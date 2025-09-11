Почему на Руси было запрещено пускать собаку в дом

На протяжении веков место собаки в жизни человека было строго определено. В традиционном обществе, будь то Русь или Европа, пес считался прежде всего функциональным животным: сторожем двора, помощником на охоте или пастухом. Его жилищем были двор, конура или специальное помещение – псарня для гончих у знати. Идея пустить собаку в жилые покровы, а тем более в горницу с иконами, казалась нашим предкам немыслимой. Однако сегодня картина радикально изменилась: четвероногий питомец стал полноправным обитателем городских квартир, а часто – и главным членом семьи. Это заставляет задуматься: насколько такое положение вещей соответствует историческим и культурным традициям?

Псы и святыни

Среди верующих прочно укоренилось представление о собаке как о «нечистом» животном. Действительно, в ветхозаветных текстах, записанных пророком Моисеем, она упоминается в этом контексте. Однако важно понимать, что термин «нечистый» применялся ко многим животным. По одной из богословских интерпретаций, это было не столько осуждение самой твари, сколько защитная мера против языческих культов Древнего Египта, где обожествляли кошек, быков, крокодилов и других зверей.

В Новом Завете отношение к собакам становится более сложным, метафорическим. Они предстают не только как сторожа (эпизод с хананеянкой, Мф. 15:27), но и как образы для проведения важных духовных параллелей. Апостол Павел предостерегает от «псов» – лжеучителей (Фил. 3:2), а Петр – о грешниках, возвращающихся к злу, «как пес на свою блевотину» (2 Пет. 2:22). Наиболее известны слова Спасителя: «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями...» (Мф. 7:6). Здесь речь идет не о бытовом запрете, а о принципе: сокровенное знание и духовные ценности не следует доверять тем, кто не способен их оценить и может надругаться над ними.

Таким образом, в библейской картине мира собака, будучи полезным животным, не могла претендовать на равенство с человеком, созданным «по образу Божию». Главная заповедь – любить Бога и ближнего – выстраивала четкую иерархию ценностей.

Собаки на Руси

Эти христианские принципы не могли не сказаться на укладе русской жизни. Хотя на Руси на собак возлагалось очень много функций: они караулили дома и скот, ходили с хозяевами на охоту, а на Крайнем Севере еще и использовались в качестве ездовых, даже в лютые морозы этих животных не пускали в дом дальше сеней… В знаменитом «Домострое» собаки неоднократно упоминаются среди других «поганых» животных, которым не место рядом с человеком: «Для скотины и для собак держать для того особые миски, и чистой посуды не поганить».

Испокон веков считалось также, что собака не должна находиться в помещении, где есть иконы или другие святыни. Нельзя и освящать помещение, в котором находится собака. Кстати, не случайно именно слово «собака» и производные от него – «пес», «сука» - стали в русском языке ругательными словами. Так, мат раньше называли «песьей бранью»: псы не могут разговаривать, они лают… У славян также существует понятие «песья вера», относящееся к инородцам.

Где место собаке?

Протоиерей Виктор Кузенко утверждает, что запрет держать в доме собак относится к так называемым «околоцерковным преданиям». «В Библии слова “собака”, “псы” и их производные встречаются не менее 25 раз, - пишет он. - Для Древнего Востока, для страниц Библии собака — это, прежде всего, образ, метафора, подчеркивающая обездоленность, нищету, страдание. В двух случаях — во Второзаконии (23,18) (“не вноси цены пса в дом Господа”) и в Евангелии от Матфея (7,6) (“не давайте святыни псам”) — можно усмотреть негативное отношение к собаке, в аспекте нечистоты этого животного. Однако анализ контекста не дает оснований для однозначных выводов. Во Второзаконии иудеям заповедуется не вносить в храм качестве жертвы деньги, полученные от занятий проституцией и от продажи собаки. В Евангелии от Матфея о собаке приводится изречение: “не давайте святыни псам”; поставленное в ряд с другим “не мечите жемчуг перед свиньями”, т. е. не делайте бессмысленных поступков или, проще, — не делайте глупости».

Правда, в средневековых соборных документах Русской православной Церкви действительно встречается запрет приводить собаку в храм, так как ее пребывание там просто неуместно: от собаки может быть запах, она может вести себя беспокойно, нарушая церковную атмосферу.

Конечно, никто не запрещает держать собаку в квартире, но, может быть, нам стоит вспомнить и Библию. Собака – это не божество и не человек. Так стоит ли ей позволять есть за одним столом и спать в одной кровати с хозяевами, как нередко поступают многие собачники? Не отвести ли ей место на половике в прихожей?