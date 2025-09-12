«Почти сакральное пространство»: история и традиции русской бани

Баня остается для русского человека не просто местом, которое снимает стресс и апатию, а также способствует выведению вредных веществ из организма. Для многих это своего рода ритуал, а парная — почти сакральное пространство, где очищение происходит не только на физическом, но и на духовном уровне. Подробнее об истории и традиции русской бани — в материале MIR24.TV.

© Мир24

От скифов до Руси

Бани существовали еще до возникновения Руси, а до их появления были другие виды купален и парилен. Около 440 года до нашей эры греческий «отец истории Геродот рассказывал о народах, живших в Северном Причерноморье (на землях, которым позднее предстояло войти в состав Российской империи):

Взяв это конопляное семя, скифы подлезают под войлочную юрту и затем бросают его на раскаленные камни. От этого поднимается такой сильный дым и пар, что никакая эллинская паровая баня не сравнится с такой баней. Наслаждаясь ею, скифы громко вопят от удовольствия. Это парение служит им вместо бани, так как водой они вовсе не моются, — писал древнегреческий историк и географ.

Кстати, в «Повести временных лет — летописном своде документов, относящихся к истории Руси с XII века — неоднократно упоминается мытье. Этот факт подкрепляет утверждения о том, что баня всегда была неотделима от представлений о Руси и русских.

Распад Киевского государства на несколько соперничающих княжеств в XIII веке и оккупация славянских земель монголами в XIVXVI веках оставили мало письменных следов, и найти там упоминания о банях было бы очень трудно, — писал историк Итан Поллок в книге «Когда б не баня, все бы мы пропали. История старинной русской традиции. — Представляется вполне естественным, что баня пережила монгольское иго. Возможно даже, что маленькие, местные, частные бани пережили особый расцвет, поскольку средоточие политической и экономической власти в регионе сместилось из Киева в лесистые области северной Руси, где домовые бани преобладали изначально. К XVI веку московские князья объединили под своим началом многие русские земли и установили преемственность собственной политической и культурной власти от древнего Киевского государства благодаря своей принадлежности к княжескому роду Рюриковичей. Между тем баня стала восприниматься как еще более яркий показатель русского национального самосознания.

Отметим, что и летописи XXIII веков указывают на повсеместное распространение бани у восточных славян: начиная с V века ее ласково называли «мовница, «мовь, а также «мыльня и даже «влазня.

Со временем духовное значение бани в русской культуре становилось все более важным. Многие обряды (венчание или обряд очищения после родов) часто проводились именно в бане. Существовала также традиция «обмывания новорожденного, которое символизировало его вход в мир. Культурное значение русской бани связано с ее ролью во многих народных праздниках и обрядах.

Баня по-черному и по-белому

Особая тяга русских к бане не только нашла свое воплощение в народном фольклоре («Кости распарить — все тело поправить, «Баня болезнь из тела гонит, «Помылся, как вновь народился), но и была отображена в исторических документах времен Российской империи. Историк и исследователь обычаев и быта русского народа Николай Костомаров неоднократно отмечал в своих работах, что народ часто посещал баню для того чтобы помыться, подлечиться и просто ради удовольствия. Согласно работам ученого, посещение бани — это естественная потребность и своеобразный обряд.

«Для простого народа баня была замечательной школой закаливания, нечувствительности к жаре и морозу, какой всегда отличались русские, удивляя этим иностранцев, — писал Костомаров.

Любопытный факт: бани на Руси изначально представляли собой примитивные конструкции без печей. Их ставили в срубе-землянке, одновременно служившем парной и моечной; складывали открытый очаг из камней в противоположном от входа углу. Чтобы древнерусская баня лучше держала тепло, ее вкапывали в землю, предотвращая отток теплого воздуха по полу. При таком способе топки все поверхности покрывались сажей: первые бани быстро приобретали черный цвет и имели характерный «копченый запах. Бани по-черному старались ставить на берегу водоемов или около колодцев, откуда проще доставлять воду, но всегда на удалении от дома.

Когда из быта постепенно ушли мыльни в печах, бани по-черному (в которых, несмотря на все предосторожности, нередко угорали целыми семьями) уступили место более безопасным баням — по-белому. Первые бани, где вместо открытого каменного очага выкладывали закрытую каменку с дымоходной трубой, начали появляться в XVII-XVIII веках.

На Руси было принято топить «мовню по субботам, поэтому этот день и назвали банным. Как правило, в парилку ходили всей семьей. Также по старинным поверьям, в бане обитали свои духи, главным среди которых был банник — своеобразный банный домовой. Согласно старославянским верованиям, данный представитель потустороннего мира мог запросто шутить и пугать посетителей. Например — запереть банную дверь и навести на человека морок. Потому в баню, как правило, не ходили поодиночке и старались в ней не ночевать.

Из чего состоит современная русская баня

Традиционная русская баня состоит из предбанника, парилки с печкой и комнаты для мытья. В предбаннике чаще всего размещают ведра с водой и отдыхают. В моечной комнате проводят гигиенические процедуры перед тем, как зайти в парилку. Сохранить раскаленный и влажный воздух внутри парилки помогают маленькие двери с высоким порогом. Обычно температура в парной варьируется от 50 до 90 градусов, а влажность воздуха достигает 65 %.

Одно из главных достоинств щедрого жара состоит в том, что он улучшает, стимулирует и тонизирует деятельность всего организма, благотворно воздействует на сердечнососудистую и костно-мышечную систему, а также улучшает общее самочувствие.

Но даже опытному парильщику врачи не рекомендуют находиться в такой среде более 20 минут, а новичкам для «знакомства с парной и вовсе достаточно пяти минут. Кстати, в турецких хамамах температура едва достигает 45 градусов, поэтому в них можно находиться намного дольше.

Фильм режиссера Александра Серого «Ты — мне, я — тебе, который будет показан на телеканале «МИР, блестяще высмеивает эпоху советского дефицита. При этом изначально лента имела провокационное рабочее название «Сегодня икры не будет, но его не пропустили цензоры. Леонид Куравлев виртуозно сыграл обоих братьев-близнецов, совмещая съемки с работой в пяти других проектах. А компанию на площадке ему составили Светлана Светличная, Валерий Носик и Татьяна Пельтцер. Картина стала народным хитом, собрав в прокате свыше 40 миллионов зрителей.

Сюжет фильма следующий: Иван работает в столице банщиком, он успешен, а знатная клиентура всегда может достать для него любой дефицитный товар. Однажды его спокойную жизнь рушит известие о болезни брата, сельского инспектора рыбнадзора. Тот просит Ивана заменить его на службе, чтобы преступники не заметили отсутствия главного поборника справедливости. Оказавшись на новом месте, герой невольно продолжает действовать так, как привык в столице: заводит «друзей, берет взятки. И это приводит к настоящей трагедии.