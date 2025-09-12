Какую тайну скрывает завещание Федора Кузьмича

Одна из самых интригующих загадок русской истории XIX века — таинственная судьба императора Александра I и легенда о сибирском старце Федоре Кузьмиче. Народная молва настойчиво утверждала: царь, терзаемый виной за смерть отца, Павла I, не умер в 1825 году, а инсценировал собственную кончину, чтобы закончить жизнь в молитвенном уединении.

Легенда об императоре Александре I

Легенда получила неожиданное подтверждение с появлением загадочного старца. В сентябре 1836 года в Пермской губернии был задержан бродяга без документов, со следами кнута на спине. Назвавшись Федором Кузьмичом, он был осужден за бродяжничество и сослан в Сибирь.

Однако очень скоро этот ссыльный поразил всех своим поведением. В отличие от обычных бродяг, он был необычайно образован, красноречив и благочестив. Он поселился в келье, учил местных детей грамоте, а в беседах непринужденно рассуждал о войне 1812 года, вспоминал Кутузова, Суворова и придворные порядки. Он особенно почитал день памяти Александра Невского — небесного покровителя императора Александра I.

После смерти старца в 1864 году вера в его царское происхождение только укрепилась. Жители села Зерцалы утверждали, что у них хранятся якобы оставленные старцем Киево-Печерский образ Богородицы и бумажный вензель в виде буквы «А» с короной над ней. А благодаря купцу Семену Хромову, у которого Федор Кузьмич жил последние годы, стали известны загадочные записки подвижника, которые тот якобы передал ему перед смертью. Первая записка имела следующие зашифрованные записи:

«Видишили накакое васъ бѣзсловесие счастие слово изнѣсе» и «Но егда убо а молчатъ п нѣвозвѣщаютъ».

Вторая записка состояла из цифр и букв и содержала информацию о дате и месте ссылки Федора Кузьмича. Различные расшифровки записок говорят как против, так и за версию о происхождении старца. Так, например, исследователь В.В. Барятинский расшифровал записки так:

«Видишь ли, на какое молчание вас обрекло ваше счастье и ваше слово»;

«Но когда Александр молчит, то Павел не возвещает» (то есть, когда Александр хранит молчание, его не терзают угрызения совести из-за убийства отца);

«Я скрываю тебя, Александр, как страус, прячущий свою голову под крыло».

В то же время заключение графологической экспертизы, выполненной по приказу великого князя Николая Михайловича, отрицало, что записки написаны рукой Александра I. С 1909 года подлинники записок считаются пропавшими.

Вопрос остается открытым

Окончательно ответить на вопрос, имел ли старец Феодор какое-либо отношение к императору Александру, историки до сих пор так и не смогли. Никаких подлинных документов, содержащих сведения о Федоре Кузьмиче, за исключением материалов дела об аресте и ссылке в Сибирь, не сохранилось, а дошедшая до нас история болезни императора Александра, воспоминания его окружения и ряд официальных документов, подтверждающих его кончину Таганроге, значительно подрывают веру в легенду о старце. В то же время ни в советский период, ни сегодня серьезной научной проверки, способной подтвердить или опровергнуть легенду о Федоре Кузьмиче, не проводилось. Среди альтернативных версий о происхождении загадочного старца существует предположение, что подвижник, по церковному благословению, принял на себя искупление грехов покойного Александра I, чем и объяснялись некоторые особенности его поведения. В частности, этим можно объяснить и его возможные слова о том, что его «уже отпели».