Постоянно забитый рюкзак девушки натолкнул бойфренда на страшную догадку

Пользователь Reddit с ником Some-Ohio-Rando рассказал о возникших у него подозрениях касательно собственной 19-летней девушки. Автор уточнил, что их отношения начались два месяца назад, но видятся они при этом практически каждый день.

«Она отказывается рассказать мне, где она живет, — не говорит даже, в каком направлении от моего дома. Кроме того, дома она, судя по всему, и не бывает, потому что мои звонки застают ее то в кафе, то в каких-то других заведениях. А еще она упоминала, что знает много хороших мест, где можно вздремнуть на улице в солнечную погоду», — написал автор.

Все это натолкнуло бойфренда на мысль о том, что у его избранницы нет определенного места жительства и она бродяжничает. Доказательством этой теории он считает и тяжелый и до отказа забитый рюкзак девушки, который она постоянно носит с собой. Его содержимого, по мнению автора, хватило бы на недельное путешествие.

«Недавно она забирала кое-какие вещи со склада в городе, в котором раньше жила. На обратном пути она опаздывала и попросила оставить пять-шесть сумок у меня на ночь, так как камера хранения была закрыта. Мне так и не удалось понять, почему она не могла просто оставить их у себя», — добавил автор.

Другие пользователи посоветовали ему отважиться на прямолинейный, но тактичный разговор с девушкой, который помог бы паре начать решать проблему или сделать ее менее острой.

