Почему Высоцкий вместо русского православия выбрал армянское христианство

Хотя во времена Советского Союза религиозность было принято не выставлять на показ, многие соблюдали христианские обычаи. Речь, например, о таинстве крещения. Причем, порой, решались на это уже в зрелом возрасте. В апреле 1970 года крестился и известный бард Владимир Высоцкий. Интересно, что сделал он это в Армянской Апостольской церкви. Почему же Высоцкий выбрал именно армянское христианство, а не традиционное русское православие?

Крещение вдали от Москвы

В 1970 году Высоцкий вместе с другом Давидом Карапетяном отправился в Армению. На первый взгляд, поездка выглядела как обычный отпуск, но на самом деле она имела гораздо более глубокий сакральный смысл. Втайне от окружающих, включая самых близких, Высоцкий прошел обряд крещения в Армянской Апостольской церкви. Это было осознанное решение зрелого мужчины, стремившегося к духовному очищению и поиску Бога.

Но почему музыкант выбрал именно Армению для этого важного шага? Ответ кроется в желании сохранить тайну. В Москве, где его окружали коллеги, друзья и родственники, столь дерзкий поступок мог бы вызвать ненужный резонанс. Отец Высоцкого, кадровый военный и убежденный коммунист, а также партийный руководитель театра Юрий Любимов вряд ли бы одобрили такое решение. Армения же предоставляла возможность некоего уединения. Здесь, вдали от посторонних глаз, Высоцкий смог исполнить задуманное.

Влияние «мамы Жени»

Есть мнение, что особую роль в выборе армянского христианства сыграла вторая жена отца Владимира — Евгения Лихалатова (в девичестве Мартиросова). Армянка по происхождению, она стала для Высоцкого настоящей матерью. С детства Евгения окружила будущего барда заботой и любовью, поддерживала творческие начинания и верила в его талант, даже тогда, когда родные родители сомневались в выборе сына.

Высоцкий всегда называл Евгению Лихалатову «мамой Женей» и относился к ней с глубоким уважением. Возможно, именно ее армянские корни и приверженность традициям стали для него важным духовным ориентиром. Крещение в Армянской церкви можно рассматривать как дань уважения этой женщине, которая оказала огромное влияние на его становление.

Мистический опыт

Как считается, еще одной важной причиной, подтолкнувшей Высоцкого к крещению, могла стать авария, в которую он попал вместе с Давидом Карапетяном во время поездки в Армению. По воспоминаниям очевидцев, автомобильная катастрофа была ужасной, но Владимир чудом остался жив, отделавшись лишь незначительными травмами.

После аварии Высоцкий оказался в храмовом комплексе Севанаванк, расположенном на живописном утесе озера Севан. По свидетельствам Карапетяна, поэт был поражен красотой и энергетикой этих древних храмов. Крутая лестница, выдолбленная в скале, ведущая к храмам, стала для него символическим испытанием. Его слова «Я сам!» звучали как внутренний вызов и стремление к духовной независимости.

Оказавшись внутри храма, Высоцкий буквально «слился с его древними стенами. Он прикасался к ним, как будто пытался почувствовать их вековую силу и мудрость». Этот момент, по словам очевидцев, был наполнен особой мистической атмосферой. Именно здесь, в тишине старинной церкви, Владимир принял решение креститься, чтобы стать ближе к Богу.

Духовный путь

После крещения Высоцкий начал носить нательный крестик, который стал для него важным символом. Этот талисман, подаренный первой женой Людмилой Абрамовой, был семейной реликвией, передававшейся из поколения в поколение. Кроме того, на некоторых фотографиях Высоцкого можно увидеть большое серебряное распятие, подаренное ему другом Михаилом Шемякиным. Этот крест сопровождал Владимира даже в день его похорон, но позже загадочным образом исчез.

Несмотря на то, что Высоцкого нельзя было назвать глубоко воцерковленным человеком, по словам близких, его вера была искренней и живой. Он ощущал потребность в диалоге с Богом, особенно в сложные моменты своей жизни. Армянская церковь, с ее древними традициями и особой атмосферой, стала для него тем духовным пристанищем, в котором он в ту пору нуждался.