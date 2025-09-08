Какие сны русские считали посланием с того света

Для русского человека сон был не просто отдыхом, а окном в потусторонний мир, полным знаков и предупреждений. Особое внимание наши предки уделяли вещим снам, сулящим самое страшное — скорую кончину. Эти поверья, собранные этнографами по всей России, создают уникальную карту народного подсознания, где каждый образ был четким посланием с того света.

Когда мертвые зовут за собой

Самым верным предзнаменованием смерти считалась встреча с усопшим. Но важно было не просто увидеть покойника, а понять его действия.

Если умерший родственник звал за собой, предлагал «пожить вместе» или «помочь по хозяйству» — это было прямым указанием на скорую смерть сновидца. На Водлозерье смерть сулил покойник, что-то едящий во сне. Это символизировало его готовность принять нового «гостя». Усопший, подметающий пол и заявляющий, что «ждет кого-то», готовил место для нового обитателя.

Дом

Почти повсеместно сновидение о строительстве нового дома также считалось предупреждением о грядущей смерти, в особенности, если этот дом был тесным и длинным (похожим на гроб), а его возведением занимался покойник. Недаром гроб называли на Руси домовиной.

Нельзя было и принимать приглашение мертвеца посмотреть или выбрать новый дом. Сновидение, в котором снесло крышу с дома, тоже расценивали как предвестие кончины кого-то из родственников. Обрушение половины крыши означало потерю одного из супругов. О скорой смерти кого-то из домашних говорили и в том случае, если спящий видел, как некто вбивает гвозди в конек на крыше дома.

Животные и птицы

Недобрым знаком называли русские и сновидение об укусе змеи. На опасность указывали и мыши, увиденные во сне. Чаще всего грызуны сулили болезнь, но нередко и со смертельным исходом. Мыши и гады вообще считались своеобразным воплощением нечистой силы. Особое отношение у русских было и к коровам. На Руси верили в то, что эти животные льют слезы по усопшим. Поэтому неудивительно, что приснившаяся черная или красная корова также предвещала смерть. Кроме того, на Псковской земле считалось, что если больной человек увидит во сне коня, он обязательно умрет (конь – кончина). Новость о близкой кончине могли принести и птицы. Недаром до сих пор ударившаяся наяву о стекло окна птица предупреждает о скорых похоронах в доме. Александр Гура в своей книге «Символика животных в славянской народной традиции» пишет о том, что в Полесье смерть предвещала также сорока, увиденная во сне. Причем, считалось, что сорока предрекает смерть матери. Видеть во сне, как улетела со двора кукушка или поднялся с руки сокол, у русских тоже предвещало смерть близкого человека.

Человек и его действия

Смерть матери или другого родственника ожидали и после увиденного во сне выпавшего зуба с кровью. Если же крови при этом не было, то это означало, что умрет кто-то из знакомых или односельчан, то есть тот, кто не имеет кровного родства со сновидцем. Аналогичному толкованию подвергалось и выпадение волос на голове. Важную роль для русских играли во сне не только части тела человека, но и его действия и образы. Например, если человек видел себя во сне царем или летающим по небу, то говорили, что смерть должна прийти к нему обязательно. Увидеть себя венчающимся тоже считалось дурным знаком, указывающим на скорый уход из жизни. Ехать во сне на телеге также, согласно поверьям, являлось признаком предстоящей кончины. Когда снилось, что человек, который долгое время находился в разлуке с близкими, отплывал на лодке или пароходе, это расценивалось, как весть о его гибели. Вообще любой путь по воде русские считали дорогой «на тот свет». Поэтому всегда ждали смерти, если человеку снилось, что его уносит течением реки или штормом в открытый водоем (озеро или море).