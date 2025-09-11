Куда большевики дели золотой запас православной церкви

После Октябрьской революции 1917 года большевики начали масштабную кампанию по изъятию имущества у различных социальных групп, включая дворянство, купечество и церковь. Одной из главных целей этой политики стала именно последняя, на тот момент бывшая не только духовным, но и экономически мощным институтом. Конфискация церковных ценностей стала важной частью антирелигиозной политики большевиков, а также способом пополнения государственной казны в условиях разрухи и гражданской войны.

Предпосылки конфискации церковного имущества

Сразу после прихода к власти большевики провозгласили курс на отделение церкви от государства. Декрет СНК РСФСР «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» от 20 января 1918 года лишил церковь права владеть имуществом. По сути, все церковные здания, земли и ценности переходили в собственность государства. Однако на практике в первые годы советской власти конфискация проходила не системно и часто сопровождалась хаосом и насилием.

Основным мотивом изъятия церковных ценностей была не только идеологическая борьба с религией, но и экономическая необходимость. В годы гражданской войны страна испытывала острую нехватку финансовых ресурсов. Церковь, обладавшая значительными золотыми и серебряными запасами, а также уникальными культурными ценностями, стала для большевиков привлекательным источником средств.

Масштабы конфискации

Первые крупные изъятия церковного имущества начались уже в 1918 году. Одним из первых шагов стало изъятие активов Святейшего Синода, которые оценивались в 46 миллионов рублей. Вскрытие мощей святых, которые хранились в драгоценных ковчегах, также принесло большевикам значительные доходы. Например, только в Новгородской епархии в 1919 году было изъято золота на сумму около 1 миллиона рублей.

По оценкам историка Кривова, общая стоимость изъятых большевиками церковных ценностей в годы гражданской войны составила около 7 миллиардов рублей. Однако эта цифра является приблизительной, так как многие конфискации носили характер грабежа, и ценности не всегда учитывались и оценивались должным образом. Значительная часть культурного и исторического наследия была утрачена безвозвратно.

Новая волна изъятий

В 1921–1922 годах Советская Россия столкнулась с масштабным голодом, который особенно сильно затронул Поволжье. В этих условиях православная церковь организовала сбор средств для помощи голодающим. Было собрано около 9 миллионов рублей, однако большевики решили использовать голод как предлог для новой волны конфискаций.

16 февраля 1922 года ВЦИК издал декрет «Об изъятии церковных ценностей для реализации на помощь голодающим». Кампания сопровождалась жестокими репрессиями и насилием. В марте 1922 года в Шуе верующие попытались защитить церковное имущество от конфискации. В результате столкновения с вооруженными представителями власти были убиты четыре человека. Этот случай стал поводом для новых репрессий против духовенства, санкционированных лично Лениным.

К 26 мая 1922 года было конфисковано церковного имущества на сумму около 4 миллионов 650 тысяч золотых рублей. Однако эта сумма была значительно меньше ожидаемой. Кампания сопровождалась разрушением храмов, поруганием святынь и массовыми арестами священнослужителей.

Последствия конфискаций

Конфискация церковного имущества нанесла православной церкви непоправимый урон. Были утрачены не только огромные материальные ценности, но и уникальные культурные и исторические артефакты. Многие святыни были уничтожены или переплавлены. Например, золотые и серебряные оклады иконостасов отправляли на переплавку, а древние иконы часто уничтожались как «пережитки прошлого».

Впрочем, для большевиков изъятие церковных ценностей стало важным шагом не только в борьбе с религией. Значительная часть средств была направлена на восстановление государства, разрушенного в результате войн и революций, индустриализацию, создание систем здравоохранения и образования и т.д. Также часть экспроприированного было отправлено за границу — на поддержку мировой революции и социалистических режимов в других странах.