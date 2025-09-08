Как Русское царство и империя Цин установили дипломатические отношения

Россию и Китай сейчас приводят как пример рациональной дружбы. Это когда нет никаких союзов против кого-то, а все отношения строятся на взаимной выгоде и согласии. В мире часто этому удивляются, той же Европе трудно понять механизм таких отношений. А все дело в том, что так повелось изначально, плюс неагрессивность обеих наций. А основу заложил самый первый дипломатический документ – Нерчинский договор, который подписали 336 лет назад.

6 сентября (27 августа по старому стилю) 1689 года Русское царство и империя Цин объявили, что в ходе переговоров все противоречия разрешены и более нет причин для взаимной вражды. Подпись от России поставил стольник (и будущий фельдмаршал) Федор Головин, а со стороны Китая сам князь Сонготу — регент и родственник малолетнего императора Канси.

На протяжении веков Россия и Китай никак между собой не соприкасались – уж очень далеко тогда друг от друга были. А потому и поводов для взаимных претензий не существовало.

Конечно же о наличии друг друга прекрасно знали, тот же Александр Невский, когда ездил в Каракорум, в столицу монгольской империи, вполне мог видеть китайские земли. Но каких-то особых отношений не было, даже когда развалилось государство Чингисхана. Но в нерчинских событиях его тень будет присутствовать.

После похода Ермака русские продолжили продвижение в Сибирь и в итоге попали и на Дальний Восток. Причина – ценная пушнина. На тот момент у государства не было никаких полезных ископаемых, на Урале железо найдут лишь при Петре, а серебро и того позже. Поэтому меха стали самым важным источником валюты, на которую можно было купить все недостающее.

Такое продвижение купцов и промышленников требовало определенных запасов продовольствия и промышленных товаров. А до основной территории было далеко. Следовательно, возникала необходимость в каких-то стационарных пунктах, которые могли бы быть точками снабжения. Здесь селились люди, которые начинали заниматься и сельским хозяйством.

В 1649 году русские вступили на территорию Приамурья. Таким стационарным пунктом тут выступил острог Албазин. Рядом жили местные племена дауров, дючеров, ачанов и других. Они стали платить налог – ясак, и это делало их подданными России.

Такое положение дел не понравилось Китаю. Понять можно – вся угроза туда всегда приходила с севера и появление новых вооруженных людей не могло не встревожить.

© Вид Нерчинска из «Записок Идеса»

По идее все эти земли к историческому Китаю отношения не имели. Но там на тот момент правила маньчжурская династия Цинь, а они считали себя потомками Чингисхана. А следовательно, полагали местные племена своими данниками. Да они и платили, пока русские не появились. Таким образом почва для конфликта появилась.

И он не заставил себя долго ждать. Уже в 1651 году был послан карательный отряд против Ерофея Хабарова, но тому удалось его разбить. Последующие двадцать лет стычки проходили регулярно, победу одерживали то русские, то маньчжуры. Но вот какой-то особой злобы друг к другу не возникло.

В 1682 году было создано Албазинское воеводство. Маньчжуры решили, что пора вытеснять русских. И в 1685 году направили на Албазин отряд под руководством чиновников Лантаня и Пэнчуня. Стены острога на обстрел артиллерией рассчитаны не были, помощь из-за расстояний не поспевала. Поэтому городок 20 июня взяли быстро, всех русских отпустили в Нерчинск.

Однако уже через два месяца албазинский воевода Алексей Толбузин вернулся с тем самым подкреплением и снова возвел крепость. На этот раз такую, чтобы пушки не смогли пробить, Фортификационными работами руководил немец на русской службе, нам известный как Афанасий Бейтон.

В 1686 году маньчжуры, которые владели Китаем, вновь приступили к осаде под руководством все того же Лантаня. Но в этот раз уже взять крепость не смогли. Даже когда большая часть гарнизона умерла от цинги, в живых осталось 150 человек, из них ходячих – 45.

© Русские послы XVII в. в Китае (журнал Нива)

Вот в этот момент в Пекин и прибывают гонцы из Москвы с объявлением, что отправлено посольство под руководством Федора Головина. В него также вошли иркутский воевода Иван Власов и дьяк Семен Корницкий.

Согласие на его приезд китайский император, а фактически регент Сонготу, дал охотно, поскольку назревала еще одна война с соседями и не хотелось распылять силы. Лантаню дали команду отвести войско, но стоять неподалеку.

В 1886 году Головин выехал из Москвы, а добрался только к осени 1688 года. Китайская делегация прибыла к концу лета 1689 года. Переговоры велись в Нерчинске по просьбе китайской стороны и продлились две недели.

Свои аргументы императорский регент подтвердил внушительной военной силой, которая превосходила русскую в разы. С Головиным пришло 1845 человек стрельцов и казаков с пушками. Плюс местные силы.

Реальных, профессиональных, военных было немного – 509 стрельцов. Но зато артиллерия по своему качеству превосходила китайскую. Головин, понимая неравенство сил, провел показательные стрельбы и это произвело впечатление.

Поскольку ни русские не знали китайского языка, ни китайцы русского, то переговоры шли на латыни. С русской стороны переводчик Андрей Белобоцкий, с китайской два иезуита – Томас Перейра и Жан-Франсуа Жербильон.

При этом общение происходило так – переводчики бегали из одного лагеря в другой и сообщали, что сказали послы. Очень быстро выяснилось, что китайские переводчики по своей иезуитской сущности намеренно перевирали слова китайцев. Дело даже чуть не дошло до срыва встречи.

Тогда Головин решил проблему просто – он заплатил им. И переговоры сразу пошли в конструктивном ключе.

Выяснилось, что маньчжурская династия Цинь считает земли своими, поскольку ведет свое происхождение от Чингисхана. Потому Албазин за Россией признать никак не могут. Но и русские донесли, что не намерены отдавать Даурию – уж она-то к Китаю точно никакого отношения не имеет.

В результате компромиссов, и вот той взаимной демонстрации военной силы, решили, что граница пройдет по Албазину. Русские городок покидают, но и китайцы тоже. Говоря современным языком, устанавливалась демилитаризованная зона.

Остальные границы были в договоре обозначены нечетко. По той простой причине, что сами китайцы не знали толком эти земли. А русские еще не до конца все облазили и тоже были не в курсе. По этой же причине не случилось взаимного обмена картами с границами, которые всегда в таких случаях прилагаются к договору.

Наконец, 6 сентября (27 августа) 1689 года первый в истории договор между Россией и Китаем был подписан. Его скрепили с российской стороны Головин, Власов и Корницкий, с китайской – регент Сонготу, Тун Гоган и Лантань.

Сам он состоял из семи пунктов. И вот их хватило почти на два века – Нерчинский договор сменят в 1858 году Айгунский, а в 1860 году Пекинский. Потом будут и другие, согласно меняющимся эпохам. Но все эти 336 лет, с момента первого, Китай и Россия всегда умели находить пути для мирного, а теперь и дружественного, существования.