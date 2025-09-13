Как Франс Халс перевернул представление о портретной живописи

Золотой век голландской живописи ассоциируется с тремя самыми значимыми именами Рембрандт, Вермеер и Халс. И если биографии первых двух художников давно изучены, то подробности жизни третьего до сих пор вызывают споры искусствоведов. Судьба его многих полотен тоже таинственна и загадочна подробности в подборке MIR24.TV.

Точная дата рождения Франса Халса неизвестна. Отечественные источники указывают на промежуток между 1581 и 1585 годами, а в Европе склоняются к датировке 1581/1583 год. Однако место, где будущий живописец появился на свет, называют с большей уверенностью Антверпен. Скорее всего, после рождения сына его родители-протестанты сбежали из католической Фландрии в Северные Нидерланды, когда испанцы захватили город в 1585 году. Семья поселилась в Харлеме. И первым свидетельством их пребывания там стала запись о крещении в 1591 году младшего брата Франса, Дирка Халса, который в будущем тоже стал художником.

Поиск своего стиля

С 1600 по 1603 год Франс Халс учился живописи у харлемского маньериста Карела ван Мандера. И уже к 1610 году молодой человек стал членом Гильдии Святого Луки. Самый ранний из сохранившихся датированных портретов Халса раннего периода «Портрет католического священника Якобуса Заффиуса, написанный 1611 году. В настоящее время полотно хранится в Харлеме. Авторский стиль в этой работе еще не проявился, и в ней чувствуется некая ученическая зависимость от статики XVI века. К сожалению, остальные ранние работы либо не дошли до нас, либо пока не идентифицированы.

Известность живописцу принесут более поздние портреты. В 1616 году появился «Банкет офицеров стрелковой роты святого Георгия. Здесь уже проявилось новаторство. В групповом сцене есть сюжет, модели больше связаны психологически и композиционно, а общее впечатление более живое и естественное. Через 11 лет он напишет второй вариант. В это же время появится картина «Банкет офицеров стрелковой роты святого Адриана, а спустя еще десять лет «Групповой портрет роты капитана Ренье Реала.

Герои Халса не только платежеспособная знать, наоборот, он обращается к самым презираемым обществом персонажам. Шуты, пьяницы, ведьмы, простые рыбаки и музыканты вот кто ему по-настоящему интересен. Это было серьезным вызовом современникам.

Не зря выставку, проходившую с 30 сентября 2023 по 3 ноября 2024 в трех ведущих галереях мира Национальной галерее (Лондон), Рейксмузеуме (Амстердам) и в Gemäldegalerie (Берлин), назвали Frans Hals. Meister des Augenblicks, что в переводе означает «Франс Халс. Мастер мгновения. Кстати, именно в столице Германии хранятся самые знаменитые портреты его кисти: например, «Малле Баббе («Ведьма из Харлема), «Портрет Катарины Хоофт с кормилицей и «Поющий мальчик с флейтой. Когда «Малле Баббе в 1869 году показали на первой Международной художественной выставке в Мюнхене, знаменитый живописец Гюстав Курбе был настолько впечатлен, что даже сделал для себя копию.

Надо сказать, при довольно рассеянном образе жизни, Франс Халс протянул довольно долго и скончался лишь в 1666 в Харлеме.

Картины Франса Халса в России

Пишущего маргиналов Халса долго никто не рассматривал как художника, способного обратиться к религиозным сюжетам. Тем не менее он создал портреты всех четырех евангелистов. И именно их приобрел известный голландский комиссионер Яков Эйфер по поручению императрицы Екатерины II в начале 70-х годов XVIII века. «Евангелисты прибыли в Санкт-Петербург, их занесли в описи Эрмитажа за 1773 и 1797 годы. Однако весной 1812 года Александр I расщедрился и приказал выдать из сокровищ собрания несколько картин в дар католическим храмам Таврической губернии: так произведения Халса покинули столицу. И пропали.

Только спустя почти полтора века, в 1958 году, знаток голландской живописи Ирина Линник, сотрудница Государственного Эрмитажа, в запасниках Одесского государственного музея западного и восточного искусства обнаружила две картины, поступившие туда в 1920 году из Одесской картинной галереи русского искусства. Их хитро атрибутировали тогда как образцы русской школы XIX века то ли по некомпетентности, то ли с дальновидным умыслом. Благодаря этой случайной находке «Святой Лука и «Святой Матфей вернулись в научное поле.

В 1965 году вновь обретенного «Святого Луку привезли в ГМИИ имени А. С. Пушкина в Москву на выставку. И будто для опровержения слов Екатерины Фурцевой, министра культуры, мол, «в Советском Союзе, в отличие от Запада, музеи не грабят, картину украли. Лишь через полгода свернутое полотно нашли за печкой в доме у грабителя в ужасающем состоянии. Реставраторы сделали все, что было в их силах, для спасения шедевра. И отправили обратно в Одессу.

Инцидент послужил основой для сценария фильма «Возвращение “Святого Луки”, который телеканал «МИР покажет 13 сентября в 17:05. В 1975 году его снял режиссер Анатолий Бобровский. Главную роль сыграл Всеволод Санаев: актер перевоплотился в полковника милиции Зорина. Специально для съемок написали точную копию полотна Халса.

«Святой Иоанн тоже в какой-то момент обнаружился, и с 1997 года находится в коллекции Музея Гетти в Лос-Анджелесе.

А в России в настоящий момент, согласно Госкаталогу музеев РФ, только в ГМИИ имени А. С. Пушкина есть всего одна оригинальная работа Франса Халса «Святой Марк. В 1970-х годах профессор Клаус Гримм сквозь огромный воротник и манжеты узнал кисть Халса в так называемом «Портрете неизвестного, хранившемся на тот момент в частной коллекции. При снятии подрисованных деталей гардероба оригинальный слой, к огромному сожалению, в изначальном состоянии сохранить не удалось. Впервые восстановленное полотно публике показали лишь в 2008 году в Лондоне. В следующем году его выставили на ярмарку с ценой $8 млн (кстати, «Святого Иоанна американцы купили в два раза дешевле), потом привезли на продажу в Москву. Ирина Антонова, директор ГМИИ имени А. С. Пушкина, сразу его заметила среди других лотов на ярмарке в Центре изящных искусств на Волхонке. Тут же была достигнута договоренность с владельцами, и картина отправилась радовать (пока временно) посетителей музея. Денег для покупки на тот момент не было.

В 2012 году состоялась выставка «Возвращение Святого Луки. Западноевропейская живопись VI-XVIII веков из музеев Украины, и «Святой Лука со «Святым Матфеем спустя полвека снова предстали перед посетителями главного здания ГМИИ.

И только в ноябре 2013 года один известный благотворительный фонд проспонсировал покупку «Святого Марка для музея. Это стало чрезвычайно важным пополнением фондов за последние 80 лет, как тогда заметили научные сотрудники.

Творчество Франса Халса весьма ценили импрессионисты и в какой-то степени считали своим предтечей. Благодаря его работам мы можем видеть его современников такими, какими они были: несуразными, веселыми или серьезными, трезвыми или пьяными, но всегда полными жизни.