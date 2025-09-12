13 сентября: почему в этот день не принято делать подарки

В православии 13 сентября вспоминают святого богослова Киприана, епископа Карфагена III века. В народном календаре это день Куприяна или журавлиное вече.

Считалось, что сейчас птицы выбирают вожака и собираются в путь на юг. В народе это время было подходящим для похода в лес, а чтобы не только собрать клюкву или бруснику, брали вещи больного человека. И по пути бросали их в трясину. Уходить надо было, не оглядываясь. Считалось, что такой дар духу болота поможет излечится больному.

Вообще, в этот день не принято было дарить подарки другим людям, считалось, что так можно сильно заболеть, утратить покой или получить вместе с презентом и неприятности. Так же неприятности сулила дальняя дорога, посадки в огороде и многое другое. А начатую работу старались довести до конца, иначе ничего хорошего тоже не ждали.

Если в этот день пошел снег - зима будет ранняя. Утром журавли раскричались - дождь пойдет. Солнце весь день - тепло еще неделю простоит. Заметили распустившиеся одуванчики - остаток осени будет теплый.