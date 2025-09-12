Сколько раз пытались переименовать Москву

Переименование городов, улиц, парков, тротуаров было одним из главных развлечений советской номенклатуры. На карте появились тысячи топонимов, прославляющих партийных деятелей, о которых потомки забыли без всякого сожаления. А имена тех, кого едва ли когда-то забудут, становились именами целых городов. Оказывается, даже исконное название столицы собирались угробить. Да не один раз, а четырежды.

Впервые Москву взялись переименовывать через три года после кончины Ленина — в феврале 1927 года. Ходатайство, которое легло на стол председателя Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК) Михаила Калинина, подписали более 200 чиновников. Они предлагали обозвать столицу Ильичом. В аргументации говорилось, что «именно Ленин основал свободную Русь».

© Временный мавзолей, поставленный на Красной площади после смерти Ленина

Вероятность топографической реформы была довольно высокой. Тем более опыт переименования крупного города уже имелся: Петроград стал Ленинградом через каких-то пять дней после смерти вождя мирового пролетариата. Впрочем, решающее слово было за Сталиным, который тогда уже имел неограниченную власть. Иосиф Виссарионович посчитал, что два города в стране в честь Ленина — это перебор.

Через 11 лет бурную деятельность развил нарком НКВД Ежов. Сталин железной рукой убирал с дороги политических конкурентов, и карьера Николая Ивановича могла в любой момент оборваться (что в общем-то в скором времени и случилось). Так вот Ежов и задумал задобрить Сталина.

По его указанию подчиненные подготовили специальный проект о переименовании Москвы в Сталинодар. В документе было приложение, в котором приводились сладкоречивые высказывания трудящихся в пользу переименования. Но Сталин этот подхалимаж не оценил. Президиум Верховного Совета проинформировали, что руководитель против.

В следующий раз тема всплыла после победы в Великой Отечественной войне. Этот триумф в умах народных масс должен был непременно ассоциироваться с гением генералиссимуса Сталина. Так что нет ничего удивительного в том, что нашлись желающие закрепить победу путем присвоения столице нового названия. Но на этот раз проект далеко не зашел. Поступило несколько сотен просительных грамот со стороны пролетариев, а официальный запрос так и не был сформирован.

Последнюю — по крайней мере на сегодняшний день — попытку переименовать столицу предприняли после смерти Сталина в марте 1953 года. Эта подобострастная идея охватила целые организации, учреждения и предприятия. В Москву приходили мешки с соответствующими обращениями.

Более того, в то время всерьез предлагали переименовать целую республику: Грузию — в Сталинскую ССР. А всю страну собирались обозвать Союзом Социалистических Сталинских Республик. Что касается очередного Сталинодара, с ним не срослось из-за того, что скоро изменилась политическая конъюнктура и началось развенчание культа личности.