Акулина Петрова: как похороненная женщина родила ребенка в могиле

Страх быть погребенным заживо — тафофобия — был распространенной болезнью интеллигенции XIX века. Этой фобией страдал и Николай Гоголь. Но в то время как классик боялся очнуться в могиле, для одного мальчика из Подмосковья склеп стал… колыбелью. Эта невероятная, но задокументированная история произошла осенью 1819 года в селе Лопасня.

Тяжелые роды

Осень 1819 года. Сельчане из Лопасни, включая крестьянина Федора Петрова, всем миром собирают урожай. Его беременная жена Акулина остается дома под присмотром малолетней племянницы Мавры. Никто не подозревал, что этот день закончится кошмаром.

У Акулины внезапно начинаются схватки. Три часа длится мучительная, но безрезультатная агония. Девочка-подросток, оставшаяся с ней, впадает в ступор и не зовет на помощь. В итоге обессиленная женщина теряет сознание, а очнувшись, в беспамятстве выбегает во двор и хватается за столб сарая, где и замирает.

Похороны беременной и стоны из-под земли

Вернувшийся муж и родственники находят Акулину бездыханной. Ее пальцы с такой силой вцепились в дерево, что их едва разжимают. Ни дыхания, ни пульса — все признаки смерти налицо.

Поэтому неудивительно, что односельчане тут же стали готовить Акулину Петрову в последний путь. Усопшую обмыли, переодели и уложили на стол. Согласно традиции, Петрову похоронили на третьи сутки на местном кладбище неподалеку от сельской церкви. В течение двух последующих дней родные скорбели о безвременной кончине Акулины, пока дети священника, игравшие возле погоста, не сообщили отцу о еле слышных стонах, раздававшихся из-под земли.

Спасение младенца

Священнослужитель, отец Иван, удостоверившись в том, что дети говорят правду, позвал нескольких мужчин для того, чтобы вскрыть могилу. Когда откинули крышку показавшегося из-под земли гроба, все в ужасе замерли. Акулина Петрова находилась уже в другом положении. Но самое поразительное, что в ногах у покойницы лежал живой младенец мужского пола. По крайней мере, именно так описывает те события К. А. Богданов в своей книге «Врачи, пациенты, читатели: патографические тексты русской культуры XVIII-XIX веков».

Новорожденного вынули из гроба. А вот Акулину Ивановну сельчанам пришлось оставить в могиле. По-видимому, она задохнулась, так и не дождавшись помощи. Ребенок же, напротив, оказался абсолютно невредим. Если верить упомянутому выше изданию «Библиотека для чтения», мальчика назвали Петром, и в 1837 году, когда журнал Александра Смирдина вышел в свет, он был жив и здоров. Впрочем, как и его отец Федор.