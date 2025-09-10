Почему 10 сентября во всем виноват Большой адронный коллайдер

10 сентября в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День разноцветных букетов, День обмена идеями и День «Во всем виноват Большой адронный коллайдер».

© Вечерняя Москва

День разноцветных букетов

День разноцветных букетов появился в 1990-х годах с целью напомнить людям о красоте и многообразии природы и вдохновить их дарить красивые цветочные композиции. В этот праздник проводятся флористические выставки, а также тематические мастер-классы и конкурсы.

День обмена идеями

День обмена идеями появился в 2000-х годах как способ напомнить людям о важности сотрудничества и взаимодействия. В этот праздник принято проводить профессиональные встречи бизнесменов, творческих людей и ученых, где они обмениваются идеями, проводят мастер-классы и делятся своим опытом.

День «Во всем виноват Большой адронный коллайдер»

День «Во всем виноват Большой адронный коллайдер» — это забавный праздник, придуманный, чтобы хоть как-то объяснить внезапную пропажу разных вещей: носков, ключей и других предметов. Праздник отмечается 10 сентября, так как именно в эту дату в 2008 году был запущен Большой адронный коллайдер.