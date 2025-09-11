Как создавался граненый стакан

11 сентября — день рождения граненого стакана. Первый изготовили в 1943 году на заводе в городе Гусь-Хрустальном. История его появления обросла мифами. «Вечерняя Москва» вспоминает некоторые из них.

Граненый стакан — пожалуй, один из самых известных и распространенных предметов советского быта.

«Их начали производить в рамках программы стандартизации и унификации в СССР, — рассказал "ВМ" сотрудник винтажного магазина, бывший хранитель фондов Музея советского фарфора Евгений Читанин. — Основная цель выпуска граненых стаканов — создать крепкий и массовый продукт».

Стоил он всего 7 копеек. Позволить его себе мог любой советский рабочий.

У классического варианта этого стакана было 16 граней. Многие такое число считают символическим — ведь в 1943 году в СССР входило именно 16 республик.

«На самом деле это миф. Инженеры рассчитали, что 16 граней лучше всего выдерживают сильные удары. И эстетически такой стакан смотрится лучше всего. Но выпускались также стаканы с большим и меньшим количеством граней — от 10 до 20», — добавляет эксперт.

Проектировщиком стакана, по одной из легенд, была автор скульптуры «Рабочий и колхозница» Вера Мухина. По словам Евгения, документальных подтверждений этому не сохранилось.

В народе также существует миф, что граненый стакан придумали не в XX веке, а намного раньше — еще при Петре I. Якобы император попросил сделать стакан, который не разбивался бы при падении на землю. Первый экземпляр был предоставлен ему мастером-стеклодувом. Петр, чтобы проверить прочность предмета, якобы бросил стакан на землю. Он разбился, но Петр все же воскликнул: «Стакану быть!» Так, говорят, появился обычай бить посуду наудачу. Все это, конечно, выдумки.

А вот то, что благодаря граненому стакану появилась присказка «сообразим на троих», — правда. Стакан вмещал 167 миллилитров. А это примерно треть полулитровой бутылки водки.

«Не всему, что говорят о граненом стакане, можно верить. Но он однозначно навсегда останется для нас одним из символов советской жизни», — заключает Евгений.

А теперь факты

Граненый стакан в Советском Союзе одно время называли «маленковским», в честь партийного деятеля Георгия Маленкова. По его приказу некоторые категории военных имели право на бесплатные 200 миллилитров водки в обед.

В начале 80-х годов прошлого столетия граненые стаканы стали массово взрываться, лопаться в руках. Каких только безумных версий не выдвигали любители теорий заговоров: от происков США до деятельности инопланетян. Но все оказалось довольно прозаично: на одном из заводов установили новую производственную линию и изменили технологию изготовления. В журнале «Фитиль» № 182 этому даже посвятили статью «Ну, стекольный завод... ПОГОДИ!»

Цена стакана зависела от количества граней. Например, наиболее популярные 16- и 20-гранные стаканы стоили 7 и 14 копеек соответственно.

Стакан засветился в фильмах «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»: (1965), «Джентльмены удачи»: (1971), «Афоня»: (1975), где в одном из кадров сантехник Афоня пьет чай из граненого стакана, а также в картине «Любовь и голуби» (1984) и многих других.

Кирилл Сорокин, историк, кандидат исторических наук, преподаватель в частном вузе:

«Граненый стакан был повсюду. Даже в автоматах с газировкой стоял стеклянный граненый стакан. Перед употреблением его нужно было сполоснуть водой из автомата. Люди так любили стакан, что даже очеловечивали его. Например, его верхнюю каемку называли "Маруськин поясок". Почему именно так — неизвестно. По одной из версий, это связано с легендой о дворянской семье, где служила гувернантка Маруся. Из-за ее высокого роста барин часто шутил, чтобы ему наливали "по Марусин поясок"».

Почему именно такая форма:

Удобно для руки

По стандарту ширина граненого стакана вверху составляла 7,3 сантиметра, а внизу — 5,5 сантиметра. Это позволяло удобно брать стакан в руку.

Легко помыть и сегодня

Незадолго до создания стакана в СССР начали выпускать первую посудомоечную машину. И чтобы граненый стакан удобно помещался в чудо техники, его сделали высотой в 10,5 сантиметра.

Противоударный корпус

Главное предназначение граней — увеличить прочность стакана. Классическое количество граней — 16. Но их могло быть от 10 до 20. Кроме того, с гранями было проще держать в руках даже мокрый стакан.

Отличная мера

Советский граненый стакан стал главной мерой объема и веса в кулинарных рецептах. Наполненный до нижней кромки кольца, он способен вместить почти 200 граммов воды, 130 граммов муки, 180 граммов сахара, 210 граммов сметаны.

Четное число

Классический советский граненый стакан имеет четное число граней: 10, 12, 14, 16, 18, 20. Это объясняется тем, что выпускать стаканы с четным количеством граней технологически проще, чем с нечетным.

