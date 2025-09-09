Какие пропавшие сокровища России пока так и не нашли

По официальной статистике, в России ежегодно находят два крупных клада, имеющих огромную историческую ценность. Реальная цифра, конечно, гораздо выше. Почему же кладоискатели предпочитают хранить молчание? Всё дело в несовершенстве закона: механизмы оценки находки и выплаты вознаграждения до сих пор не отработаны. Это и порождает армию «чёрных копателей», каждый из которых мечтает отыскать один из легендарных кладов, коих в нашей стране насчитывается не один десяток.

Давайте отправимся на виртуальную охоту и вспомним самые громкие и загадочные сокровища, что до сих пор ждут своего первооткрывателя.

Ненайденные клады XX века

В питерских катакомбах до сих пор ищут награбленное легендарным налётчиком Ленькой Пантелеевым. По слухам, добыча знаменитого бандита, оценённая как минимум в $150 тысяч, спрятана где-то в подземных лабиринтах исторического центра. Местные диггеры уже не одно десятилетие безуспешно проверяют старые штольни и подвалы в надежде на удачу.

Сокровища адмирала Колчака - это, пожалуй, главный «большой куш» российского кладоискательства. После разгрома армии самопровозглашённого Верховного правителя России пропала значительная часть золотого запаса империи, хранившаяся в его омской ставке. Речь идёт о колоссальной сумме — около 250 миллионов царских золотых рублей. Предполагаемое место захоронения — бескрайние леса и болота в районе города Тайга в Кемеровской области.

В августе 1941 года, при спешной эвакуации из Смоленска, колонна из восьми грузовиков, гружённых золотыми слитками на сумму $6,5 млн, попала под обстрел. Три машины были уничтожены, а следы пяти уцелевших — бесследно затерялись где-то между Смоленском и Вязьмой. Судьба этого золота остаётся одной из самых волнующих тайн Великой Отечественной войны.

Знаменитые клады древности

Золотые кони хана Батыя – мечта каждого волгоградского археолога (неважно – белого или черного). В. В. Бартольд в монографии «Батый» рассказывает, что золотые фигуры коней реального размера стояли у входа в столицу Золотой Орды – город Сарай-Батый. Позже они были перевезены приемником Батыя – ханом Берке – в район нынешнего села Царев. А уже при приемнике последнего – Мамае – исчезли, когда войска Золотой Орды оставили эту территорию после поражения в Куликовской битве.

Еще один знаменитый клад относится также к периоду смуты – правда, более поздней. В 1611 году Москва была разграблена польскими интервентами. Так об этом пишет Карамзин: «грабили казну царскую, взяли всю утварь наших древних венценосцев, их короны, жезлы, сосуды, одежды богатые, чтобы послать к Сигизмунду... сдирали с икон оклады, делили золото, серебро, жемчуг, камни и ткани драгоценные». Собранное богатство на 923 подводах отправили в Польшу, но караван не добрался даже до Смоленска, сгинув где-то в пути. А ценности, по разным сведениям, были зарыты то ли в районе Можайска, то ли возле Апрелевки.