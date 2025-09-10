Что происходило в королевской резиденции в день смерти Елизаветы II

В новых мемуарах бывшего дворецкого британской королевы Елизаветы II Пола Баррелла впервые рассказано, что происходило в королевской резиденции Балморал в день ее смерти. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Баррелл утверждает, что летом 2021 года у Елизаветы II обнаружили рак. Кроме нее самой, о болезни знали только приближенные, которым она полностью доверяла: ее пажи, лакей и гардеробщица. Королева скрыла диагноз даже от родственников, в том числе от сына — будущего короля Карла III. Семье сообщили о состоянии ее здоровья лишь через год.

Врачи, как утверждает Баррелл, предупредили Елизавету II, что ей вряд ли удастся дожить до следующего года. «Очень жаль, потому что в следующем году мой платиновый юбилей, и я бы предпочла его увидеть, — ответила королева. — Можете сделать так, чтобы я до него дотянула?»

Баррелл пишет, что ради продления жизни Елизавета II подчинилась медикам и перестала пить мартини, джин с тоником и аперитив из крепленого вина.

Королева смогла дожить до платинового юбилея правления. Ее не стало 8 сентября 2022 года, спустя несколько месяцев после празднования.

Даже в королевской резиденции Балморал, где это случилось, о смерти королевы не знал почти никто. Прежде чем объявить о произошедшем публично, в Балморале хотели собрать всех ближайших родственников королевы. Однако в итоге план был нарушен: объявление сделали, не дожидаясь прибытия принца Гарри, который вылетел в Великобританию из США.

Баррелл считает, что причиной этого была неприязнь членов королевской семьи к жене Гарри — американской актрисе Меган Маркл. Они не желали видеть ее в Балморале и опасались, что Гарри привезет ее с собой. Гарри добрался до королевской резиденции поздно вечером, и хотя жены с ним не было, его встретили как изгоя.

Он переступил порог Балморала, словно ожидал, что его встретят с распростертыми объятиями и радушно примут в лоно семьи. И горько разочаровался. Когда он прибыл поздно вечером, его ждал абсолютно ледяной прием. Балморал был как айсберг. Гарри больше не был действующим членом королевской семьи, и семья ему не доверяла. Это может показаться холодным и расчетливым, но именно так действуют Виндзоры Из книги Пола Баррелла «Королевский инсайдер»

Пол Баррелл с 1976 года служил дворецким королевы Елизаветы II, затем был дворецким принцессы Дианы. Книга воспоминаний, которую он издал в 2003 году, стала международным бестселлером.

Ранее сообщалось, что принц Уильям считает короля Карла III некомпетентным монархом. По утверждению журналиста Омида Скоби, он не желает ждать короны до старости и пользуется любым случаем, чтобы повысить свой статус.