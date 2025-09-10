Встреча с биологическим отцом открыла девушке обман матери

Пользовательница Reddit рассказала о том, как раскрыла обман своей матери, продолжавшийся всю ее жизнь. По словам 19-летней девушки, ее путь к правде начался из-за болезни, для лечения которой было необходимо изучить анамнез всех членов семьи.

«Я всегда знала, что муж матери — не мой биологический отец, и это никогда не было для меня большой проблемой. Мама всегда говорила, что мой биологический отец не хотел брать на себя такую ношу и расстался с ней, как только узнал, что она беременна. Когда мне было 12 лет, у меня начались проблемы со здоровьем, и нас постоянно спрашивали о болезнях всех родственников. Мама клялась, что обращалась к настоящему отцу за какой-либо информацией, но он отказался ее предоставить», — написала автор.

Однако год назад сестра матери намекнула девушке, что на самом деле мать могла говорить неправду. Тогда они обратились в биотехнологическую компанию, сотрудники которой на основе генетического анализа помогли найти настоящего отца девушки.

«К нашей личной встрече он подготовил свои медицинские данные и даже согласился быть донором в будущем, если мне это понадобиться. Но самым удивительным оказалось то, что он понятия не имел о моем существовании и даже не знал, что моя мать была беременна от него. Более того, он ушел от нее, потому что она изменила ему», — рассказала автор.

После этого девушка прижала мать к стенке и та призналась, что мужчина сказал правду. Выяснилось также, что она лгала не только дочери, но и собственному мужу, с которым провела в браке долгое время.

Ранее другая пользовательница Reddit поделилась историей о том, как она сделала ДНК-тест и узнала секрет, который мать годами скрывала от нее. Девушка призналась, что вскрывшаяся правда причинила ей боль.