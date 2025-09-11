Пророчества Фатимы: зачем эту тайну скрывал Ватикан

«Четвертое пророчество Фатимы может содержать важные предупреждения о глобальных катастрофах и кризисах общества. Публикации с таким или похожими заголовками появились на днях в СМИ. Рассказываем, о чем речь и почему это вызывает такой ажиотаж.

Пророчества во все времена рождали в человеческом обществе много споров и эмоций. Прежде всего потому, что они способны так или иначе управлять умами большого количества людей. Неудивительно, что светские власти и религиозные институты во все времена относились к пророчествам с осторожностью.

Двое из трех юных пророков умерли

События, о которых пойдет речь, произошли весной 1917 года. Шла Первая мировая война, в России уже зрела революция, но в маленькой португальской деревушке Фатима жизнь шла своим чередом. Люди сеяли хлеб, пасли овец, выпекали хлеб. Этот патриархальный уклад был серьезно потревожен событиями необыкновенными, которые начались 13 мая и вошли в историю как «Фатимские явления Девы Марии.

Свидетелями чуда стали трое детей, которые пасли овец на склонах горы в местечке Кова-да-Ирия. Десятилетняя Лусия Сантуш и ее двоюродные брат и сестра девятилетний Франсишку и семилетняя Жасинта Марту рассказывали, что они увидели сперва яркую вспышку света, а затем фигуру Богородицы в белом, стоящую как бы в облаке света над небольшим дубом. Дева Мария приоткрыла им откровения, которые позже и получили название «Три прорчества Фатимы.

В 1930 году, изучив все подробности, католическая церковь признала эти события подлинным чудом. А в тот момент ни родители, ни односельчане не поверили детям. А Лусию соседские дети даже поколотили, «чтобы не врала. Деревенский староста, недовольный ажиотажем, который поднялся из-за рассказа ребят, вызвал их, строго с ними побеседовал, и даже пообещал посадить их в тюрьму за ложь. Но все трое упорствовали: они утверждали, что Богородица явится снова и произойдет это 13 октября.

Несмотря на недоверие взрослых к рассказам пастушков, в назначенный день в местечке Кова-да-Ирия собралось множество людей. Они не увидели нового явления Девы Марии. Но тысячи свидетелей утверждали, что увидели другое чудо.

На следующий день газеты писали: «Внезапно солнце, казалось, сошло с места и начало зигзагообразно приближаться к земле, повергнув толпу в панику, поскольку многие считали, что наступил конец света. Затем, внезапно, солнце вернулось на свое прежнее место.

Свидетельства об этом чуде впоследствии собрал и записал итальянский католический священник и исследователь Джон Де Марчи, который поселился в Фатиме и занимался выяснением всех подробностей странного явления с 1943 по 1950 год.

К сожалению, двое из трех пастушков, брат и сестра Жасинта и Франишку Марту ничего не могли ему рассказать. Ведь всего через три года после чудесного события они умерли от испанского гриппа. Перед этим дети сказали, что Дева Мария обещала забрать их к себе. Третья свидетельница откровения старшая из пастушков, Лусия выросла и стала монахиней. Она прожила долгую жизнь и составила подробное письменное описание того, что увидела и узнала во время явления Царицы Небесной. Так что о сути пророчеств современному миру известно с ее слов.

О чем были пророчества и почему их скрывал Ватикан

Эти записи хранились в Ватикане. Но Святой Престол не торопился делиться содержанием этих писем. В чем же состояли пророчества Фатимы?

Первое пророчество. Видение, которое было явлено детям, касалось адских мучений и конца света. О нем Лусия поведала в записях, сделанных по просьбе епископа города Лейрия Жозе да Силва. Она писала: «Богородица показала нам море огня, которое будто бы находится под землей. В этот огонь были погружены звероподобные демоны и души людей в человеческом облике. Они были как прозрачные горящие угли. Плавая в пожаре, они то поднимались в воздух языками пламени, то падали обратно, как искры в огромном пожаре. Стон боли и отчаяния потрясли нас и заставили дрожать от страха. Это видение длилось лишь мгновение. Небесная Матерь заранее подготовила нас, обещая принять на небо. Иначе, я думаю, мы бы умерли от ужаса.

Второе пророчество. Оно касалось судеб мира и, в частности, роли России. Оно гласило: «Вы уже видели ужасы ада. Если то, что я вам скажу, будет исполнено, много душ будет спасено и настанет мирное время. Война скоро закончится, но если не прекратится оскорбление Господа, то при Папе Пии XI начнется другая, еще более ужасная война. Если мои просьбы будут услышаны, Россия обратится и настанет мирное время. Если нет, то она распространит свои ошибки по всему миру, вызывая войны и гонения на Церковь. Добрые будут мучимы, целые народы будут уничтожены. В конце мое Пренепорочное Сердце восторжествует. Святейший Отец посвятит Россию мне, она обратится, и время будет даровано миру.

Как известно, через полгода после явления Богородицы детям в России произошла революция, а при Папе Пии XI началась Вторая мировая война. Так что предсказанное можно считать исполнившимся в значительной степени.

