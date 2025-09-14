Страшнее Бермудского треугольника: названы две опасные таинственные зоны

Бермудский треугольник на протяжении десятилетий связывают с десятками таинственных исчезновений, но две странные зоны в США скрывают еще более смертоносные секреты.

© Московский Комсомолец

В таинственной зоне внутри озера Мичиган было обнаружено последнее известное местонахождение нескольких самолетов и парусных судов, некоторые из которых исчезли таинственным образом, пишет Daily Mail. Известный как Мичиганский треугольник, он расположен между Ладингтоном и Бентон-Харбор в Мичигане и Манитовоком в Висконсине. Еще более страшная зона в США находится на Аляске, где, по некоторым предположениям, в пределах этого треугольника произошло до 20 000 исчезновений.

Расположенный между Анкориджем, Джуно и Уткиагвиком, Аляскинский треугольник был отмечен неоднократными трагедиями и бесчисленными исчезновениями - от пассажирских самолетов до местных жителей, отправившихся на пешую прогулку, отмечаеи Daily Mail.

Учитывая малонаселенность Аляски, общее число случаев пропажи людей в пределах треугольника поразительно велико, что заставляет некоторых сторонников теории заговора обвинять во всем - от НЛО до секретных правительственных проектов, скрытых в дикой местности.

Загадки, связанные с обоими треугольниками, также заставили некоторых утверждать, что в этих двух областях существуют электромагнитные вихри, которые приводят к крушениям самолетов и ко дну кораблей. Недавно обнаруженные свидетельства в обоих местах вновь привлекли внимание к обоим загадочным треугольникам.

* Мичиганский треугольник – поклонники конспирологии обвиняют в таинственных исчезновениях близ Мичигана "энергетические вихри", или "силовые линии", - предполагаемые энергетические линии, которые пересекают древние достопримечательности по всему миру.

Еще больше масла в огонь подлило обнаружение в 2007 году под водами озера Мичиган сооружения возрастом 9000 лет, описанного как "американский Стоунхендж", а за последний год были обнаружены новые сведения о его происхождении. Это сооружение, найденное недалеко от Траверс-Сити, состоит из больших, расположенных друг за другом камней, которые, как полагают, использовались для охоты в доисторические времена и, возможно, использовались для заманивания животных, таких как карибу, в ловушки.

Что касается печально известных исчезновений в этом районе, то самое запоминающееся произошло в ночь на 23 июня 1950 года. Самолет DC-4, на борту которого находились 58 пассажиров и членов экипажа, потерял радиосвязь с диспетчерами, и свидетели, как сообщается, слышали шум двигателей и видели вспышки, прежде чем он упал в озеро Мичиган во время шторма.

Береговая охрана извлекла обломки и человеческие останки с борта рейса 2501 после крушения в районе Мичиганского треугольника, которое на тот момент стало самой смертоносной аварией коммерческого авиалайнера в Америке.

Однако история Мичиганского треугольника началась за сотни лет до того рокового дня в 1950 году. Корабль "Ле Грифон" исчез на обратном пути из своего первого плавания по озеру в 1679 году недалеко от Грин-Бэй озера Мичиган. Судно направлялось к острову в озере Мичиган, чтобы торговать шкурами животных, но пропало вместе со всеми шестью членами экипажа, и его груз мехов так и не был найден.

В 1891 году судно "Томас Хьюм" также исчезло без каких-либо сигналов бедствия вместе со своей командой.

Еще более загадочное исчезновение произошло на шхуне "Роза Белль", которая была найдена плавающей кверху дном без каких-либо признаков присутствия девяти членов ее экипажа в 1921 году.

Верящие в Мичиганский треугольник энтузиасты также обратили внимание на таинственное исчезновение капитана Джорджа Доннера, который 28 апреля 1937 года удалился в свою каюту на грузовом судне "О.М. Макфарланд". Он приказал экипажу предупредить его, когда корабль приблизится к месту назначения, но команда обнаружила, что его каюта заперта изнутри. Они взломали дверь, но Доннера нигде не было видно, он был слишком большим, чтобы пролезть в иллюминаторы, и не проявлял никаких признаков депрессии.

* Аляскинский треугольник – одно исчезновение на Аляске привлекало внимание общественности на протяжении десятилетий. В 1972 году пропал самолет Cessna, на борту которого находились политики Томас Хейл Боггс-старший, лидер большинства в Палате представителей США, и Ник Бегич, конгрессмен от Аляски.

После одной из крупнейших на тот момент поисково-спасательных операций в истории США, в которой приняли участие 40 военных и 50 гражданских самолетов, обломки самолета найдены не были.

В отличие от других теорий о треугольнике на Аляске, эта теория также породила ряд правительственных теорий заговора. Боггс был членом комиссии Уоррена, расследовавшей убийство президента Кеннеди, и не соглашался с теорией "убийцы-одиночки". Некоторые утверждают, что самолет был преднамеренно сбит, но никаких доказательств убийства так и не было получено, пишет Daily Mail.

Еще одно громкое исчезновение связано с Гэри Фрэнком Созерденом, который пропал в 1976 году во время поездки по дикой местности Аляски. После того, как в 1997 году был найден череп, в 2022 году следователи наконец смогли идентифицировать его как принадлежащий Созердену, придя к выводу, что он, скорее всего, погиб в результате нападения медведя.

На Аляске число исчезающих людей более чем в два раза превышает средний показатель по стране, что заставляет некоторых выдвинуть теорию о том, что электромагнитная энергия здесь (и в Мичигане) может быть причиной авиакатастроф и исчезновений.

Другие версии предполагают причастность НЛО или даже агрессивных существ типа снежного человека, бродящих по этим районам.

Однако более скептически настроенные наблюдатели предположили, что высокий уровень исчезновений на Аляске связан с пропавшими без вести и убитыми женщинами из числа коренного населения или с суровым ландшафтом самой Аляски.