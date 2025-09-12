Почему Александр Суворов стыдился своей жены

Александр Васильевич Суворов — гений тактики, не проигравший ни одного сражения. Его имя навсегда вписано в историю воинской славы. Но была в его жизни одна битва, где непобедимый полководец потерпел сокрушительное поражение. Эта война велась не на полях сражений, а в собственной спальне, а противником была его юная жена — Варвара Прозоровская.

Неравный брак

К браку Суворов, всю жизнь посвятивший армии, относился как к неизбежной повинности. Женился он поздно, в 43 года, и только по настоянию отца. Выбор пал на 20-летнюю княжну Варвару Прозоровскую, засидевшуюся в девках и обладавшую, по словам историка Петрушевского, «умом ограниченным». Ее письма, дошедшие до нас, пестрят чудовищными ошибками: собственного мужа она именовала «александр васильевич», а подписывалась как «суворава».

Этот союз был мезальянсом с самого начала. Аскетичный, чудаковатый и вспыльчивый генерал, считавший каждую копейку, столкнулся с избалованной аристократкой, привыкшей к роскоши. Их брак с первого дня был обречен.

«Предавалась неистовым беззакониям»

Поженились Варвара Прозоровская и Александр Суворов в январе 1774 года. Суворов по долгу службы часто колесил по стране, супруга следовала за ним. Летом 1775 года она родила дочь, последующие две беременности закончились выкидышами. Биограф военачальника Сергей Шубинский полагает, что такой исход, скорее всего, был следствием кочевого образа жизни супругов, трясок по ухабам российских дорог.

В сентябре 1779 года Александром Суворовым в славянскую духовную консисторию была подана челобитная о разводе. Исходя из этого документа, Варвара Суворова уже на третьем году супружества занималась развратом и соблазнениями, супруг якобы увещевал жену, да без толку. «Неистовые беззакония», по словам челобитчика, связывали Варвару с двоюродным племянником генерал-поручика, Николаем Суворовым. Отношения эти, как утверждал Александр Суворов, продолжились и в 1778 году. Автор челобитной просил развести его с распутной женой и дать согласие на другой брак.

Консистория челобитную Суворову вернула, пояснив в ответе, что он привел недостаточно доказательств супружеской измены. Взбешенный генерал-поручик и кавалер подал жалобу на консисторию в Священный синод. Эта инстанция обязала челобитную рассмотреть. В дело вмешалась семья Прозоровских, которая, как писал историк Сергей Шубинский, использовала все свое влияние, чтобы супруги примирились. Примирение произошло в Астрахани в 1783 году в местном кафедральном соборе при участии протоиерея Василия Панфилова.

Окончательный разрыв

Однако уже в следующем, 1784-м, году Александр Суворов снова подает «разводное» прошение, на этот раз напрямую в Священный синод. Он пишет, что его жена опять согрешила, теперь с секунд-майором пехотного полка. Синод отказал челобитчику, мотивировав это тем, что обращение составлено не по форме, в нем снова не приведено «крепких доводов» измены, указывались и другие причины.

С большим трудом, после утомительного выяснения отношений с семьей Прозоровских, Александр Суворов в 1784 году добился развода. Девятилетняя дочь Наталья была отправлена отцом в монастырь, общаться с матерью ей Суворов запретил. Родившийся к тому времени сын Аркадий остался на воспитании Варвары (Суворов считал, что мальчика его жена нагуляла, и признал Аркадия только за год до своей смерти).

В «Русском биографическом словаре Александра Половцева», основанном на публикациях второй половины XIX – XX веков, сообщалось, что Варвара от бывшего мужа после развода получила 1200 рублей ежегодного содержания. Она пережила Александра Суворова на 6 лет, все эти несколько лет вдове выплачивалась ежегодная 8-тысячная пенсия.