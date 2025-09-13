Море в Таиланде вернуло россиянам паспорта, уплывшие с пляжа

История с чудесным спасением загранпаспортов туристов из России произошла на Пхукете. Только по счастливому случаю им не пришлось задержаться на острове из-за пропажи документов незадолго перед вылетом. В соцсетях, обсуждая происшествие, советуют не расслабляться на отдыхе и присматривать за вещами на пляже.

Молодой человек и девушка весело проводили время в районе Май Као на северо-западном побережье Пхукета. В какой-то момент они поняли, что потеряли маленькую сумочку, в которой был мобильный телефон iPhone 14 Pro Max, немного наличных, а главное – оба заграничных паспорта. Без них запланированный на следующий день вылет в Россию был невозможен.

Прежде чем пойти в полицию, пара долго пыталась найти пропажу, осматривая окрестности и опрашивая отдыхающих. Но все было бесполезно – сумка бесследно пропала. Оказалось, что это были не происки воришек, а ее просто смыло водой с берега. Вечером того же дня на нее наткнулись гулявшие по кромке моря на White Wood Beach бельгиец и испанка. Находку гости Таиланда сдали в полицейский участок. Убедившись, что все потерянное россиянами было в целости и сохранности, полицейские передали им найденные вещи.

