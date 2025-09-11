Концы в воду: что случилось с моряками «невидимого» корабля

В 1984 году на экраны вышел фантастический блокбастер «Филадельфийский эксперимент». Мало кто знал, что в его основе лежала реальная городская легенда, десятилетиями будоражившая умы конспирологов. История об исчезновении военного корабля и его телепортации на сотни километров обросла мифами, но ее ядро, скрытое за грифом «Совершенно секретно», оказалось удивительнее любого вымысла.

Корабль-призрак и расплавленные матросы

Согласно самой популярной версии, 28 октября 1943 года ВМС США провели на эсминце «Элдридж» сверхсекретный эксперимент по созданию технологии невидимости. С помощью мощных электромагнитных генераторов корабль должен был стать невидимым для радаров и человеческого глаза.

Якобы эксперимент увенчался невероятным успехом — и чудовищной трагедией. Окутанный зеленоватым туманом, «Элдридж» исчез с поля зрения, а затем ненадолго материализовался за сотни километров, на военно-морской базе в Норфолке, штат Вирджиния. Когда корабль «вернулся», зрелище было ужасающим: часть матросов оказалась вплавлена в металлические конструкции корабля, другие сошли с ума, а один и вовсе прошел сквозь стену и исчез навсегда. Из 200 членов экипажа в живых и вменяемом состоянии остался лишь 21 человек.

Но, даже те, кто остался жив, вели себя крайне странно. Они постоянно впадали в прострацию, а один матрос и вовсе прошел сквозь стену и исчез.

Концы в воду

Возникает вопрос, откуда в прессе появилась информация об этом эксперименте, ведь все данные о нем были под строгим грифом секретности. Оказалось, что в 1955 году американский писатель Моррис Джессуп получил послание от некоего Карлоса М. Альенде, который, по его словам, служил на корабле «Эндрю Фьюресет», входящего в конвой эсминца «Элдридж» во время проведения эксперимента. Альенде рассказал писателю, а вместе с ним и всему миру об удивительном эксперименте, свидетелем которого ему довелось побывать. Западные исследователи тут же бросились на поиски бортовых журналов «Элдриджа» и «Эндрю Фьюресет», но тщетно. Выжившие члены экипажей обоих кораблей хранили молчание.

При этом вокруг эксперимента, стали появляться версии одна удивительнее другой. Кто-то утверждал, что технологию, которую апробировали во время эксперимента, вывели из «Единой теории поля» Эйнштейна, кто-то уверял, что военные проверяли расчеты Николы Теслы. В это время писатель первым рассказавший об эксперименте неожиданно был найден мертвым. Встал вопрос, насколько достоверным был его рассказ об «Эксперименте «Филадельфия».

Проект «Радуга»

Правду общественность узнала много лет спустя, во время рассекречивания части архивов ВМС США. В 1912 году математик Давид Гилберт обосновал существование многомерного пространства. В 1926 году он рассказал о своей теории Джону фон Нейману, славящемуся уникальной способностью направлять теоретические научные изыскания в практическое русло.

Спустя несколько лет Нейман познакомился с автором «уравнения времени Левинсона». Совместные идеи ученых легли в основу проекта придания невидимости крупному военному объекту. К практической проверке своих теорий ученые приступили в 1930-е годы в стенах Чикагского университета под руководством декана Джона Хатчинсона.

Позднее к работам действительно присоединился Никола Тесла. Исследования оказались настолько многообещающими, что уже к 1936 году несколько групп ученых были слиты в одну под руководством все того же Теслы.

В 1940 году на базе ВМС США в Бруклине прошел первый практический эксперимент, правда, без команды на борту. Главной задачей опыта было создание вокруг корабля «электромагнитного пузыря», который закрывал бы судно от излучения радаров противника, изменяя внешнее электромагнитное поле вокруг заданного объекта.

Все прошло удачно. В 1941 году Тесла получил от руководства США «зеленый свет» на полномасштабное развитие эксперимента, который окрестили проект «Радуга», а вовсе не «Филадельфийский эксперимент», как его именовали в газетах. Руководство проектом осуществлял Национальный комитет оборонных исследований и Бюро физических разработок департамента военно-научных учреждений США. Тесла предоставили корабль, который был оснащен специальными электромагнитными катушками. Тем не менее, ученый сомневался по поводу целесообразности участия в эксперименте людей, предвидя необратимые пагубные последствия для их здоровья. В свою очередь Фон Нейман, считал, что проводить эксперимент необходимо непременно с командой на борту. Военные приняли сторону Неймана. Тем более что в ходе подготовки к эксперименту Тесла умер и препятствий для проведения опыта с командой на борту больше не существовало.

Как в действительности проходил эксперимент

Летом 1942 года состоялась закладка «Элдриджа». Эсминец оснастили двумя огромными электромагнитными генераторами, потом добавили третий, но подключить и синхронизировать его до начала эксперимента не успели. 20 июля 1943 года экспериментальные установки были включены. В это время все члены экипажа находились на борту. Желаемый эффект был достигнут, невидимость продлилась пятнадцать минут. Однако после окончания эксперимента у членов экипажа наблюдались головные боли, тошнота и расстройство психики. Разумеется, ужасов, описываемых бульварной прессой не было, однако серьезное ухудшение здоровья матросов было трудно скрыть.

После усовершенствования оборудования 12 августа 1943 года «Элдридж» вывели на рейд и повторили эксперимент. Понимая, что экипаж находится в серьезной опасности, Нейман уменьшил мощность экспериментальных установок. Но и на этот раз что-то пошло не так и корабль, окутавшись синим свечением, пропал из вида, а затем появился в Норфолке за сотни миль от места исследований.

Когда эсминец «вернулся», эксперимент был признан успешным с военной точки зрения, но экипаж корабля пострадал значительно. Неизвестно, что произошло с ними во время межпространственного перехода. Проект «Радуга» закрыли, а доктора Джона фон Неймана перевели на работу в «Манхэттенский проект» по созданию атомной бомбы.