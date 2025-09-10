Как палачей во Франции лишили работы

10 сентября 1977 года во Франции совершили последнюю казнь с помощью гильотины. Механизм, разработанный во время Великой французской революции, использовался во Франции почти два столетия. Хотя сегодня гильотина ассоциируется с жестокостью и кровавыми расправами, её внедрение мотивировалось гуманистическими соображениями — свести к минимуму страдания приговорённого к смерти. Кроме того, механизм, по мнению его создателей, содействовал установлению социальной справедливости — с его помощью казнили всех: от бывшего короля до простого крестьянина. Из-за массовых расправ эпохи террора гильотина стала одним из мрачных символов Великой французской революции.

© RT на русском

Изобретение гильотины

В различных странах казни столетиями проводились публично. По словам историков, власти таким образом решали сразу две задачи: запугивали потенциальных нарушителей закона и устраивали для своих подданных кровавую потеху. Поскольку интернета и телевидения в то время не существовало, театр и книги были доступны лишь узкому кругу, а ярмарочные представления устраивались нерегулярно, наблюдать за казнями собирались целые толпы.

Судьи и палачи проявляли чудовищную изобретательность. Приговорённых к смерти обезглавливали, четвертовали, колесовали, вешали, заливали в горло горячее масло и расправлялись с ними десятками других изуверских способов. Причём способ казни мог отличаться в зависимости от социального происхождения приговорённого. Например, дворян чаще обезглавливали или расстреливали, а простолюдинов — вешали.

Примитивные механизмы для обезглавливания существовали в Европе задолго до Великой французской революции. Например, в Эдинбурге в XVI—XVIII веках около 150 человек казнили с помощью привязанного к деревянной раме лезвия со свинцовым грузом, известного под названием «шотландская дева». Однако широкого распространения такой способ не получил — зеваки жаждали кровавых зрелищ, а механизированная казнь происходила быстро и просто.

В 1789 году во Франции под девизом «Свобода, равенство, братство» произошла буржуазная революция. Как отмечают историки, для многих участвовавших в ней общественных деятелей — идеалистов неприемлемыми были сами идеи публичных пыток и социального неравенства. Одним из них был врач, профессор анатомии Жозеф Игнас Гильотен, избранный членом Конституционной ассамблеи. В идеале он стремился к полной отмене смертной казни, но поскольку в сложившейся политической ситуации это было невозможно, предложил использовать автоматический механизм для приведения приговоров в исполнение.

«Исходя из гуманных соображений, чтобы минимизировать страдания, доктор Гильотен и предложил этот инструмент», — отметила в беседе с RT ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО, доктор исторических наук, профессор Наталия Таньшина.

Согласно одной из версий, Гильотен взял эту идею с гравюры Альбрехта Дюрера: на ней римский консул Тит Манлий Торкват изображён рядом с некой незатейливой конструкцией. Соратники врача его замысел поддержали, тем более что здесь присутствовала и политическая составляющая.

«С помощью механизма для казней лидеры революции как бы символически уравнивали всех граждан Франции — от высшей аристократии до беднейших крестьян. Составляющая революционного девиза о равенстве на практике воплощалась в жизнь», — подчеркнул в разговоре с RT профессор МПГУ доктор исторических наук Виталий Захаров.

Устройство аппарата с косым лезвием, максимально ускоряющим процесс отделения головы от тела, разработал врач, изобретатель и секретарь Королевской академии хирургии Антуан Луи. В его честь механизм сначала называли луизоном или луизеттой, но эти наименования вытеснило слово «гильотина». Почтенному доктору это название не нравилось, но он уже ничего не мог поделать. Его родные в итоге просто сменили фамилию. Существует миф, что самого Гильотена казнили с помощью устройства, инициатором применения которого он был. Но на самом деле врач дожил до 75 лет и умер своей смертью.

Устройство гильотины было незамысловатым. Косое лезвие, которое весило до 100 кг, крепилось в специальной раме и фиксировалось защёлкой. Приговорённого привязывали к аппарату с помощью ремней, не давая ему возможности двигаться. Обезглавливание происходило мгновенно.

