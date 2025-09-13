«Валялись люди, ноги, руки». Как произошла одна из страшнейших катастроф СССР

Ранним утром 13 сентября 1980 года, ровно 45 лет назад, под Москвой произошла одна из крупнейших железнодорожных катастроф эпохи застоя. Скорый поезд сообщением Нальчик — Москва на подходе к станции Ока южнее Серпухова протаранил состав, следовавший в столицу из Баку. Вагоны сошли с рельсов и разворотили платформу, электровоз нальчикского поезда развернуло поперек путей. Жертвами столкновения стали 30 пассажиров, еще 58 человек получили серьезные ранения. Виновниками ЧП признали машиниста поезда Баку — Москва Валерия Кузьменко и его помощника, которые уснули в кабине: в результате вверенный им состав потерял скорость, остановился на подъеме и покатился назад, навстречу второму поезду, который уже не мог затормозить. Как произошло крушение на станции Ока — в материале «Ленты.ру».

Пассажиры скорого поезда Нальчик — Москва еще спали, когда их покой нарушил страшный удар. Люди падали с верхних полок, словно яблоки с дерева, растерянно потирали ушибленные места и спросонья никак не могли понять, что произошло. Проводница поспешила успокоить: мол, волноваться не стоит, видимо, кто-то дернул стоп-кран. Но свет не включали, пострадавшие осматривали ушибы и ссадины в темноте, пока не рассвело. И тогда им предстала ужасная картина.

«Самое страшное было, когда вышли из вагона, — вспоминала в годовщину трагедии пассажирка пережившего крушение поезда Елена. — Везде валялись вещи, люди, ноги, руки, кровь».

Ей повезло: спавший на верхней полке брат при падении успел сгруппироваться и не задел коляску со спящим ребенком, стоявшую в середине купе.

«Многие получили травмы от падения, сломали ребра», — говорит Елена.

Вскоре к станции Ока Серпуховской дистанции пути Московской железной дороги подогнали автобусы, часть пострадавших доставили в Серпуховскую городскую больницу имени Семашко, других — на вокзал, где можно было перевести дух. Пассажиры поезда Нальчик — Москва тогда так и не узнали, что их состав врезался в хвост поезда, следовавшего из Баку. Катастрофа стала одной из крупнейших для того времени и произошла исключительно по вине одного человека.

Серпуховские Мальдивы

Этот участок железной дороги — место историческое. 100 лет назад казалось, что оно опаснее леса с разбойниками. 5 октября 1925 года на перегоне Серпухов — Ока семь вооруженных бандитов ворвались в вагон поезда, следовавшего из Москвы в Туапсе. Схватив начальника состава и проводника, они потребовали, чтобы пассажиры отдали все имеющиеся деньги.

При подъезде к станции Ока поезд замедлил ход, что насторожило стоявшего на платформе начальника дорожной охраны. Внезапно один из грабителей выпрыгнул из окна вагона и бросился наутек. Его примеру последовали подельники.

Налет на поезд 100 лет назад вызвал немалый резонанс: о нем писали в газетах, а нарком внутренних дел РСФСР Александр Белобородов клятвенно обещал найти преступников. Политический окрас скандалу придавало то, что среди ограбленных пассажиров оказался видный деятель Крестьянского интернационала Томаш Домбаль.

А в 1928 году здесь с большой помпой открывали 534-метровый железнодорожный мост через Оку, позволивший вдвое увеличить пропускную способность участка. Обошедшийся госказне в 5,5 миллиона рублей, он стал самым грандиозным объектом такого рода в недолгой еще истории Советского Союза. На торжественную церемонию открытия из Москвы приезжали друг Ленина Глеб Кржижановский и приятель набиравшего силу Сталина Авель Енукидзе.

«Ни отдельные группы людей, изуверившихся в нашем строительстве, ни козни иностранцев не смогут парализовать нашей энергии», — заявил с трибуны Енукидзе, вызвав громкие аплодисменты серпуховских рабочих.

Много чего пережил железнодорожный мост через Оку до 13 сентября 1980 года, когда ранним утром по нему проехал поезд № 94 Баку — Москва.

