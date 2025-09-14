Почему украинское «Динамо» с позором выгнали из Лиги чемпионов

Ровно 30 лет назад случился один из самых громких скандалов в истории Лиги чемпионов. Из розыгрыша исключили киевское «Динамо», причиной стало по сути голословное обвинение руководителей клуба в попытке подкупа со стороны испанского арбитра Антонио Лопеса Ньето. Рефери рассказал, что киевляне пытались уговорить его обеспечить нужный результат в игре с «Панатинаикосом» в обмен на деньги, шубы и даже женщин с пониженной социальной ответственностью. «Лента.ру» — подробнее об этой темной истории.

© РИА Новости

«Меня хотели купить и сделать несчастным на всю жизнь», — такую цитату Ньето вывела в заголовок одна из испанских газет сразу после скандала.

Эта история до сих пор покрыта мраком, а несчастными в ней точно стали футболисты и болельщики киевского «Динамо», которые ничем не заслужили жестокого наказания.

На пути к скандалу

В сезоне-1995/1996 бессменный чемпион Украины киевское «Динамо» все еще не могло рассчитывать на прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов. Завоевать это право команде нужно было через один раунд квалификации. Соперником киевлян стал датский «Ольборг».

Первая игра прошла в Киеве и сложилась для хозяев удовлетворительно. Была добыта сухая победа со счетом 1:0, но динамовцы явно рассчитывали на большее. К тому же, единственный мяч был забит с достаточно спорного пенальти. Кто знает, может знаменитые шубы впервые появились в той Лиге чемпионов еще до группового этапа?

В ответной встрече в Дании «Динамо» натурально деклассировало соперника: киевляне показали яркий атакующий футбол, отправив в ворота соперника три мяча. Два из них на счету восходящей звезды не только украинского, но и мирового футбола Андрея Шевченко, которому на тот момент было всего 18 лет. Так была добыта путевка в групповой турнир Лиги чемпионов, на который поклонники «Динамо» возлагали большие надежды.

Тем более, группа динамовцам досталась вполне проходимая. В соперниках значились французский «Нант», греческий «Панатинаикос» и португальский «Порту». Никаких тебе «Реалов», «Ювентусов» и прочих «Манчестер Юнайтед».

Кстати, киевлян в тот момент тренировал уже не великий Валерий Лобановский. Мэтр в 1990-м взял паузу в работе с динамовцами, отправившись на шесть лет на Ближний Восток. Там он без каких-то громких успехов возглавлял сборные ОАЭ и Кувейта. «Динамо» же в сезоне-1995/1996 возглавлял другой легендарный специалист Йожеф Сабо.

Испанец под шубой

В стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов киевляне дома принимали «Панатинаикос». Игра проходила на Республиканском стадионе в украинской столице и собрала безумные по сегодняшним меркам 98 тысяч зрителей. Все они гнали хозяев вперед, и матч получился очень упорным.

Киевляне владели преимуществом, имели больше моментов. Но забили лишь один мяч. Причем греки тоже могли отличиться: в каких-то эпизодах хозяев спас голкипер Александр Шовковский, а один из ударов по воротам «Динамо» приняла на себя перекладина. Победный гол Виталия Косовского получился немного курьезным: динамовец под острым углом вошел в штрафную площадь и хитрым ударом в ближний угол застал врасплох голкипера «Панатинаикос». После матча полузащитник признался, что делал передачу, но мяч у него с ноги срезался.

Финальный свисток зрители встретили оглушительным ревом, но радость длилась совсем недолго.

Уже на следующий день стало известно о том, что Ньето обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с докладом о попытке подкупа со стороны руководителей киевского «Динамо».

Арбитр рассказал, что в день перед матчем представители «Динамо» сначала принесли в гостиничные номера отеля «Днепр» ему и его помощнику норковые шубы, а затем позвали их на ужин. Поужинать рефери предложили на некоей «загородной базе клуба», и испанцы почему-то согласились.

«Там не было никаких опознавательных знаков футбольного клуба, и тут я увидел бегущих в очень провокационных нарядах девушек. Мы зашли в помещение, находившийся в нем человек хотел поговорить со мной. Он протянул мне лист бумаги, на котором в том числе по-испански было написано: "Антонио, победа "Динамо", 30 тысяч долларов для тебя», — рассказал Ньето.

Испанец добавил, что хотел забрать бумагу с собой, но неизвестный человек не позволил этого сделать. После этого арбитры покинули «базу». Ньето на следующий день на хорошем уровне отработал матч, и никто из сторонних наблюдателей не мог заподозрить его в предвзятости.

