Кто такие коновалы и почему их профессия исчезла

Слово «коновал» наверняка слышали все. Сегодня оно имеет негативное значение и используется как обидное прозвище для врачей с низкой квалификацией. Так называют тех, кто своими действиями приносит больше вреда, чем пользы. Но когда-то это слово обозначало уважаемую и важную профессию, особенно в деревнях Российской империи. Кем же были коновалы на самом деле, и почему их профессия постепенно ушла в прошлое?

Загадочная профессия: кто такие коновалы?

Изначально коновалами называли ветеринаров без официального образования. Эти специалисты не обучались в академиях или университетах, а получали свои знания непосредственно у таких же коновалов, более опытных мастеров, занимавшихся лечением животных. Их услуги были востребованы по всей стране, особенно в деревнях, где профессиональных ветеринаров было крайне мало.

Коновалы выполняли свою работу быстро и за небольшие деньги, что делало их доступными для крестьян. Они специализировались на одной главной задаче — охолащивании (кастрации) домашних животных. Несмотря на простоту их задач, коновалы играли ключевую роль в сельском хозяйстве.

Основные задачи коновалов

Главной обязанностью коновала была кастрация свиней, быков, баранов и лошадей. Этот процесс был крайне важен для крестьян, ведь кастрированные животные становились спокойнее и лучше набирали вес. Коновалы использовали минимальный набор инструментов: нож, щипцы, оселок для заточки, а также мази и припарки кустарного производства.

© Коновал за работой. Фото 19 века

Особое внимание уделялось лошадям, ведь они были важнейшим элементом крестьянского хозяйства. Лошадей кастрировали чаще всего, и именно эта операция стоила дороже всего — от 1 до 5 рублей, что по тем временам было значительной суммой. Для сравнения, кастрация барана могла стоить всего несколько копеек.

Кастрация и не только: сколько платили коновалам за работу?

Работа коновала была весьма прибыльной для своего времени. Например, в 1870-х годах за кастрацию коня коновал просил от 1 до 5 рублей, за поросенка — 5–25 копеек, за барана — 2–5 копеек, а за бычка — 40 копеек.

© Русский этнографический музей. Сцена «Коновал»

Стоимость зависела от сложности работы и состояния животного. Лошади, как самые важные животные в хозяйстве, требовали более ответственного подхода, поэтому и цена за их кастрацию была выше. Для сравнения: 5 рублей в те времена было значительной суммой, а для крестьянина эта работа могла быть существенной частью его доходов.

Издержки профессии

Название профессии «коновал» произошло от метода работы. Чтобы быстро провести кастрацию, коновалу часто приходилось валить животное на бок. Отсюда и произошло слово «валить» и фамилия Коновалов, которая встречается в России до сих пор. Несмотря на важность работы, профессия коновала не считалась престижной. В обществе к ним относились с определенной долей предвзятости, особенно если коновал был цыганом или человеком из низших социальных слоев.

© Цыганский табор, 19 век

Цыгане часто становились коновалами, и, несмотря на то, что они хорошо знали свое дело, их репутация оставляла желать лучшего. Крестьяне нередко считали, что цыгане могут обмануть или совершить недобросовестную операцию. Тем не менее цыгане были мастерами своего дела и продолжали оказывать услуги, несмотря на негативное отношение.

Коновалы с образованием

К началу 20 века профессия коновала начала меняться. Теперь этим словом называли не только деревенских ветеринаров без образования, но и тех, кто прошел обучение в специальных учебных заведениях. Это были уже квалифицированные специалисты, способные лечить скот от разных болезней, а не только проводить кастрацию.

Образованные коновалы пользовались большим уважением, чем их предшественники. При этом и те, и другие продолжали работать в основном поодиночке. Бывали случаи, когда ветеринары объединялись в артели для того, чтобы оказывать помощь большему числу клиентов.

Сумка коновала: неотъемлемый атрибут профессии

Коновала можно было легко узнать по его сумке, в которой он носил все необходимые инструменты для работы. Эта сумка была не просто утилитарным предметом — на ней часто можно было увидеть медную бляху с изображением коня или людей, что символизировало профессию ветеринара. Сумка была символом мастерства и профессионализма, и её внешний вид мог многое сказать о владельце.

© Сумка коновала

Профессия коновала постепенно ушла в прошлое, уступив место профессиональным ветеринарам с образованием. Но их вклад в развитие сельского хозяйства нельзя недооценивать. Коновалы помогали крестьянам справляться с самыми важными задачами, обеспечивая здоровье и благополучие скота.