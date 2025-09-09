Неизвестный хищник с огромными зубами растерзал акулу

На пляж в испанском городе Пальма вынесло тушу гренландской полярной акулы с огромными ранами на шее. Об этом сообщает издание Daily Star.

Очевидцы и туристы бросились фотографировать рыбу. На кадрах, которые они сняли, на ее шее заметны следы зубов. Предположительно, их оставил еще более крупный хищник.

Видео с места происшествия вызвали бурное обсуждение в TikTok. Одни пользователи предположили, что неизвестным хищником, растерзавшим акулу, была косатка. Другие сочли, что рыба попала под гребной винт судна.

Средняя продолжительность жизни гренландской полярной акулы составляет 272 года. Это самые северные и самые холодолюбивые из всех акул. Встречаются особи, достигающие 7,3 метра в длину и весящие до полутора тонн.

Ранее сообщалось, что ученые впервые сняли на видео одиночное нападение косатки на акулу-людоеда. Косатка по прозвищу Старбоард набросилась на молодую акулу длиной около 2,5 метра и расправилась с ней всего за две минуты. После нападения она уплыла с печенью акулы в зубах.