Употребление какой пищи на Руси каралось смертной казнью

На протяжении веков пищевые привычки русских людей формировались под влиянием религиозных догм, языческих суеверий и практической целесообразности. Некоторые запреты были настолько строги, что их нарушение каралось смертной казнью.

Христианские табу

С принятием христианства на Руси сложилась сложная система пищевых ограничений, основанная на библейских заповедях. Запрещалось употреблять: "удавленину" — мясо животных, убитых удавлением (в силки), необескровленное мясо и кровяную колбасу, так как "душа животного в крови", падаль — умерших естественной смертью животных, раков и морепродукты — как падальщиков, рыбу без чешуи (осетров, сомов), конину, зайчатину, бобровое и беличье мясо.

Старообрядцы были особенно строги. Они отвергали не только "нечистую" пищу, но и новые продукты: кофе, чай, сахар и шоколад считались "дьявольскими искушениями". Появление кофе при Петре I лишь укрепило старообрядцев в мысли, что царь — Антихрист.

Также существовали запреты, имеющие корни в язычестве. Немецкий посол в Московии Сигизмунд Герберштейн в разделе «О десятинах» писал, что у русских нечистым, негодным к употреблению считается любое животное, убитое женщиной. Если женщине нужно, например, зарезать курицу, то она выходит во двор и просит об этом мужчину. Конина также была под запретом – русские воспринимали лошадей как боевых товарищей или помощников в хозяйстве, поэтому есть их считалось кощунством.

И все же, строгие правила могли быть нарушены, но только в условиях крайней нужды и массового голода. В таком случае наказанием служила епитимья.

Не употреблять ни при каких условиях

О пищевых привычках русских много писали иностранцы, побывавшие в России. Француз Жак Маржере, служивший в Москве капитаном немецкой роты, писал: «Что касается быков и коров, то они размножаются так же поразительно, поскольку во всей России совсем не едят телятины». Дело в том, что употребление этого мяса каралось властями крайне жестоко. За убийство теленка полагалась смертная казнь. Шведский посол Петрей де Ерлезунда упоминал о случае, произошедшем во времена царствования Ивана Грозного: строители города Орёл, страдавшие от ужасного голода, съели своего товарища. Некоторые из них, кто не смог есть человечину – закололи теленка, тем и спаслись. Узнав об этом, Иван IV приказал сжечь заживо тех, кто ел телятину, а евших человеческое мясо – отпустить.

Почему именно телятина? На этот счет существует несколько версий. Первая – забота о молодняке скота, ведь гораздо выгоднее иметь несколько взрослых коров и получать от них молоко, чем только один раз поесть мяса. Вторая имеет более религиозную подоплёку – теленок пьет молоко коровы, а по ветхозаветным догмам нельзя употреблять мясо вместе с молоком. Со временем это изначально экономически целесообразное, а затем и религиозное правило превратилось в строгое табу.

В правление царя Михаила Федоровича табак, привезенный почти столетие назад, попал под особую опалу. Хоть и не являющийся пищевым продуктом, он считался «разорительным зельем» и его употребление и выращивание наказывалось очень строго – ссылка в Сибирь, удары плетью и вырезание ноздрей. После большого пожара в Москве в 1634 году «зелие табачища» было проклято патриархом, т.к. причиной катастрофы горожане посчитали неосторожность курильщиков.

Правила Нового Времени

Но в истории России бывало такое, когда государство специально вводило в рацион определенные продукты, внушавшие простому народу суеверный страх. Так, в 1765 году, в правление Екатерины II, Сенатом был издан указ о «разведении земляных яблоков» — картофеля. Поначалу люди категорически отказывались от нового продукта из-за частых смертельных отравлений. Причина была в том, что крестьяне по незнанию ели плоды и зеленые клубни, содержащие ядовитое вещество соланин.

Та же история случилась и с помидорами. Изначально этот овощ считался ядовитым и выращивался исключительно в декоративных целях. В 1780 году Екатерине II из Италии была отправлена партия лучших фруктов, в число которых входили и помидоры, называемые тогда «яблоками любви». Необычные плоды так понравились императрице, что она приказала регулярно доставлять их к своему столу.

В истории России были и ужасные годы голода, и обильные урожаи, и новые законы, навсегда изменившие облик страны. Многие запреты прошлого оказались вытеснены из памяти народа. Огромные осетры, икра и зайчатина в числе других роскошных блюд подавались на царский стол, запретная телятина в XVIII веке прочно вошла в жизнь высшего света Российской империи, а некогда удивлявший крестьян чай стал считаться «народным напитком». В наше время традиции прошлого сохранились только при соблюдении постов и религиозных праздников.

«Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека.

А исходящее из уст — из сердца исходит — сие оскверняет человека.» (Мф. 15:18).