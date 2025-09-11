Какую правду о теракте 11 сентября скрывает правительство США?

Атаки 11 сентября стали крупнейшим терактом в мировой истории, навсегда изменившим облик Нью-Йорка и американской политики. Такие перемены стали хорошей пищей для конспирологов, которые считали, что за атаками стоит правительство США. Спустя годы появляется все больше свидетельств, что американское правительство и правда пыталось выгородить настоящих виновников, но вовсе не себя. Прямо сейчас в США идут суды, на которых к ответу пытаются привлечь Саудовскую Аравию, к которой от террористов ведут десятки нитей.

Тренировка

В ноябре 1999 года на борту рейса Финикс — Вашингтон компании American Airlines произошел странный инцидент. Два студента из Саудовской Аравии — Ахмед аль-Кудхаин и Хамад аль-Шалави — попытались пробиться в кабину пилотов. Они не применяли насилия и не боролись с экипажем, который требовал вернуться на место, но действовали крайне подозрительно.

В то время люди хорошо помнили эпоху 1970-х, когда террористы угоняли самолеты непрерывно. Поэтому экипаж запросил экстренную посадку в Огайо, где передал студентов местным сотрудникам ФБР. Допросы ничего не дали, состав преступления найти не удалось, и потому странных молодых людей отпустили.

Инцидент был слишком незначительным, и публика о нем тогда не узнала, да и в ФБР о нем почти сразу забыли. Однако им пришлось вспомнить через годы, когда в ходе террористической атаки 11 сентября пилоты-смертники угнали самолеты и уничтожили башни Всемирного торгового центра и повредили Пентагон.

Позже из документов ФБР, опубликованных по суду,

выяснилось, что билеты тех двух смутьянов были оплачены со счетов посольства Саудовской Аравии в США, да и сами они были не студентами, а саудовскими агентами под прикрытием, причем аль-Кудхаин вообще работал в министерстве по делам ислама.

Но зачем саудовской агентуре проверять реакцию американских авиакомпаний на попытку прорваться в кабину? Как оказалось, это лишь один из вопросов, на которые не хотят отвечать ни в Вашингтоне, ни в Эр-Рияде.

© Нью-Йорк, 11 сентября 2001 года

Раскрыли по горячим следам

В целом, связи между Саудовской Аравией и терактами 11 сентября не требуется специально раскапывать. Так, 15 из 19 угонщиков были саудовцами, но это не все. Возможно, кто-то слышал о строительстве прямо сейчас в Джидде небоскреба рекордной высоты, которая превысит один километр. Главным подрядчиком выступает Saudi Binladin Group — крупнейшая на Ближнем Востоке строительная корпорация с десятками тысяч сотрудников.

Основал ее Мухаммед бен Ладен — представитель одной из самых богатых и влиятельных семей королевства, отец Усамы бен Ладена. Стоит отметить, что детей у него было 52, и лишь одного из них правительство США считает виновным в терактах 11 сентября. Но на Ближнем Востоке кровное родство считается чуть ли не самым важным жизненным капиталом, так что находить пожертвования детищу Усамы бен Ладена — «Аль-Каиде» (организация запрещена в России) — в Саудовской Аравии было легко.

Связей между саудовцами и терактами 11 сентября настолько много, что трудно выбрать самую главную. Всплывать они начали, когда на руинах башен еще не успели потушить пожар.

Почти сразу в ФБР поступила информация, что на парковке вашингтонского аэропорта стоит Toyota Corolla, арендованная угонщиком Навафом аль-Хазми. При аренде он указал адрес проживания в калифорнийском Сан-Диего, по которому сразу выехал местный агент ФБР Дэниел Гонсалес, — все коллеги описывают его как стереотипного ФБРовца из кино, который однажды утром звонит героям в дверь. По указанному адресу Гонсалеса ждал двухэтажный дом в рабочем пригороде, где аль-Хазми и другой террорист, Халид аль-Михдар, снимали комнату. Другой постоялец, живший в том же доме, сразу указал, кто нужен агенту — хороший друг обоих угонщиков, 22-летний Мохдар Абдулла.

