Что рассказал кинооператор, снявший вскрытие гробницы Тамерлана

В истории Великой Отечественной войны есть множество загадочных страниц. Одна из них связана с именем Малика Каюмова — человека, который пытался предотвратить беду, но его не услышали. Он был последним живым очевидцем вскрытия гробницы Тамерлана и тем, кто знал о древнем проклятии ещё до того, как оно, по легенде, сбылось.

© Соцсети

Одаренный оператор

Малик Каюмов родился в Ташкенте весной 1911 года. Точная дата его рождения осталась неизвестной — в те времена регистрация новорожденных велась не всегда. Его судьба была предопределена с молодости: начав карьеру как помощник оператора на местной киностудии, он быстро проявил талант. В 1930-х годах Каюмов отправился в Москву, чтобы учиться во ВГИКе, но, уверенный в своих силах, вскоре вернулся на родину — снимать.

Его репортажи быстро gained признание, и к началу 1940-х годов он уже был известным оператором. Именно поэтому, когда потребовался профессионал, способный запечатлеть историческое событие — вскрытие гробницы Тамерлана в Самарканде, — выбор пал на него.

Роковая экспедиция

Экспедиция началась 12 июня 1941 года. С самого начала её преследовали странные события. Вышла из строя лебёдка для подъёма тяжёлых каменных плит, и учёным пришлось делать это вручную. Но главное произошло позже.

Вскоре после прибытия в Гур-Эмир, Малик повстречал загадочных старцев, которые поведали ему о древнем проклятии могилы великого Султана. Они категорически запретили вскрывать гробницу, сказав, что иначе начнется кровопролитная война.

Оператор незамедлительно рассказал участникам экспедиции об услышанном, но никто не воспринял слова незнакомцев всерьез. Гробница была вскрыта, а через день грянула Великая Отечественная война. Об этом в 2003 году рассказывал сам Каюмов в репортаже «Проклятие Тамерлана».

После события

Оператор поведал о произошедшем маршалу Жукову и просил его дать приказ закопать могилу. Как только гробница была закрыта, Красная Армия как будто обрела второе дыхание. На фронтах советские бойцы начали одерживать первые победы.

На войне сам Каюмов исполнял долг фронтового оператора, как и многие люди его профессии. Получив два ранения, он был комиссован и отправлен домой.

Но операторское искусство Малик не забросил. Он выпустил свыше 400 фильмов, большинство из которых было высоко оценено критиками и удостоено кинематографических наград. Малик Каюмович Каюмов скончался в 2010 году в возрасте примерно 100 лет. Могила оператора находится на его родине в Узбекистане.