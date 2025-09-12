Супруги оказались на грани развода из-за сбитой геолокации

Пользователь Reddit с ником Easy_Disaster7179 рассказал на портале о том, как технические проблемы едва не разрушили его семью. По словам мужчины, это произошло, когда он поехал в спортивный зал.

«Пока я был на тренировке, мой телефон разрядился и я отложил его в сторону. Вскоре я заметил, что мне несколько раз звонила жена. Я перезвонил и услышал ее рыдания. Она рассказала, что в программе для отслеживания устройств она видит мою геолокацию — и это не зал, а какой-то захудалый мотель на окраине города, так что она в полной уверенности, что я ей изменяю», — рассказал автор.

Пока он добирался домой, его супруга решила проверить искренность мужа и сама приехала к мотелю. Она не обнаружила там супруга и, снова проверив его геолокацию, убедилась, что он уже дома. Когда они встретились, мужчине очень долго пришлось уверять жену, что он не планирует ей изменять.

«Успокаивая ее, я осознал, что у меня на самом деле нет никаких подтверждений моей версии истории. В моем спортзале нет журналов посетителей, геолокация сбита. Так что все, что у меня было — мои слова», — написал автор поста, добавив, что итогом показавшейся ему бесконечной ночи все же стало примирение.

