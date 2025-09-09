Какая птица, залетевшая в дом, считается предвестником смерти

Распространено мнение, что любая птица, залетевшая в окно, — однозначный предвестник скорой беды. Но так ли это на самом деле? Оказывается, наши предки видели в этом событии гораздо больше нюансов. Одни пернатые гости действительно сулили печаль, а другие, напротив, считались вестниками радостных перемен.

© unsplash

Связь с миром мертвых

Чтобы понять корни этих суеверий, нужно погрузиться в мировоззрение древних славян. Они верили, что граница между миром живых и миром мертвых зыбка, а заглянуть в будущее можно лишь с помощью потусторонних сил. Как пишут исследователи Иван Подюков и Екатерина Свалова в труде «Паремия в русских народных говорах Прикамья», птица воспринималась как олицетворение человеческой души, странствующей между этими мирами. Именно поэтому даже увиденная во сне птица считалась тревожным знаком, а её пролёт над домом сулил болезнь кого-то из домочадцев.

Зловещие пернатые

Но самой дурной приметой считалась та, согласно которой птица залетала прямо в дом. На Руси тогда говорили: «Жди покойника». Правда, это касалось далеко не всех пернатых и далеко не во всех ситуациях. К примеру, птица, ударившаяся о стекло и сломавшая шею, и вправду воспринималась как предвестница скорой трагедии, естественной смерти или гибели кого-либо из членов семьи. Примечательно, что, по словам суеверно настроенных современных людей, смерть настигала жертву именно в момент гибели птицы.

«Нехорошей» птицей, нахождение которой в доме расценивалось как негативное предзнаменование, являлась синица. А вот если эта же синица постучит в окно, то, по мнению Ивана Панкеева, автора издания «Тайны русских суеверий» — это к доброму известию. Ворон и воронов относили к представителям темных сил, поэтому их стук в окно, как и попадание в помещение, не сулил ничего хорошего тем, кто проживал в доме или приходился родственником жильцам.

Птица к счастью

Однако некоторые птицы, залетевшие в дом, и вовсе не предвещали беды. Например, лингвист, фольклорист и мифолог Елена Левкиевская утверждала, что ласточку, оказавшуюся в жилом помещении во время свадебной трапезы, в некоторых регионах России представляли как душу умершего родственника. В облике ласточки этот родственник, как думали наши предки, прилетал навестить своих близких и полюбоваться женихом и невестой.

Голубь также не был «плохой» птицей. Голубя связывали с небесами, поэтому надмогильные столбики в виде домиков называли голбецами. Также голубь символизирует Святой Дух, так как эти птицы, по легенде, летали над распятым Христом и кричали, желая облегчить его страдания: «Умер! Умер!». Неудивительно, что голубь, постучавший в окно или залетевший в дом, показывал жильцам, что в семье не за горами свадьба. Иногда аналогичным образом голуби предвещали появление младенца.