Абдулла визиту правоохранительных органов не удивился и сразу рассказал, что работал для двух террористов ассистентом и переводчиком, а познакомил его с ними Омар аль-Баюми, известный в местной саудовской диаспоре человек со связями. Его имя также фигурировало во многих документах, связанных с угонщиками, которым он оплачивал счета и оказывал большую помощь, будто близким родственникам.

Однако в ФБР он был давно на слуху из-за жалоб соседей. Официально он считался аспирантом в одном из местных университетов, но то к нему заваливались толпы молодых арабов, то приходила посылка из Саудовской Аравии с торчащими из нее проводами и без документов, то сантехник нашел под его раковиной какие-то странные провода, — фактически аль-Баюми был агентом саудовской Службы общей разведки, работавшим в диаспоре и в мечетях. Сотрудника госбезопасности в нем заподозрили даже простые прихожане из-за его чрезмерной общительности и постоянного желания записать собрания на видеокамеру.

Спустя годы ФБР призналось, что аль-Баюми регулярно посылал отчеты саудовскому послу в США о «потенциально интересных лицах в Калифорнии» и постоянно звонил в консульство в Лос-Анджелесе. Задержать его после 11 сентября не успели, поскольку еще в июле он уехал «учиться» в Великобританию. Когда же британская полиция арестовала его по американскому запросу, на правительство в Лондоне обрушилось беспрецедентное давление со стороны саудовского посольства, которое никак нельзя было бы объяснить, если бы речь шла о рядовом студенте.

Правительство США имеет возможность давить на Великобританию куда большую, чем саудиты, но делать этого не стало. Поэтому британская полиция просто зачитала аль-Баюми присланные ФБР вопросы, тот на них ответил что-то невразумительное, и вопрос закрыли. В списке контактов телефона задержанного, правда, полицейские нашли номера телефонов известных террористов из ближайшего окружения бен Ладена, которым тот регулярно звонил, но значения находке не придали.

Все это американское правительство пыталось скрыть, несмотря на постоянные требования рассказать правду со стороны родственников погибших 11 сентября.

Лишь в 2017-2020-х годах детали стали по крупицам всплывать на многочисленных судах, где ФБР обязывали рассекретить материалы. В наиболее полном и систематизированном виде картину попытались собрать журналисты New York Times, проанализировав сотни документов и поговорив со многими участниками следствия. Их главным помощником выступил агент Гонсалес, — он давно уволился из органов и пытался вести расследование как частное лицо.

Все нити ведут в одно место

Тому факту, что террористы готовили акцию под фактическим патронажем саудовского разведчика, можно придумать множество объяснений. Например, его основной задачей ФБР считала контроль за диссидентскими настроениями в среде саудовской молодежи. Угонщиков он мог пытаться вербовать для этой же задачи, но они обманули его и использовали подаренные ресурсы для терактов. Или же аль-Баюми сам стал предателем и, используя свой пост в разведке, начал помогать «Аль-Каиде» взрывать Америку. В этом не было бы ничего противоестественного: похожим образом в 1954 году капитан КГБ Николай Хохлов получил всемирную известность, когда перешел на сторону антисоветских эмигрантов, которых был послан убить.

Однако проблема таких невинных объяснений в том, что связи терактов с Саудовской Аравией обнаруживаются буквально на каждом шагу, так что не заметить их можно, только если специально закрыть глаза.

Например, долгое время во флоридской Сарасоте жил Эсам Газзави, богатый дизайнер и бизнесмен, связанный с королевской семьей. С ним проживали его дочь Ануд и ее муж Абудлазиз аль-Хиджи с двумя маленькими детьми. Однако в конце августа 2001 года супруги покинули США, причем сбежали настолько быстро, что оставили дома ценные вещи, одежду, драгоценности и недоеденную еду. В сентябре, после атак, ФБР быстро выяснило, что трое угонщиков регулярно посещали этот дом.

