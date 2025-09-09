Что сделал один из самых известных каннибалов СССР

Вот уже 34 года в психбольнице находится один из самых известных каннибалов в СССР — Николай Джумагалиев по прозвищу Железный клык. Маньяк нападал на жительниц Алма-Аты и ее окрестностей, выпивал их кровь, разделывал тела и съедал. По останкам, которые не обглодал Джумагалиев, было сложно определить даже пол жертвы. «Вечерняя Москва» узнала, как убивал Железный клык и как он почти 10 лет скрывался от полиции в горах.

Считал женщин «людьми второго сорта»

Николай Джумагалиев родился в 1952 году в поселке Узун-Агач Казахской ССР. У него были три сестры. В школе Джумагалиев был троечником, но тихим и спокойным, агрессии не проявлял. В юношестве он пользовался популярностью у девушек и вел беспорядочную половую жизнь, пока не заразился от одной из спутниц венерическим заболеванием.

После школы Джумагалиев отслужил в Самарканде. Вернувшись домой, безуспешно попытался поступить в институт на геологоразведочный факультет. Затем он отправился в поездку от Мурманска до Магадана. По пути он мог на пару месяцев остановиться в каком-нибудь городе и устроиться на подработку электриком, матросом или геологом.

В поездке будущий маньяк познакомился с девушкой, в которую влюбился, но та не ответила ему взаимностью. Это и венерическое заболевание, полученное Джумагалиевым еще в юношестве, предположительно, пробудили в нем ненависть к женщинам, которых он и ранее считал «людьми второго сорта».

В 1977 году Джумагалиев вернулся домой и увлекся оккультизмом. В одной книге он прочитал, что, выпив кровь убитого, можно обрести пророческие способности. И это его сильно заинтересовало.

Растерзанные тела на помойках

Зимой 1979 года Джумагалиев отправился на трассу Узунагач — Майбулак с единственной целью: убить первую попавшуюся женщину. На пути ему встретилась девушка, возвращавшаяся из церкви. Прямо на обочине маньяк набросился на жертву, несколько раз ударил ее ножом в грудь и утащил в кусты.

Затем Джумагалиев перерезал девушке горло и стал пить кровь. Когда жертва перестала шевелиться, маньяк разделал тело и питался им еще примерно месяц, делая из мяса котлеты и пельмени.

«Я вырезал у тела груди вместе с полосками жира, вырезал икры, отделил таз и бедра. Затем все эти части сложил в рюкзак и принес домой. Часть жира я растопил, а часть кушал, как сало... Все мясо я всегда ел сам и никого не угощал. Два раза жарил сердце и почки. Мясо тоже жарил», — рассказывал Джумагалиев позднее на допросе.

Кости и кровь девушки каннибал использовал для оккультных обрядов. Все ненужные части тела Джумагалиев выбросил в мусор около поселка Фабричный, где их позднее нашли местные дети. Приехавшие полицейские не сразу смогли установить пол жертвы, потому что останков было слишком мало. Когда личность жертвы стала наконец известна, в убийстве заподозрили ее жениха и некоторых знакомых. Но никого так и не задержали.

В 1979 году в окрестностях Алма-Аты нашли тела шести растерзанных Джумагалиевым женщин. Первой важной зацепкой полицейских стали показания маленькой девочки, чьих маму и бабушку убил маньяк. Малышка рассказала, как посреди ночи к ним в дом проник неизвестный мужчина. Сначала он перерезал спавшим женщинам горло, затем расчленил их, спрятал останки в рюкзак и ушел. Девочка все это время пряталась в шкафу. Описать преступника она не смогла, так как не разглядела его лицо в темноте.

Похвастался друзьям отрубленной головой

Летом 1979 года Джумагалиев впервые попал в милицейский отдел, но вовсе не за серию убийств. Во время попойки маньяк решил похвастаться приятелям новым ружьем, но споткнулся и случайно выстрелил в грудь одному из друзей. Товарищи вызвали милицию. На медосвидетельствовании Джумагалиеву диагностировали шизофрению.

Маньяк менее года пробыл на лечении и вышел на свободу за хорошее поведение. После этого он убил еще двух женщин.

Зимой 1980 года Джумагалиева наконец поймали. 18 декабря он устроил застолье в своей квартире, пригласив в гости друзей и проституток. В разгар вечера маньяк удалился в спальню с одной из женщин.

«В спальне он убил женщину и отрезал ей голову. Потом на допросах он рассказывал: "Мне было интересно, как отреагируют мои друзья, когда я им покажу эту голову". Я его спросил, как же они отреагировали. А он ответил: "Их реакция превзошла все мои ожидания: они не могли даже стоять, встали на четвереньки и убежали из квартиры"», — вспоминал руководитель психологической лаборатории Московского областного центра социальной и судебной психиатрии Виктор Гульдан, проводивший с Джумагалиевым психолого-психиатрическую экспертизу.

По словам Гульдана, психиатры из Казахстана признали Джумагалиева вменяемым. Но следователи заподозрили неладное и повезли маньяка в Москву. Там ему диагностировали шизофрению. На допросах преступник признавался, что убивал только женщин — так он якобы «чистил мир от мусора».

«Когда он сидел в Бутырке, я к нему часто ходил и беседовал с ним прямо в камере. Однажды я принес ему психологический тест на 377 вопросов. Пока он все это заполнял, я случайно уснул. Потом я проснулся и очень перепугался, но он просто сидел и продолжал делать тест. Я его не интересовал», — рассказывал Виктор Гульдан.

Джумагалиев сбегал из психбольницы

После всех процедур Николая Джумагалиева отправили в спецлечебницу для особо опасных преступников. За металлические коронки на зубах Джумагалиева стали называть Железным клыком. Через восемь лет состояние маньяка стало улучшаться, его перевели в обычную психбольницу, откуда он позднее смог сбежать.

Джумагалиев попросил своего знакомого из Москвы отправить другому своему приятелю письмо с текстом:

«Вернусь не скоро. Здесь очень много красивых женщин. Пропадет одна-другая, никто и не заметит».

Письмо он попросил подписать фамилией Джумагалиев.

Оперативники бросились искать Джумагалиева в Москве, откуда было отправлено письмо, в то время как маньяк уехал в горы Казахстана. Несколько лет он жил спокойно, пока в 1990 году не совершил очередное убийство. Жертвой стала жительница города Актюбинск. Когда Джумагалиев пил кровь убитой, его заметил сосед. Маньяк пригрозил мужчине расправой и велел молчать о произошедшем.

А весной 1991 года Джумагалиев попался на краже. Когда преступника задержали, он, по информации Aif.ru, пытался выдать себя за беглого китайца. Но когда отпечатки пальцев подозреваемого пробили по базе данных, в нем опознали маньяка.

Джумагалиева вновь отправили на лечение. Kp.ru пишет, что каннибал до сих пор находится в спецклинике в поселке Актас Алматинской области. Однажды он просил себя казнить, но получил отказ.

Многие маньяки остаются в психиатрических больницах на долгие годы. Например, «новокузнецкий монстр» Александр Спесивцев уже 20 лет содержится в лечебнице минимум за 15 убийств детей и подростков. Иногда жертв для него подыскивала собственная мать.

А некоторые преступники так и остаются непойманными. Вот уже 13 лет полиция ищет маньяка-дальнобойщика Валерия Андреева, который в 2010-х изнасиловал и убил восемь девочек и женщин в Оренбургской области. Следователям известны все его приметы — от внешности до детальной биографии, но преступник сбежал перед задержанием и бесследно исчез.