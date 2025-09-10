Новая гипотеза объяснила происхождение жизни на Земле через инопланетную «посылку»

Британское издание Daily Mail рассказало о необычной гипотезе Роберта Эндреса из Имперского колледжа Лондона. Ученый считает, что строительные блоки жизни на Земле слишком сложны, чтобы возникнуть естественным образом. По его мнению, появление первых живых организмов могло быть результатом искусственного вмешательства.

Эндрес опирается на теорию панспермии, согласно которой развитая цивилизация способна отправить на другую планету простейшие формы жизни, чтобы запустить там процесс эволюции. Применительно к Земле это может означать, что некие инопланетяне "засеяли" нашу планету зародышами жизни, которые прижились в благоприятной среде и со временем породили человечество.

Исследователь даже произвел расчеты и предположил, что такие частицы могли попасть на Землю около 4,2 млрд лет назад, вскоре после образования жидкой воды. Он подчеркивает: вероятность самопроизвольного возникновения жизни за 500 млн лет крайне мала, так как для этого потребовалось бы слишком высокое "количество химического порядка".

Эта идея противоречит классической гипотезе "первичного супа", предложенной Александром Опариным в 1924 году и независимо сформулированной Дж. Б. С. Холдейном в 1929-м. Согласно ей, органические соединения появились на ранней Земле естественным образом - сначала простые мономеры, затем более сложные полимеры, из которых постепенно сформировались живые клетки.