Другой факт о связях террористов с саудитами всплыл в 2020 году. Расследование ФБР установило, что секретарь посольства Ахмед аль-Джаррах, подчиняющийся непосредственно послу Бандару ибн Султану, лично приказал разведчику аль-Баюми взять в работу аль-Хазми и аль-Михдара, на которых вышел Гонсалес. Маловероятно, что столь высокопоставленный чиновник говорит оперативнику, кого именно вербовать в качестве студенческого стукача, а значит, скорее всего, речь шла о чем-то крупном.

31 августа 2001 года наблюдателей за ближневосточной политикой удивила внезапная отставка главы Службы общей разведки Турки ибн Фейсала. Он возглавлял это ведомство с 1979 года, а в мае 2001 года его полномочия продлили еще на четыре года. При этом за 10 дней до атаки его сместили с поста без объяснения причин.

Но самой серьезной уликой в пользу координации терактов на высоком уровне остается тот самый «тренировочный» угон самолета в ноябре 1999 года.

Участники той операции имели связи не с местными кураторами стукачей вроде аль-Баюми, а с самим правительством королевства или с его посольством. Они также проходили подготовку в афганских лагерях боевиков, связанных с «Аль-Каидой», что косвенно указывает на их характер работы — силовые акции. Наконец, их действия были очевидной попыткой разведать реакцию на попытку угнать самолет.

Вина стрелочника или убедительное отрицание?

Ни у журналистов, ни у судей, ни у «перешедших на сторону народа» сотрудников ФБР нет ответа, кто и зачем организовал теракты 11 сентября. Следы ведут в Саудовскую Аравию, но для того, чтобы выяснить, кто именно внутри страны принял такое решение, требуется информация от внешней разведки — ЦРУ, АНБ и других служб. Но получить эту информацию вопреки воле американского правительства практически невозможно: даже если какой-то сотрудник ЦРУ искренне сочувствует жертвам терактов, то его откровения поставят под удар всю агентурную сеть на Ближнем Востоке.

Нельзя исключать, что какие-то члены королевской семьи, высокопоставленные разведчики и чиновники действовали по собственной инициативе, с чем, в теории, может быть связана внезапная отставка ибн Фейсала перед терактами. В конце концов, трудно придумать разумный мотив, зачем официальному Эр-Рияду атаковать своего союзника, да еще таким способом. Теоретизировать на этот счет не решаются даже американские расследователи.

Однако американское правительство и разведка регулярно избегают ответственности за счет приема, у которого даже есть специальное название: plausible deniability, то есть, правдоподобное отрицание.

Например, в 1980-х годах американские власти запретили ЦРУ и военным поставлять оружие Ирану и поддерживать никарагуанских повстанцев (дело «Иран-Контрас»). ЦРУ делало и то, и другое вопреки запрету, потому что считало, что правительство на самом деле хочет этого, но не может приказать напрямую из страха скандала.

Действовать согласно plausible deniability, считывая намеки начальства или доходя до нужных выводов самому, считается в Вашингтоне чем-то вроде патриотического долга. Например, на допросе по делу «Иран-Контрас» вице-адмирал Джон Пойндекстер прямо заявил: «Я сам решил не спрашивать президента, чтобы оградить его от решения и обеспечить ему возможность отрицания в будущем, если информация когда-нибудь станет известна».

Было бы странно, если бы на Ближнем Востоке, с характерной для региона важностью неформальных связей, не было аналогичной практики.

Прямо сейчас в США продолжаются суды, на которых родственники жертв требуют привлечь Саудовскую Аравию к ответственности, хотя бы финансовой.

В конце августа 2025 года федеральный судья в Нью-Йорке отклонил жалобу королевства и заставил принять иск.

Если же американский суд подтвердит роль саудовского государства в терактах, оно, может быть, и согласится выплатить компенсации. Но тогда проблемы возникнут у самого правительства США: ведь окажется, что все эти десятилетия оно осознанно, руками разных администраций, покрывало террористов ради того, чтобы не раздувать дипломатический скандал и не рушить ближневосточную политику.

Какова будет реакция на это американского общества, предсказать невозможно.