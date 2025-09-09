Крымские итальянцы: зачем Берия депортировал их в Казахстан

Отношения Италии и Советской России осложнились в 1922 году, когда к власти в Риме пришёл Бенито Муссолини. Большевики объявили Италию «враждебным фашистским государством». Тем не менее на юге СССР продолжала существовать крупная итальянская диаспора. Решающий удар по ней чекисты нанесли во время Великой Отечественной войны.

Итальянцы Крыма

Военные гарнизоны с Апеннинского полуострова размещались в Крыму ещё в эпоху Римской империи, но гражданская колонизация началась только в Средние века. С IX века в Крыму стали появляться итальянские торговые колонии. После взятия Константинополя крестоносцами в 1204 году венецианские купцы основали факторию Судак. С 1261 года лидирующие позиции на полуострове перешли к генуэзцам, которые называли свои крымские владения Газарией. Генуя отобрала ряд территорий у греческого княжества Феодоро. Несмотря на политическое и экономическое влияние, численно итальянцы всегда составляли меньшинство. На момент захвата колонии Каффа Османской империей в 1475 году из 70 тысяч жителей лишь одна тысяча была потомками выходцев из Генуи.

Турки убили множество крымских итальянцев, оставшиеся погибли во время эпидемии чумы. Диаспора стала восстанавливаться только в XVIII и XIX веках, после присоединения полуострова к России. Вновь, как во времена Византии, в Крым потянулись итальянские купцы. Например, выходец из Савоны Бартоломеро Галлера в 1794 году принял российское гражданство, а при Павле I просил государственную помощь для основания зернового хозяйства на 4200 десятин. Но большинство крымских итальянцев были мелкими торговцами, моряками, рыбаками, ремесленниками. Некоторые выращивали миланский сорт помидоров и виноград.

Центрами возобновлённой колонии в Крыму стали Керчь и Феодосия (прежняя Каффа). В Феодосии существовала Итальянская улица. Многие переселенцы сохраняли подданство Сардинии (впоследствии Италии). В Керчи крупный приток мигрантов из южного итальянского региона Апулия наблюдался в 1860-1880-х годах.

Из известных итальянцев можно назвать главного архитектора Керчи Александра Дигби, украсившего город зданиями в стиле классицизма. К 1897 году численность итальянской диаспоры Крыма достигла 1042 человек.

Многие итальянцы, вероятно, покинули Крым в годы революции и Гражданской войны. Но в 1929 году в Керчи насчитывалось столько же итальянцев, сколько в конце XIX века. У диаспоры были свои школа, клуб, разнообразные кружки. С 1924 года работал национальный колхоз «Сакко и Ванцетти», названный в честь итальянцев-анархистов, казнённых в США. Советские порядки способствовали языковой ассимиляции. Уже в 1930-х годах младшее поколение не владело итальянским языком. Не обошли итальянцев и сталинские репрессии. Например, председателя колхоза «Сакко и Ванцетти» Марка Симоне в 1937 году обвинили в намерении устроить поджог. Умер он в ссылке. Периодически в составе диаспоры выявляли «итальянских шпионов».

Жертвы войны

Бенито Муссолини объявил войну СССР вместе с Гитлером 22 июня 1941 года. С 16 ноября по 30 декабря 1941 года Керчь впервые побывала в оккупации. После возвращения Красной Армии итальянцы показали себя как достойные граждане.

«Итальянцы вместе с другими жителями восстанавливали разрушенный город, работали на заводе им. Войкова, судоверфи, часть были мобилизованы в ополчение», – свидетельствует потомок итальянцев Крыма Галина Сколярино.

Однако власти всё равно рассматривали представителей диаспоры как потенциальных пособников врага. Злую шутку с итальянцами Крыма сыграли их «интернациональные связи». Если в Средние века итальянцы активно кооперировались с армянами, то в новейшее время они завязали дружбу с немцами. Известный филолог академик Владимир Шишмарев называл крымских итальянцев «совершенно онемеченными».

Согласно «Энциклопедии народов Крыма», операция НКВД по выселению итальянцев из Керчи проводилась в два этапа. Первую группу депортировали 28-29 января 1942 года, а вторая «зачистка» состоялась 8-10 февраля. Тем не менее документов, в которых указывались бы причины акции, историками не обнаружено.

Вооружённые чекисты оставляли итальянским семьям минимум времени на сборы. Им разрешалось взять с собой лишь по 16 кг необходимых вещей. На грузовых машинах итальянцев вывозили в порт Камыш-Бурун. Оттуда на катерах их доставляли в Новороссийск, где пересаживали в вагоны-теплушки. В январе из Керчи было выселено 438 итальянцев, в феврале – ещё 72 человека.

Депортированных разместили в Акмолинской области в Северном Казахстане, причём местные жители встретили их не слишком приветливо. Первое время переселенцам приходилось спать в надворных постройках. В этих условиях многие итальянцы заболевали и умирали. Чтобы прокормиться, депортированные шли на работу в колхозы. Как вспоминала итальянка Анджелина Спадавекки, когда они обратились к председателю колхоза за помощью, тот сказал: «Идите к Муссолини, у него просите хлеба». Другую издевательскую фразу местного руководителя запомнила Ипполита Коланджелло-Сколярино: «Кричи не кричи, не видать вам Керчи».

С октября 1942 года итальянцы вместе с немцами, финнами, румынами по постановлению ГКО были «дополнительно мобилизованы для народного хозяйства». В числе представителей национальностей «воюющих с СССР стран» итальянцев включили в рабочие колонны НКВД. Часть мобилизованных мужчин попала на строительство металлургического завода в Челябинской области.

Переживших оккупацию итальянцев южного Крыма ждала та же участь, что и керченских. 7 мая 1944 года руководители НКВД Кобулов и Серов запросили у Лаврентия Берии разрешения на выселение оставшихся итальянцев. Их предполагалось депортировать вместе с немцами, венграми и румынами, а заодно и с курортными проститутками всех национальностей. В итоге итальянцев «замели» в ходе масштабной депортации греков, болгар и армян. Итальянцы были «изобличены» как пособники врага, помогавшие уничтожать советских партизан. Операция по выселению была закончена 28 июня 1944 года.

После войны депортированные в Казахстан итальянцы понемногу перебирались из колхозов в Акмолинск. По данным сборника документов «Депортация народов СССР», в январе 1953 года на учёте оставалось лишь 20 спецпоселенцев итальянской национальности. После смерти Сталина итальянцы начали возвращаться в Крым. Во время ссылки многие сменили итальянские имена на русские.

Согласно переписи 1989 года, в Керчи и Ленинском районе жили 88 итальянцев. После распада СССР в Керчи появились итальянские общественные организации. В 2019 году численность итальянского населения в Крыму составляла 200 человек.