Почему поляки ненавидят русских

Отношения между Польшей и Россией на протяжении веков были отмечены сложной смесью культурного и политического соперничества, вылившуюся в итоге в глубокую неприязнь. По сей день поляки — даром что братья-славяне — искренне и иррационально ненавидят русских. Хотя, казалось бы, им стоило относиться к России, как минимум дважды подарившей Польше государственность, с куда большей, если не любовью, то лояльностью.

© unsplash

Начали за здравие

Вообще все начиналось для поляков неплохо — они неоднократно вмешивались в династические войны русских князей, начиная с XI века, и имели с этого определенные барыши в виде военной добычи, пленных, а иногда и территорий. После монголо-татарского нашествия, разорившего Русь, поляки воспользовались ситуацией и за пару веков ига «оттяпали» себе неплохой кусок Древней Руси, захватив вместе с литовцами почти всю территорию нынешних Украины и Белоруссии.

Несколько русско-литовских войн, в которых Польша приняла активное участие, в купе с внутренними неурядицами довели Русь до Смуты, фактически поставив ее на грань уничтожения государственности. Поляки уже видели себя властителями новых обширных и богатых земель. Более того, они даже успели посидеть в Москве. Вот только не учли одного: Русь, стремительно коллапсирующая, подобно черной дыре, явила собой образец канонической исторической турбулентности. Многие, кто, воспользовавшись моментом, пытался в эту «черную дыру» залезть, так и не смогли вернуться обратно, став жертвой «темной русской материи». Польша этой судьбы не избежала.

Раздел речи Посполитой

Одним из ключевых моментов в формировании негативного отношения поляков к России является раздел Речи Посполитой в конце XVIII века. Некогда могущественное (и изрядно по этому поводу задравшее нос) государство, простиравшееся от Балтийского до Черного моря, было поделено между Россией, Пруссией и Австрией. Впрочем, исторической справедливости ради, к тому времени Речь Посполитая превратилась в первого «больного человека Европы» (вторым почти веком позже станет Османская империя).

Значительная часть исконно польских земель, включая Варшаву, Краков и Вильнюс (Вильно), вошла в состав Российской империи. Несмотря на то, что в рамках Российской империи поляки в целом могли жить несколько лучше, чем русские крестьяне (обладая, как правило, большим уровнем личной свободы и экономической самостоятельности, особенно в дворянском сословии), это не могло компенсировать потерю национальной независимости и суверенитета.

Политика русификации

На территории, отошедшей к России, проводилась политика русификации, направленная на подавление польской культуры, языка и традиций. Это выражалось в ограничениях на использование польского языка в образовании и государственной службе, закрытии польских школ и университетов, насаждении русской культуры и православной веры. Такая политика, естественно, вызывала сопротивление среди поляков.

Польская шляхта, сохранявшая свое привилегированное положение даже под властью Российской империи, видела в России угрозу своему статусу и традиционному образу жизни. Они стремились к восстановлению независимой Польши и часто поддерживали национально-освободительные движения, направленные против российского господства. Даже немного странно, что, несмотря на аналогичные действия со стороны Австрии и Пруссии на перешедших под их контроль территориях, к западным захватчикам поляки в целом относятся благодушнее.

XIX век стал в Польше периодом национальных восстаний, которые жестоко подавлялись российской армией. Крупнейшими из них были ноябрьское восстание 1830-1831 годов и январское восстание 1863-1864 годов. После их подавления последовали репрессии, конфискация имущества, депортации в Сибирь и дальнейшее ужесточение политики русификации. Эти события глубоко травмировали польское общество и закрепили в сознании поляков образ России как угнетателя и врага.

Восстановление государственности

Первая мировая война и последующий распад Российской империи дали Польше шанс на восстановление независимости. В 1918 году с согласия и при поддержке большевистского правительства была провозглашена Вторая Речь Посполитая. Однако, мир не был долгим, уж слишком велик был соблазн урвать кусок пожирнее у миролюбивого восточного соседа. В 1920 году разразилась советско-польская война, в которой молодая польская армия, под командованием Юзефа Пилсудского, одержала победу над Красной Армией.

Эта война, хотя и завершилась подписанием Рижского мирного договора, определила на долгие годы отношения между Польшей и Советской Россией, оставив глубокие шрамы в памяти обоих народов. Победа Польши, остановившая распространение коммунистической идеологии на запад, воспринималась в Польше как национальный триумф, а в Советской России — как болезненное поражение.

Новый крах

Вторая мировая война стала еще одной трагической главой в польско-российских отношениях. В сентябре 1939 года, согласно секретному протоколу к пакту Молотова-Риббентропа, Польша была разделена между Германией и СССР. Советский Союз оккупировал (как считают на Западе) восточную часть Польши, хотя исторический контекст говорит о другом. Дело в том, что советские войска вступили на территорию Восточной Польши только после краха и бегства в Лондон польского правительства. Фактически к тому моменту государства уже не существовало, и не забери эти «ничейные земли» Москва, они достались бы Берлину.

Второе возрождение

После Второй мировой войны Польша оказалась в сфере влияния Советского Союза, действуя в кильватере политики Кремля. Оно и понятно: кто девушку освобождает, тот ее и танцует. Хотя формально Польша была независимым государством, ее политика, экономика и культура находились под контролем Москвы. Хотя и не очень строгим — все же в странах бывшего соцлагеря в ту пору жили точно лучше, чем в российской глубинке. тем не менее, все это вызывало недовольство и сопротивление среди польского населения. Ну а местные правительств постепенно тянулись на Запад, наконец-то реализовав свою мечту в 1989 году: социалистический режим был демонтирован, ПНР упразднена и одновременно провозглашена Третья Речь Посполитая.

Современное положение дел

Казалось бы, теперь полякам только жить да радоваться. Но не тут-то было: слишком глубоко, буквально костью в горле, засела ненависть ко всему русскому. Да и влажные мечты о речи Посполитой «от моря до моря» все так же не дают покоя. Иррациональное европейское мировоззрение, типа «а нас за что» заставляет ненавидеть все русское, хотя большинство современных поляков уже не понимают, почему, довольствуясь расхожей фразой: «так сложилось исторически». А на самом-то деле — им просто есть чего стыдиться.