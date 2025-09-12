Какое письмо поставило точку в истории расстрела царской семьи

История гибели семьи последнего российского императора породила одну из самых живучих легенд XX века — миф о чудесном спасении великой княжны Анастасии. На этом фоне десятки самозванцев пытались выдать себя за уцелевших Романовых, но ни одна из версий не вызывала такого ажиотажа, как история Анны Андерсон. И ни один из родственников царской семьи не боролся с этой легендой так яростно, как лорд Луис Маунтбеттен, родной племянник императрицы Александры Федоровны.

© globallookpress

Эпидемия самозванцев после екатеринбургской трагедии

Как известно, в ночь на 17 июля 1918 года в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге была расстреляна царская семья. Однако долгие десятилетия судьба их останков оставалась тайной: первые официальные раскопки начались лишь в 1991 году, а останки двоих детей — Марии и Алексея — были обнаружены и вовсе в 2007-м.

Эта завеса секретности стала плодородной почвой для мифов. На протяжении всего XX века, как отмечают историки, появлялись десятки «лже-Алексеев», «лже-Ольг» и «лже-Анастасий». Одной из самых известных стала некая Анна Андерсон, объявившая себя чудом спасшейся младшей дочерью Николая II.

Анна, Анастасия или Франциска?

Последняя пользовалась особой популярностью. Одной из наиболее известных «Анастасий» считается некая Анна Андерсон, которая в свое время была пациенткой психиатрической больницы Берлина. Согласно версии самой Андерсон, приведенной в издании «50 знаменитых загадок истории ХХ века» В. М. Скляренко, И. А. Рудычевой и В. В. Сядро, в процессе расстрела в доме Ипатьева ее, потерявшую сознание, спас солдат Александр Чайковский. Вместе они бежали в Бухарест. Андресон родила от Чайковского ребенка, который, впрочем, сразу был отдан в приют. Впоследствии красноармеец был убит в уличной драке, а Анна оказалась в Германии.

Многие эмигранты с радостью поверили в эту историю и всячески поддерживали «Анастасию». Так, как утверждает Виктор Кузнецов, автор книги «Русская Голгофа», Великую Княжну в Анне Андерсон признали Глеб и Татьяна Боткины. Подобное отношение придавало Андерсон сил: она отчаянно отстаивала свое родство с Романовыми в различных европейских судах на протяжении не одного десятилетия. Лишь после проведенного анализа ДНК все встало на свои места. Оказалось, что Анна Андерсон, а точнее Франциска Шанцковская, не имеет ничего общего с семейством Романовых. Впрочем, есть и те, кто даже сегодня сомневаются в результатах экспертизы и продолжают склоняться к тому, что Шанцковска действительно была дочерью Николая II.

Племянник императрицы против лже-кузины

Вот только некоторые родственники Романовых изначально считали Анну Андерсон самозванкой. Главным же противником Андерсон Энтони Саммерс и Том Мангольд, авторы книги «Дело Романовых, или Расстрел, которого не было», называют племянника императрицы Александры Федоровны, Луиса Маунтбеттена. Маунтбеттен принимал активное участие в сборе улик для разоблачения Андерсон. Он потратил тысячи фунтов на судебные издержки, оспаривая иски лже-Анастасии. Суды Анна Андерсон проиграла, однако благодаря тяжбам она стала знаменитой. Впрочем, Маунтбеттен попытался воспрепятствовать и славе Андерсон. В 1958 году он убедил сотрудников ВВС отказаться от интервью с ней.

Кто-то, возможно, полагал, что Романовы и их родственники попросту не желают принимать в свой круг «Анастасию». Однако письмо Маунтбеттена, датированное 11 марта 1975 года, как сообщает издание Daily Mail, ставит точку в спорах, касающихся личности Анны Андерсон, а также опровергает прочие конспирологические теории. В этом письме, адресованном некоему Вудкоку-Кларку, о котором мало что известно, лорд утверждал:

«Не может быть никаких сомнений в том, что моя двоюродная сестра Анастасия была убита вместе с остальными членами своей семьи. Впрочем, она в отличие от других умерла не сразу, а была добита штыками».

Письмо, если верить Daily Mail, было найдено среди вещей покойного коллекционера из Ноттингема.