Сегодня Ока — уже даже не станция, а полузаброшенный остановочный пункт Курского направления МЖД с крохотной платформой: сойти на нее можно только из первых четырех вагонов электрички. Сюда добираются лишь редкие дачники да рыбаки, благо река в этих местах по-прежнему богата окунем, щукой и судаком. В последние годы стрелку рек Ока и Нара облюбовали любители пляжного отдыха (за белый песок это место величают серпуховскими Мальдивами), приезжающие из Серпухова и даже из Москвы.

А когда-то здесь кипела жизнь, с близлежащего карьера шли в Москву эшелоны с песком для строек социализма, а на станции делали остановку поезда дальнего следования. Туристы могли подкрепиться в буфете вокзала и пересаживались на пароходы, чтобы продолжить путешествие по Оке. Теперь же от смотровой площадки, загаженной окурками и битыми бутылками, отдает хтонью. Ротонда, вроде бы призванная украшать вид на реку, вся исписана безграмотными посланиями.

«Почему здесь всегда что-нибудь происходит? — переспрашивает пожилой рыбак, удобно расположившийся с удочкой у Окского моста. — Места здесь глухие, медвежий угол».

Впрочем, он признается, что немного нагнетает, и криминала здесь не больше, чем где-либо еще.

Уснувший машинист

Скорый поезд № 94 сообщением Баку — Москва вез в столицу курортников из санаториев необъятного юга и предприимчивых деятелей торговли, у которых в разгаре был фруктово-овощной сезон. В 15 вагонах было 540 человек, они под завязку забили багажные полки.

Пока пассажиры наслаждались последними часами отпуска, разглядывая в окно вечерние пейзажи Черноземья, куда еще не успела по-настоящему прийти осень, локомотивная бригада готовилась передать смену своим коллегам — они должны были набраться сил для заключительного марш-броска в доме отдыха железнодорожников на станции Скуратово в Тульской области. Машинист Валерий Кузьменко и его помощник Игорь Конов, однако, вместо нескольких часов здорового сна решили поиграть в карты.

В нарушение инструкций они разбили колоду, поэтому в 3 часа 2 минуты утра заступили на работу порядком уставшими. Как показали дальнейшие события, страсть железнодорожников к азартным играм имела роковые последствия.

В 4 часа 15 минут поезд № 94 проехал станцию Приокская, пересек границу Тульской и Московской областей и забрался на мост через Оку. После прохода станции Ока на 104-м километре дороги Кузьменко, реагируя на предупреждение об ограничении скорости, притормозил до 42 километров в час. А дальше произошло самое загадочное событие во всей этой истории: машинист и его помощник Конов внезапно уснули. Что должно было случиться в кабине локомотива, чтобы двое молодых парней синхронно «выключились» при выполнении ответственной работы, так и остается невыясненным — или не преданным огласке, все эти годы развлекая конспирологов.

В направлении Серпухова дорога уходит в подъем, поэтому состав стал замедляться, и на сотом километре, в 4:26, его скорость упала до нуля. Постояв на горке около минуты, поезд медленно покатился назад.

Между тем с разницей всего в четыре минуты в столицу спешил пассажирский поезд № 62 из Нальчика под управлением Николая Андросова. Он вез 612 пассажиров, размещенных в 17 вагонах. В 4:19 на локомотивном светофоре появился желтый сигнал, и машинист снизил скорость поезда до 30 километров в час.

Чуть позже сигнал сменился на красно-желтый, а когда до светофора Ч2 станции Ока оставалось порядка 450 метров, — на красный. Иных вариантов не оставалось, и на скорости 38 километров в час Андросов применил экстренное торможение.

В это время в кабине локомотива поезда № 94 проснулся Кузьменко. Бегло оценив ситуацию, он сделал то же самое (состав, бесконтрольно катившийся с горки, успел разогнаться до 32 километров в час). В тот момент между поездами оставалось еще примерно 200 метров. Учитывая тормозной путь (около 100 метров), избежать столкновения было уже невозможно.

За секунды до удара машинист Андросов и его помощник Андрей Руднев успели выскочить из кабины.

В 4 часа 30 минут два поезда столкнулись.

