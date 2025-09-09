Капер Ивана Грозного: как русский датчанин стал «грозой Балтики»

В XVI веке Россия, стремившаяся к выходу на мировую арену, столкнулась с острой необходимостью развития морской торговли. Иван IV Грозный, будучи дальновидным правителем, прекрасно осознавал важность наличия независимого морского порта, который позволил бы вести торговлю с Западной Европой, минуя посредников из Ганзы. Нарва, завоеванная русскими войсками в 1558 году, стала ключевым пунктом в этой стратегии.

Клин клином

Однако путь к морской независимости оказался тернистым: польские и шведские каперы постоянно нападали на русские торговые суда, препятствуя развитию торговли. И царь решил, что в данном случае «клин клином вышибают», а никак иначе. Поэтому он решил задействовать «своего пирата», чтобы наводить страх на иностранных торговцев, а заодно погонять и других балтийских каперов. Именно в этом контексте на исторической арене появился датчанин Карстен Роде, ставший одной из самых колоритных фигур эпохи.

От купца до капера

Карстен Роде родился в городке Дитмаршен, расположенном в западной части Шлезвига (ныне территория Германии). К 30 годам он уже приобрел репутацию опытного шкипера и купца, совершая рейсы между Данией и Любеком. Однако его жизнь резко изменилась во время датско-шведской войны, когда король Дании Фредерик II нанял Роде в качестве капера для нападений на шведские и немецкие суда. Успехи Роде в этом деле были столь впечатляющими, что его имя стало наводить ужас на торговцев Балтики. В Гамбурге и Киле его даже приговорили к смертной казни за пиратство. Однако для Ивана Грозного этот человек оказался идеальной фигурой для решения проблемы морских нападений.

30 марта 1570 года Карстен Роде был принят царем в Александровской слободе. Иван Грозный, оценив способности датчанина, даровал ему «фартовую грамоту», которая официально закрепляла его статус «царского наказного капитана». Согласно условиям договора, Роде поручалось огнем и мечом уничтожать вражеские суда, захватывать их грузы и доставлять трофеи в русские порты. Каждый третий корабль и часть добычи передавались в распоряжение Нарвы, а с выручки Роде должен был уплачивать десятую часть в царскую казну. Взамен Иван Грозный обязался оплачивать содержание экипажа Роде, выплачивая каждому матросу по шесть талеров в месяц.

Первые успехи

В июне 1570 года, собрав флотилию из шести судов, Карстен Роде отправился в свое первое плавание под русским флагом. Его первым трофеем стал одномачтовый буер, перевозивший сельдь и соль из Эмдена. Вскоре он захватил шведский военный флейт и еще один торговый буер. Трофеи были доставлены в Копенгаген, где Роде продал добычу, а на вырученные средства закупил оружие. Вскоре его действия начали приносить ощутимый урон польским и шведским торговым интересам.

Одной из ключевых баз Роде стал остров Борнхольм, который, согласно некоторым версиям, послужил прототипом легендарного острова Буяна из русских сказок. Отсюда русский пират совершал дерзкие нападения на суда, перевозившие зерно, соль и другие ценные грузы. Особенно значимым стало его нападение на четыре польских судна с зерном, что вызвало панику среди польских властей. В Данциге (Гданьске) начали всерьез опасаться, что Москва может установить господство на Балтийском море.

Вершина славы и падение

К концу лета 1570 года флотилия Карстена Роде насчитывала уже 22 корабля. Общая стоимость захваченного им имущества оценивалась в полмиллиона серебряных талеров — огромная сумма по тем временам. Однако успехи Роде не остались без внимания. Польские и шведские эскадры начали за ним охоту. В одном из сражений у Борнхольма шведам удалось отбить часть захваченных Роде кораблей. Тем не менее, он продолжал свою деятельность, пока не столкнулся с предательством.

5 октября 1570 года Роде, зашедший в Копенгаген для пополнения запасов, был арестован по приказу короля Дании Фредерика II. Истинные причины ареста остаются не до конца ясными. Возможно, Фредерик II решил избавиться от опасного капера, чья деятельность начала угрожать и датским интересам. Во всяком случае официально датский властитель обвинил русского капера в нападении на датские суда. Роде был заключен в замок Галль в Ютландии, его имущество конфисковано, а экипаж распущен. Некоторые из его матросов были выданы шведам, что стало серьезным ударом по репутации и планам Ивана Грозного.

Дальнейшая судьба

Впрочем, русский царь также не поспешил заступаться за Роде. По всей видимости из-за того, что тот нарушил договор и реализовывал награбленное не только в русских портах. Формально Иван Грозный предложил Фредерику II доставить Роде для суда в Москву, но датчанин отказал, а Грозный не очень-то и настаивал.

Суд над Роде состоялся в Дании в 1571 году, пират был приговорен к почетному заключению и вплоть до 1573 года проживал в представленной ему квартире в Копенгагене. Дальнейшая его судьба, к сожалению, не известна.