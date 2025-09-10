Когда красноармейцам наливали «наркомовские» 100 грамм

Выдавать спиртное в РККА и на флоте на Великой Отечественной войне начали уже с первых месяцев. За годы сражений с фашистскими захватчиками красноармейцы и краснофлотцы выпили сотни тысяч декалитров водки и вина – алкоголя, который официально поставлялся на фронты Второй Мировой.

Зачем наливали

Выдавать водку (пехотинцам) и коньяк (летчикам) в РККА начали еще в Финскую кампанию – тогда, в «зимнюю» войну, перемерзло много советских военнослужащих. Именно с того времени пошло название «наркомовские 100 грамм» – идею наливать «по стопочке» бойцам подал нарком Климент Ворошилов.

Председатель ГКО И. В. Сталин приказом № 562 от 22 августа 1941 года предписал выдавать с 1 сентября по 100 грамм бойцам и командирам РККА, сражавшимся на передовой. По замыслу верховных отцов-командиров, спиртное должно было «взбодрить», поднять боевой дух военнослужащих, идущих в атаку.

По воспоминаниям ветеранов ВОВ, пили перед боем главным образом молодые, которые потом и гибли вследствие потери необходимой координации действий в условиях наступательного боя – опытные солдаты предпочитали идти в атаку трезвыми. Тем более что лимит выдачи спиртного в боевых условиях был весьма условным – часто на момент поступления емкости с «наркомовскими» выбивало до половины и более солдат и офицеров из численности подразделения, и оставшиеся в живых воины в итоге получали возможность потребить и 250, и поллитра на брата.

Кто и что пил

Как писал «Военно-исторический журнал», основными спиртными напитками, поставляемыми цистернами в действующую армию, были водка и вино. В советских кинофильмах герои часто пили спирт, но его на фронте «доставали», централизованно для «боевых» нужд он в части РККА и на флот не отпускался. Водку заменяли вином (столовым, крепленым) на Закавказском фронте (норма выдачи – 200 – 300 грамм в отличие водочных 100-граммовых «наркомовских»). Вино выдавалось морякам-подводникам, остальные краснофлотцы, как и летчики, довольствовались водкой. Адмирал Н. Кузнецов приказал строго следить, чтобы моряк свою норму пил сам и ни с кем ее не делил. На флоте во время Великой Отечественной трезвенникам можно было заработать – за отказ от ежедневной чарки платили по 10 рублей.

Давать, если будут наступать

Сталин на протяжении Великой Отечественной неоднократно менял политику раздачи водки в войска, это отражено в приказах и постановлениях ГКО и НКО СССР, подписанных им самим и замом наркома обороны Хрулевым. Данные документы давно опубликованы и любой пользователь Сети может их найти.

К примеру, в приказе НКО СССР от 11 мая 1942 года № 1727 Сталин запретил с 15 мая массово и ежедневно отпускать водку личному составу РККА – только по 200 грамм на брата в день, и то, если войска успешно наступают. А также предписал наливать по 100 грамм воюющим на передовой 9 раз в год – по числу праздничных дней. В этот перечень, к слову, зачем-то включили… День физкультурника и даже Международный юношеский день (потом Сталин его собственноручно из проекта приказа вычеркнул). В июне 1942 года 200-граммовый водочный лимит сталинским приказом урезали вдвое. Несколькими днями позже Хрулев подписывает приказ по ужесточению контроля отпуска водки с воинских складов.

Позднее расширился перечень категорий солдат РККА, которым полагались «наркомовские» – в него включили артиллеристов, инженерно-технические части, работающие под огнем противника, раненых (но только тех, кому выпить предписывали врачи) – представителям последних двух категорий полагалось по 50 грамм. Летчикам в 1943 установили такой же лимит, и также ограничили выдачу водки только днями боевых вылетов.

В июне 1943 года войсковым разведчикам Сталин своим приказом увеличил ежедневное довольствие, прибавив к 100 граммам водки сало и дополнительные порции сахара и хлеба.

Сколько всего выпили

По архивным документам Института военной истории Минобороны РФ, только с 25 ноября по 31 декабря 1942 года военнослужащие 12 фронтов действующей РККА плюс солдаты и офицеры 7-й армии в общей сложности выпили 6891000 литров водки и вина (1200000 вина из этого объема пришлось на Закавказский фронт). Если учесть, что, судя по документам, выдача «наркомовских продолжалась на протяжении всего периода Великой Отечественной войны, общее количество потребленного на фронтах Второй Мировой спиртного исчисляется сотнями тысяч декалитров.