«Автогеном срезали угол вагона, из отверстия хлестала кровь»

«В то утро я рыбачил на озере Резерв, услышал сильнейший грохот и лязг железа, — рассказывал житель Серпухова Валерий. — Я взобрался на насыпь, увидел поезд и повалившиеся вагоны. Скорая и милиция приехали быстро. Было страшно, я понимал, что жертвы точно есть».

С рельсов сошли три последних вагона поезда № 94. Хвостовой выбросило на первый путь, а предпоследний вагон протаранил платформу станции Ока в сторону Москвы, разбив ее на части. Локомотив второго поезда развернуло поперек путей, он получил максимальные повреждения.

По словам железнодорожника Александра, в производстве вагонов для поездов дальнего следования изначально заложен коэффициент прочности, какие-то дополнительные меры защиты при этом не предусмотрены.

«После изготовления вагонов происходит, как говорится, приемка, — отмечает он в беседе с «Лентой.ру». — То есть по определенным пунктам проверяют вагон на прочность, жесткость и так далее. В итоге комиссия принимает решение, можно ли выпускать его на линию».

Как подчеркнул Александр, теоретически локомотивная бригада действительно может уснуть — на это способны повлиять разные факторы.

«Например, машинисту может стать плохо, а помощник в этот момент спит, — рассуждает железнодорожник. — Тем более это 1980-й год. Однако сейчас все помощники и машинисты [выходят на работу] со специальными браслетами, их состояние контролируется дистанционно. Это как футболисты бегают по полю с датчиками».

Он признался «Ленте.ру», что, отработав на железной дороге 20 лет, не верит в официальную версию катастрофы.

Жертвами столкновения стали 30 пассажиров, еще 58 человек получили сильнейшие ранения. В то утро в больницу имени Семашко мобилизовали всех имевшихся в Серпухове медиков. За не работавшими в тот день присылали машину на дом — требовалось экстренно оперировать и спасать людей.

«У меня было ночное дежурство, — вспоминала серпуховчанка Елена, в 1980 году работавшая медсестрой в горбольнице. — Неожиданно началась страшная шумиха. Машины с пострадавшими подъезжали одна за другой, людей не хватало. Я запомнила на всю жизнь слова одного из фельдшеров, работавшего на месте катастрофы. Он рассказал, что когда автогеном срезали угол одного из вагонов, из образовавшегося отверстия хлестала кровь».

По словам очевидцев, для разбора завалов привезли зэков — они раздвигали раскуроченные фрагменты вагонов, вытаскивали трупы и грузили их в машину.

Александр Р. в то время проходил срочную службу в воинской части в поселке Львовский (ныне микрорайон Подольска). Утром он на машине с водителем приехал в Серпухов по заданию своего командира и, узнав о катастрофе, поспешил к станции Ока. Он запомнил, что около восьми часов утра место было оцеплено милицией и военными, над раскуроченными вагонами еще стоял едкий дым, что могло быть следствием пожара.

«Запомнился эпизод, как какой-то генерал помогал разгибать листы вырезанного металла, — вспоминал Александр в соцсетях. — В момент столкновения кто-то находился в туалете. Извлекли окровавленного мужчину, он еще был живой».

Традиционно нашлись и те, кто пытался нажиться на чужом горе: мародеры тащили разбросанные по железнодорожной насыпи чемоданы, не брезгуя чужой одеждой и детскими игрушками, присваивали имущество Министерства путей сообщения. В конце концов их разогнали милиционеры.

Когда железную дорогу очистили, искореженные вагоны перетащили на запасной путь в карьер — они лежали там многие годы, притягивая любопытных окрестных ребятишек. То ли в 1990-е, а может уже в 2000-е их распилили и сдали на чермет. Части конструкций старой платформы Ока остаются на месте и сегодня, новую платформу соорудили чуть в стороне.

Рыбаки, кстати, тоже пострадали из-за крушения: при реконструкции железнодорожного полотна часть озера Резерв, где в изобилии водилась плотва, засыпали землей.

На взгляд собеседника «Ленты.ру» из местных рыбаков, для Серпухова эта трагедия не стала своей, поскольку никак не затронула жителей города, — погибли и пострадали люди, которые должны были пронестись мимо города за несколько минут, следуя в свои пункты назначения. Возможно, поэтому не появился на месте катастрофы мемориальный знак в память о ее жертвах.