Приметы и поверья на 16 сентября: что нельзя делать в этот день

Народный календарь. Почему 16 сентября нужно выносить из дома ненужные вещи
16 сентября православные чтут память Домны Никомидийской, пострадавшей за веру во время правления римского императора Максимилиана.
Считалось, что в этот день нужно выносить из дома все ненужные вещи. Крестьяне должны были собрать весь хлам перед своими домами, развесить старую одежду на заборах, а на колья вокруг огорода нужно было надеть поношенные лапти. В народе верили, что этот ритуал избавит семью от сглаза, разочарования и финансовых проблем.
Приметы погоды:
Гром гремит — к долгой и теплой осени.
Теплый день — весна поздней будет.
Туман в полнолуние или новолуние — к ясной погоде.
Большие муравейники сулят суровую зиму.
На елях много шишек — зима будет теплой.
Именины отмечают: Василиса, Ефим, Илья, Иван, Алексей, Петр, Константин.