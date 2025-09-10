Народные приметы на 11 сентября: что нельзя делать в этот день

В это время поминали усопших. Также 11 сентября - день для тех, кто мечтает обрести свою любовь.

Считалось, если в эту пору делать добрые дела, они вернутся в тройне.

Наши предки уверяли, что в этот день следует избегать острых предметов, иначе есть риск получить травму, а взявши в руки топор, и вовсе можно лишиться головы.

Нельзя было есть мясо и рыбу, устраивать пышные застолья и пить спиртное.

Запрещалось вышивать. Бабушки предупреждали: непокорная игла вопьется в руку и поранит.

Нельзя было носить любую одежду красного цвета, чтобы не привлечь нищету. Молодым девушкам запрещалось танцевать, чтобы сохранить здоровье и красоту.

В этот день избегали любых круглых предметов, чтобы не навлечь на себя проклятье.