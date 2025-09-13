Откуда взялось слово «пацан» и кого так называли русские

Сегодня слово «пацан» звучит повсеместно — от улиц до телеэкранов, обозначая просто «парня» или «молодого человека». Но всего сто лет назад у этого термина было совсем иное, колоритное и не самое приятное происхождение. Его история — это детектив с двумя главными версиями, и обе ведут к берегам Черного моря.

Одесско-еврейский след

Наиболее вероятная и поддерживаемая многими лингвистами версия отправляет нас в многонациональную Одессу начала XX века. Считается, что «пацан» — это производное от идишского слова «поц», которое является грубым обозначением мужского полового органа.

Уменьшительно-пренебрежительная форма «поцен» (маленький «поц») идеально подошла для уничижительного обозначения мальчишек — неопытных, юных и ничего не смыслящих в воровском ремесле. Через одесский криминальный жаргон, где сильно было влияние еврейской общины, это словечко проникло в общеуголовный лексикон молодой советской страны. Так «пацан» стал кличкой для беспризорников и мелких воришек.

Украинско-сельские корни

У этой теории тоже есть свои сторонники. Они предлагают отвлечься от криминала и посмотреть в сторону украинского села. Слово выводят от междометия «паць-паць», которым подзывают свиней. Соответственно, «пацан» мог изначально означать свинопаса — человека, постоянно находящегося среди скотины, а значит, не самого чистого и уважаемого.

Эта версия также объясняет южное, причерноморское происхождение термина, но лишает его криминального флёра, делая более «сельскохозяйственным».

На самом деле

Все-таки спор о том, какому языку принадлежит это слово, пока не решен, т.к. оно появилось всего каких-то 100 лет назад в люмпенизированной среде. В одном уверены лингвисты — оно имеет определенно причерноморско-южноукраинское происхождение, так что можно быть уверенными, к распространению слова «пацан» точно приложила свою «золотую ручку» Одесса-мама.