кочевников женщины занимали довольно высокое социальное положение, что было немыслимо для наблюдавших за этим патриархальных древних греков. Возможно, именно отсюда берет свой исток легенда о воинственных амазонках.

Впрочем, агрессивность скифских женщин можно объяснить и иначе. Еще отец науки истории Геродот обращал внимание на то, что скифские женщины склонны к бесплодию, что объяснял особенностями их телосложения. Дескать, больно уж они похожи на мужчин, а потому у них не получается родить. На самом деле предположения греческого мыслителя были по-своему обоснованными. Дело в том, что среди скифов большое распространение получило очень специфическое генное заболевание, известное нам под названием синдрома Морганьи—Стюарта—Мореля. Суть патологии заключается в широком комплексе нарушений в работе эндокринной системы. Это приводит к таким заболеваниям, как сахарный диабет, повышает склонность к болезненной тучности и чревато бесплодием. Кроме того, синдром оказывает влияние на поведение и внешний вид больного. Так, например, пораженные этим редким в наше время генетическим заболеванием мужчины становятся довольно женственными, чего нельзя, в свою очередь, сказать об их женщинах. У них наоборот ярко проявляются характерные для мужчин черты: усиленный рост волос на теле, агрессивность, активный набор мышечной массы.

Возможно, что древние скифы исчезли именно из-за того, что со временем в их среде широкое распространение получил этот синдром, что привело к замедлению популяционного роста народа, который из-за этого и оказался сметен новыми выходцами из степи.