Народные приметы на 11 сентября: что нельзя делать в этот день

Народные приметы на 11 сентября 2025 года: что нельзя делать в этот день
В это время поминали усопших. Также 11 сентября - день для тех, кто мечтает обрести свою любовь.
Считалось, если в эту пору делать добрые дела, они вернутся в тройне.
Наши предки уверяли, что в этот день следует избегать острых предметов, иначе есть риск получить травму, а взявши в руки топор, и вовсе можно лишиться головы.
Нельзя было есть мясо и рыбу, устраивать пышные застолья и пить спиртное.
Запрещалось вышивать. Бабушки предупреждали: непокорная игла вопьется в руку и поранит.
Нельзя было носить любую одежду красного цвета, чтобы не привлечь нищету. Молодым девушкам запрещалось танцевать, чтобы сохранить здоровье и красоту.
В этот день избегали любых круглых предметов, чтобы не навлечь на себя проклятье.