Символ революции

20 марта 1792 года во Франции утвердили гильотину как орудие казни. Перед применением её сначала испытали на трупах, а уже 25 апреля так обезглавили разбойника Жака-Николя Пелетье. По словам историков, зевакам зрелище не понравилось: всё происходило быстро, без криков и длительной агонии. Однако власти остались довольны.

С использованием гильотины казнили бывшего короля Людовика XVI, его родных, придворных и сановников. Затем стали гильотинировать самих революционеров. В частности, таким образом казнили одного из основателей Первой республики Жоржа Жака Дантона. Особенно активно расправлялись с соперниками якобинцы, но в конце концов под ножом гильотины закончил жизнь и их лидер Максимильен Робеспьер: депутаты Национального конвента обвинили его в измене революции.

«Террор приобрёл характер государственного, массового. Якобинцы и монтаньяры, пришедшие к власти в 1793 году, делали ставку на террор, который превратился для них в средство самосохранения. Их жёсткий режим держался на страхе. Гильотина, будучи главным орудием осуществления казней, во многом стала символом революции наряду с лозунгами свободы, равенства, братства, идеями демократии и правового государства», — рассказала Наталия Таньшина.

По разным оценкам, на пике революционных событий во Франции были казнены от 17 тыс. до 43 тыс. человек. Причём значительную часть жертв гильотины составили обычные люди, нарушившие закон по установлению максимальных цен на товары. Правда, по словам историков, революционеры иногда нарушали декрет об обязательном гильотинировании: неугодных топили в реке или просто забивали до смерти без суда и следствия.

«Благодаря революционному террору о гильотине узнали далеко за пределами Франции. Впечатление от массовых убийств наложилось на восприятие самого механизма. Поэтому применение этого устройства приобрело зловещий оттенок», — отметил Виталий Захаров.

Первым палачом, который применил гильотину во Франции, стал Шарль-Анри Сансон, получивший свою должность по наследству и проводивший казни ещё при старом порядке. Прослужив много лет Людовику XVI, Сансон, даже не будучи сторонником монархии, долго отказывался казнить бывшего короля, однако его всё равно заставили. Он же привёл в исполнение приговор в отношении бывшей королевы Марии-Антуанетты, а затем — Дантона и Робеспьера. Всего он провёл 2918 казней, но при этом, по воспоминаниям современников, в обычной жизни был добрым и кротким человеком. В 1796 году Сансон ушёл в отставку, передав должность старшему сыну.

Ни уход Сансона, ни падение Первой республики не остановили использование гильотины. Её применяли при всех властях. Правда, в других странах на механизм некоторое время смотрели с недоверием, причём даже не из-за самого его назначения.

«Гильотина ассоциировалась с французским террором периода революции», — пояснила Наталия Таньшина.

Однако в дальнейшем её начали использовать и в других странах, в частности в Италии. В ХХ веке гильотину широко применяли в гитлеровской Германии. С её помощью нацисты казнили тех, кого считали уголовными преступниками, в том числе бойцов Сопротивления, которые формально были гражданскими лицами. На территории Третьего рейха обезглавили около 40 тыс. человек, включая подпольщицу Веру Оболенскую и Эльфриду Шольц, сестру Эриха Марии Ремарка.

В послевоенное время гильотинирование в ФРГ и ГДР было отменено. Во Франции последняя казнь с использованием гильотины состоялась 10 сентября 1977 года. Палач Шевалье Марсель обезглавил по приговору суда убийцу, насильника и сутенёра тунисского происхождения по имени Хамида Джандуби. Нож гильотины обрушился на преступника за то, что он похитил, зверски пытал и убил девушку, ранее заявившую на него в полицию за принуждение к занятию проституцией. В 1981 году эпоха гильотинирования во Франции официально осталась в прошлом в связи с отменой смертной казни.

© Последний палач Франции Шевалье Марсель

Однако изобретение докторов Гильотена и Луи оставило заметный след в культуре. Оно часто фигурирует в литературных произведениях и кинематографе. Ведь у некоторых людей сильна тяга к сильным ощущениям, что объясняет, например, популярность фильмов ужасов, а у гильотины крайне зловещая репутация.