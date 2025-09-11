ТАСС: отец убитого на фестивале Burning Man в США россиянина обратился к Трампу

Отец убитого в США омича Вадима Круглова обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой помочь в расследовании. С момента обнаружения тела на фестивале Burning Man в Неваде прошло уже больше недели, а результатов расследования нет, сообщил ТАСС Игорь Круглов. Мужчина рассказал, что расследованием занимается лишь один местный шериф, а федеральный орган США так и не взялся за это дело. В связи с этим отец молодого человека обратился к Трампу. "Зло должно быть наказано! Поэтому я обращаюсь к вам, уважаемый господин президент, и прошу вас дать распоряжение службам ФБР немедленно приступить к расследованию убийства моего сына", — сказал он. Игорь Круглов добавил, что в ближайшее время доверенные люди получат тело Вадима для кремации и передачи семье. Тело россиянина, эмигрировавшего несколько лет назад в США, нашли в палатке во время сжигания деревянной фигуры на церемонии закрытия фестиваля Burning Man. Мужчина должен был представлять свою инсталляцию, однако внезапно пропал сразу после песчаной бури. Друзья Вадима уверены, что его убили. В полиции подчеркивают, что расследование будет сложным: на время проведения Burning Man территория превращается в мегаполис, но камер там практически нет. Подробнее — в материале "Газеты.Ru".