Безуспешные оправдания

«Динамо» после шокирующих признаний Ньето срочно организовало пресс-конференцию, на которой генеральный менеджер клуба Игорь Суркис и генеральный секретарь клуба Василий Бабийчук представили свою версию произошедшего.

Генменеджер заявил, что Ньето сам вышел на него по поводу шуб, так как слышал о том, что на Украине они очень дешевые. Суркис согласился помочь и достал испанской бригаде арбитров меховые изделия, которые и привезли в гостиницу. Но речь не шла о взятке, Суркис, по его словам, хотел помочь Ньето и его коллегам с покупкой шуб. Общий прайс составил как раз те самые 30 тысяч долларов.

«Бабийчук сказал, что судьи все время спрашивают, какая стоимость отобранных меховых изделий. Они не унимались, я взял чек и показал его Ньето. Он, подчеркиваю, взял чек, посмотрел на сумму, затем схватился за голову со словами "Нам ничего не надо"», — рассказал Суркис.

Таким образом, босс динамовцев опроверг версию Ньето о том, что он получил бумагу от незнакомого человека.

Однако УЕФА не поверил в версию динамовских боссов. Союз во главе со шведом Леннартом Юханссоном встал на сторону Ньето. Сам президент УЕФА заявил о том, что знает испанца как честнейшего человека, и у него нет оснований не доверять его словам. При этом никаких доказательств кроме тех самых слов Ньето представлено не было.

Это не помешало УЕФА оперативно созвать дисциплинарный совет и уже 21 сентября, спустя восемь дней после матча, вынести жесткое решение в отношении киевского «Динамо».

Клуб был исключен из розыгрыша Лиги чемпионов, а также отстранен от участия в любых еврокубках на три года.

Команду также лишили призовых за победу над «Панатинаикосом», а Суркиса и Бабийчука пожизненно дисквалифицировали.

Оперативно поданная «Динамо» апелляция успехом не увенчалась. Киевлян в Лиге чемпионов заменил пройденный ими «Ольборг», а фанаты до сих пор считают тот скандал самой черной страницей в истории клуба. Вдвойне обидно им было смотреть и за тем, как обыгранный ими абсолютно по делу «Панатинаикос» сначала уверенно занял первое место в группе, а затем дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где был остановлен грозным в то время «Аяксом».

Понять и простить

Отменить или хотя бы скостить назначенную «Динамо» дисквалификацию просила без преувеличения вся Украина. В том числе, ее первые лица. К президенту УЕФА лично обращались действующий глава государства Леонид Кучма и его предшественник Леонид Кравчук. На стороне киевлян также выступал входящий в исполком УЕФА глава Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

Руководители европейского футбола сдались и уже через семь месяцев оправдали «Динамо» и его боссов. Путь к ближайшим еврокубкам был открыт.

Репутация Ньето же была изрядно подпорчена. Он продолжил получать назначения на серьезные матчи, но даже некоторые коллеги-арбитры его осуждали. Известный российский судья Сергей Хусаинов в интервью РИА Новости вспоминал о том, как поступок испанца публично оценил швейцарский рефери Серж Мументалер на семинаре УЕФА в Севилье.

«Это исключительно проблема Ньето. Или вы думаете, что нам ничего не предлагают? Но мы выходим на поле и работаем. В УЕФА по любому поводу не "стучим"», — Серж Мументалер.

Евросезон-1996/1997 получился для динамовцев скоротечным и без преувеличения кошмарным. В двухматчевом противостоянии за право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов они без шансов проиграли венскому «Рапиду» с общим счетом 2:6, а в первом раунде Кубка УЕФА сенсационно уступили швейцарскому «Невшатель Ксамакс».

После этого Сабо лишился должности, а восстанавливать престиж «Динамо» в Европе вновь был призван Лобановский. И уже через год он блестяще справился с этой задачей. В сезоне-1998/1999 динамовцы дошли до полуфинала Лиги чемпионов, где в драматичном противостоянии уступили мюнхенской «Баварии». Той динамовской банде, в которой блистали Шевченко, Сергей Ребров, Олег Лужный, Каха Каладзе и другие, было вполне по силам замахнуться на трофей.

Кстати, в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-1998/1999 динамовцы финишировали выше того самого «Панатинаикоса». Команды снова встретились в главном европейском турнире и на этот раз успели провести два матча, обменявшись победами.