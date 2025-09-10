Русские сутки: почему они в два раза «длиннее», чем у других народов

Сегодня восьмичасовой ночной сон воспринимается нами естественная часть жизни. Вряд ли кто-то задумывается, что такой режим сна – относительно недавнее явление, ставшее возможным благодаря изобретению электричества и искусственного освещения. До XIX века люди на Руси спали иначе: сон был бифазным, то есть разделенным на два временных отрезка. Получалось, что в сутках как бы было два «дня» и две «ночи».

Бифазный сон

Такой сон подразумевал два основных периода отдыха в течение ночи. Люди ложились спать вскоре после захода солнца, поскольку освещение в домах было минимальным, а свечи или лучины стоили дорого. Первый сон длился до полуночи или чуть позже. Затем наступал период бодрствования, который мог продолжаться от одного до двух часов. Этот промежуток времени использовался для молитв, размышлений, бесед или даже выполнения несложных домашних дел. После этого люди снова укладывались спать до рассвета.

Для русских крестьян такой режим сна был не только привычным, но и необходимым. Их жизнь строилась вокруг трудового дня, который начинался с первыми лучами солнца и заканчивался с его заходом. В летний период, когда световой день был длинным, крестьяне трудились по 13-15 часов в сутки. Зимой, напротив, короткий световой день диктовал иной ритм, но ночной сон все равно был разделен.

Трудовые будни

Жизнь русских крестьян была крайне тяжелой. Основная часть их труда уходила на обеспечение помещика урожаем, а уже затем – на заботу о собственном пропитании. Сельское хозяйство велось в условиях примитивных технологий: крестьяне пользовались сохой и плугом, а почвы зачастую были бедными. Помимо земледелия, многие крестьяне занимались промыслами – рыболовством, охотой, сбором грибов и ягод.

Летом, в период страды, крестьяне обоих полов, включая детей, работали с самого рассвета до заката. Женщины, помимо полевых работ, несли на себе груз домашних обязанностей – готовили еду, заботились о детях, занимались прядением и шитьем. В таких условиях полноценный ночной сон был роскошью. Однако крестьяне компенсировали недосып дневным отдыхом. После обеда, который обычно проходил прямо в поле, они позволяли себе короткий сон – час или два. Это время было священным: пропускать дневной сон считалось грехом, поскольку он восстанавливал силы и позволял продолжать работать до позднего вечера.

Зимний режим

Зима вносила свои коррективы в крестьянский распорядок. Световой день был коротким, а свечи оставались дорогим удовольствием, поэтому крестьяне старались завершить все дела до наступления темноты. После ужина изба погружалась в сон. В зимний период дневной отдых становился невозможным, зато ночной сон оставался бифазным. Люди ложились рано, часто сразу после захода солнца, и просыпались посреди ночи, чтобы провести час-другой в бодрствовании.

Интересно, что условия, в которых спали крестьяне, были далеки от современных представлений о комфорте. Кровати в крестьянских избах считались роскошью, поэтому люди спали на лавках, сундуках, полатях или прямо на полу. Раздеваться перед сном было не принято – это объяснялось как суевериями, так и гигиеническими соображениями. Зимой избы отапливались печами, на которых обычно спали старики и дети, чтобы согреться.

Кстати, бифазный сон был характерен не только для крестьян, но и для представителей других сословий. Даже обитатели богатых усадеб предпочитали вздремнуть после обеда, наслаждаясь сытным обедом и последующим отдыхом. Однако для них дневной сон был скорее приятной традицией, чем жизненной необходимостью, как у крестьян.