Третье пророчество. Откровение, явленное детям, было поистине апокалиптическим. «Мы увидели епископа, одетого в белое, писала монахиня. Святой Отец пересек большой город, который был наполовину в руинах. Он видел тела мертвых и молился об их душах, находясь в смятении и скорби. Он стал подниматься по холму, по которому шли другие священники, монахини и множество верующих. Но когда достиг вершины горы, на которой стоял большой крест, он был убит группой солдат, которые выстрелили в него. И таким же образом, один за другим умерли священники, монахини и миряне, а их души продолжали движение к вершине холма. С обеих сторон креста стояли два Ангела, каждый с хрустальной чашей, они собирали кровь мучеников и освящали ею души, направлявшиеся к Богу.

Письма Лусии хранились в архивах Ватикана и первые два были обнародованы 31 августа 1941 года. А вот третье почему-то долго было скрыто от публики. Его святой престол опубликовал только в 2000 году. Почему же Ватикан так долго скрывал именно это, третье откровение? По одной из версий, это было сделано ради общественного спокойствия. Мол, мрачность предсказания могла испугать верующих. Тем более, что началась гонка вооружений и сцены разрушенного города логично было трактовать как начало Третьей мировой войны. Однако к тому времени были известны другие мрачные предсказания, в том числе Мессинга и Ванги, так что еще одно пророчество мало, что могло изменить.

Поэтому распространилась версия, которую сейчас снова вытащили на поверхность: что существовало четвертое пророчество, тесно связанное с третьим. Оно, якобы касалось роли России в будущем мира, и эту информацию Ватикан по политическим соображениям скрывал от мира. А поскольку не отвечать на общественный запрос священный престол уже не мог, он обнародовал усеченный вариант предсказания, утаив продолжение.

Почему об откровениях столетней давности заговорили именно сейчас

Кирилл Казаков политолог, сотрудник кафедры теории и истории международных отношений РУДН «В периоды глобальной нестабильности и перемен у большинства людей возрастает интерес ко всему тому, что позволяет узнать будущее. В отличие от каких-либо логически обоснованных прогнозов пророчества в мировой культуре обычно выражены в довольно расплывчатой форме. А это часто позволяет найти в них то, что люди потенциально хотят увидеть.

«Безусловно, сейчас человечество находится в условиях глобальных технологических изменений и пересмотра устоявшегося мироустройства, продолжает политолог. По этой причине интерес к предсказаниям возрастает. Особое внимание к пророчествам Фатимы обусловлены двумя причинами. Во-первых, часть описанного в пророчествах уже сбылось. По словам Кирилла Казакова, ряд лиц видит во втором пророчестве Фатимы становление советской власти в России, антирелигиозные кампании в СССР и начало большинства войн в XX веке. В связи с этим у них возникает доверие к португальским пророчествам и желание узнать свое будущее с помощью третьего видения. Во-вторых, третья тайна Фатимы долго не публиковалась, поэтому вокруг нее возникло большое количество домыслов. А это также является источником интереса к португальским пророчествам. Тем более, что ряд внешних авторов считает, что Ватикан опубликовал неполную версию пророчества, сокрыв упоминание о новой глобальной войне. «Таким образом, как и в случае других пророчеств, в тайнах Фатимы можно найти какую-то информацию при желании.

Не путайте пророчества с прогнозами

Православная церковь никогда не признавала фатимские откровения подлинным явлением Божией Матери, считая, что эта тема не была всерьез расследована, а потому и говорить не о чем. А вот как православие относится в теме пророчеств в целом, рассказал в интервью MIR24.TV старший преподаватель Свято-Филаретовского института, катехизатор Владимир Якунцев:

«Вся трудность вопроса о церковном отношении к тем или иным знамениям, то есть знакам, которые иногда называют пророчествами, в том, что пророчество это не прогноз. Церковное понимание слова «пророчество, прямое его значение это возвещение воли Божьей.

И эта воля Божья, которую пророк возвещает, касается не только будущего, но может касаться и прошлого, и настоящего. «Пророчество одно из древнейших и важнейших служений Церкви, известное еще из Ветхого завета, говорит Владимир Якунцев. Пророки делали две вещи. Во-первых, обличали, то есть призывали к покаянию народ, когда он слишком сильно отступал от основных Божьих заповедей. Во-вторых, в этом обличении всегда содержалось и ободрение, то есть пророки вдохновляли народ вернуться к Богу и вселяли в него надежду, нередко показывая образы будущего, в котором положен конец всякому злу и неправде, вражде между Богом и человеком, и даже упразднена сама Смерть.

© Илия пророк с житием и деисусом. Икона из церкви Ильи Пророка в погосте Выбуты, близ Пскова

По словам эксперта, какие-то предостережения пророков спустя много десятилетий и столетий действительно похожи на сбывшиеся грозные предсказания. Например, вавилонский плен народа Израилева, об угрозе которого возвещал пророк Исайя, или советский плен русского народа, предвиденный Достоевским в романе «Бесы. Однако все ветхозаветные пророчества и пророки, вплоть до последнего из них Иоанна Крестителя говорили о пришествии Спасителя, об освобождении от зла и греха, о чаемом примирении человека с Богом.

«В каком-то смысле сама Церковь пророческое явление в этом мире, попытка устроить жизнь между людьми на принципиально новых основаниях правды, красоты, доверия, открытости и дружества, руководствуясь тем, что о смысле этой жизни открывает людям сам Бог, говорит Владимир Якунцев.

У пророчества бывает разный масштаб, предупреждает катехизатор. И важно не перепутать пророчество как волю Божью, которая открывается какому-то конкретному человеку о его судьбе, то есть обращено лично к нему, от того, которое обращено к целому народу или ко всей Церкви.