Пещера Веревкина: что спелеологи нашли в самой глубокой пещере мира

лубокой пещере в мире

Для ученого пещера — это всегда запечатанная временем капсула. Она может хранить секреты древних эпох, неизвестные виды животных и ключи к пониманию истории Земли. Российским исследователям удалось открыть и изучить одну из величайших таких капсул — пещеру Веревкина, самую глубокую в мире. Ее изучение стало делом жизни для нескольких поколений спелеологов.

Советские исследования

История покорения этой абхазской бездны началась в 1960 году с экспедиции тбилисского Института географии. Первопроходцы смогли спуститься лишь на 95 метров вглубь массива Арабика. Они установили, что это не простой колодец, а сложная система вертикальных шахт, соединенных узкими переходами и галереями.

В 1968 году красноярские спелеологи углубились до 115 метров и присвоили объекту скромный номер С-115. Но настоящий прорыв совершили москвичи из клуба «Перово» в 1980-х. К 1986 году они достигли отметки 440 метров. Именно тогда пещера получила свое имя — в память о погибшем спелеологе Александре Веревкине. На долгие годы исследования пришлось заморозить.

Современное исследование пещеры

К осмотру этого уникального геологического феномена московские специалисты вернулись в 2000 году. Тогда спелеологи из клуба «Перово» и команда «Перово-спелео» продолжили работы в пещере Веревкина. И каждый раз они открывали в ней все новые спуски и колодцы. К концу 2015 года специалисты дошли до глубины в 630 метров, а осенью 2016 года - до 1350 метров. Еще через год им стало известно, что пещера Веревкина обладает глубиной более 2 километров.

В 2018 году четверо московских спелеологов отправились исследовать все ее галереи, включая дно, которым является озеро. Члены клуба «Перово» спускались в гагрское подземелье почти неделю. У каждого из них было по два десятикилограммовых рюкзака, в которых находились спальные мешки, провизия, экспериментальное оборудование и фонари.

По ходу движения они также разматывали огромные катушки телефонного кабеля общей длиной более 2 километров. Ночевали они в каменных нишах, там же устраивали перекусы. Когда они наконец достигли озера, оказалось, что оно находится на отметке в 2204 метра. Благодаря измерению дна водоема, который получил название «Последняя стоянка Немо», стало окончательно понятно, что глубина пещеры Веревкина составляет 2212 метров. Спелеологи составили подробную карту всех найденных галерей и колодцев.

Научные факты

На сегодняшний день пещера Веревкина официально считается самой глубокой в мире. Для сравнения, например, высочайшая вершина Австралийского континента – гора Косцюшко на юге штата Новый Южный Уэльс, которая имеет высоту 2228 метров. И если представить ее в виде кратера, то он будет почти соответствовать глубине пещеры Веревкина. Изучив все ее колодцы, спелеологи выяснили, что на протяжении всех двух километров под землей есть жизнь. На каменных стенах, в озере и на его берегах были обнаружены живые организмы, которые поселились здесь десятки миллионов лет назад. Спелеологи собрали и доставили на поверхность больше 20 еще неизвестных науке образцов пещерной фауны, среди них новые виды пауков, пиявок, ложные скорпионы, многоножки. Все они за длительное время эволюции полностью адаптировались к среде подземелья. На сегодняшний день их изучением занимаются специалисты Института биологии внутренних вод имени Ивана Дмитриевича Папанина, Ярославская область. Очевидно, московские ученые планируют установить связь подводных галерей пещеры Веревкина с акваторией Черного моря.