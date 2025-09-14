«Он отмороженный». Кто создал самую жестокую банду России

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций о самых разыскиваемых преступниках России. В списке, который недавно обновило МВД, фамилии 11 человек, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений. Среди них — маньяки, наемные убийцы, разбойники и даже украинские националисты. За любую информацию, которая поможет установить их местонахождение, в полиции готовы заплатить миллион рублей.

В прошлый раз речь шла о «мурманском подрывнике» Дмитрии Мамонове, который в 2002 году убил товарища, а затем решил избавиться от тела, устроив взрыв в жилом доме и рискнув жизнями его жильцов. Сегодня наш рассказ — об одном из самых опасных криминальных авторитетов страны, «ночном губернаторе» Брянска Николае Емельянове по кличке Емеля. Его группировка отправила на тот свет 74 человека, от коммерсантов до воров в законе, а сам Емеля уже 16 лет скрывается от правосудия за рубежом.

Авторитет Емеля создал в Брянске криминальную империю

Николай Емельянов, уроженец поселка Госома в Брянской области, начал свой путь в криминальном мире в конце 1990-х, создав в Брянске небольшую организованную преступную группировку (ОПГ).

«По оперативной информации, через подконтрольные Емельянову фирмы отмывались деньги, полученные от контрабанды. Кроме того, у него была сеть платежных терминалов, которая работала, мягко говоря, весьма криво, и много фирм-однодневок», — Леонид Соловьев, бывший оперативник одного из подразделений по борьбе с организованной преступностью МВД России.

После объединения с Саранской ОПГ, имевшей большое влияние в регионе, дела Емельянова, известного в преступном мире как Емеля, пошли в гору: его люди взяли под контроль весь брянский автобизнес. Однако криминальному авторитету не давало покоя то, что часть прибыли, по негласным правилам, приходилось отдавать в воровской общак.

Тогда Емеля, прикрываясь связями в силовых структурах, стал уклоняться от выплат в общак, чем навлек на себя гнев воров в законе. Они задумали ликвидировать дерзкого авторитета, но Емеля избежал расправы — и в ответ организовал покушение на влиятельного вора в законе Бориса Петрушина по кличке Барыга.

Отправить Барыгу на тот свет людям Емели удалось лишь с третьей попытки: 2 июня 2002 года, когда вор в законе ехал по Московскому проспекту, его догнали киллеры на мотоцикле, и один из них разрядил в голову Борису магазин автомата Калашникова. Расправа над Барыгой существенно укрепила позиции Емельянова в преступном мире. В конце 2002 года он возглавил крупнейшее в Брянской области организованное преступное сообщество: помимо Саранской ОПГ, в него вошли Дубровская и Рославльская группировки. После этого кровожадный авторитет стал методично уничтожать всех конкурентов в преступном мире и в родном регионе, и в соседних областях. Емеля нескромно называл себя «ночным губернатором» Брянска. У него была любимая присказка: 4,5 кубометра леса для врага я всегда найду. Его подручные как-то выяснили опытным путем, что именно столько дров необходимо для полного сжигания человеческого тела.

Киллеры Емели охотились на авторитетов и воров в законе

В апреле 2003 года рядом с одним из брянских кафе киллеры Емели устранили вора в законе Мераба Табагуа (Муха) и двух криминальных авторитетов — некоего Крюкова и Ивана Занкевича. Но главная цель покушения — заклятый враг Емельянова, положенец (представитель воров в законе) Виктор Магамедов (Гриня) — чудом выжил: он успел скрыться в подземном переходе.

После этого ликвидаторы избавились от нескольких приближенных Грини — Емеля называл это «зачисткой области от воровской швали». После расправ над Василием Богдановым (Басист), Александром Шлапаковым (Хирург) и Виктором Шугаровым (Шугар) Гриня предпочел бежать из региона и залег на дно в Москве.

«Емеля совсем отмороженный — ненавидел всех, весь мир. Обычно он угрожал калашом [автоматом Калашникова], но порой пускал в дело и пистолет. Он открыто говорил о своих жестоких пристрастиях», — из воспоминаний жителя Брянской области, знакомого с Николаем Емельяновым.

Между тем проблемы с законом у Емели возникли после того, как его киллеры отправили на тот свет еще одного приближенного Грини — криминального авторитета Андрея Солукова (Солук). В качестве исполнителя преступления Емельянов выбрал своего родственника Андрея Радюкова (Хохол), который втерся к доверие к Солуку и стал вхож в его дом.

В итоге в конце 2004 года Хохол хладнокровно расстрелял Солука спящим дома на диване. Однако Радюков не был профессиональным киллером, поэтому сильно наследил и вскоре был задержан. Заказчика он сдал на первых допросах, и когда Емеля узнал об этом, то пустился в бега.

Но потом он поверил словам лидера Дубровской ОПГ Василия Петрова, который предоставлял киллеров для ОПС Емельянова.

«Емеля скрывался несколько месяцев. Вася Петров гарантировал ему безопасность, если он придет в прокуратуру на допрос по делу о расправе над Солуковым. Емеля ему поверил и был задержан в кабинете следователя», — Дмитрий Рыженко, в 2019 году — руководитель отдела следственного управления СКР по Калужской области.

«Ночной губернатор» Брянска ускользнул от правосудия

Понимая, что в Брянске у Емели есть огромное влияние, следователи решили отправить криминального авторитета в СИЗО города Орла, где у него не было такой власти. Радюкова, главного свидетеля обвинения, взяли под госзащиту и поместили под домашний арест — его день и ночь охраняли оперативники. Однако в один из октябрьских дней 2004 года киллер подсыпал своей охране в напитки клофелин и сбежал.

Впрочем, это был весьма опрометчивый поступок: в январе 2005 года люди Емели выследили предателя в Обнинске и свели с ним счеты, когда Радюков гулял с женой и новорожденным сыном. Устранив главного свидетеля, Емельяненко развалил всю линию обвинения и вышел на свободу.

Своей следующей целью мстительный криминальный авторитет выбрал предателя Петрова: в июле 2005 года Василия выманили в кафе, расположенное в селе Сеща, где два киллера буквально изрешетили его: на теле Петрова судмедэксперты насчитали 54 огнестрельных ранения, половина которых пришлась в голову.

Вскоре место Василия во главе Дубровской ОПГ занял один из приближенных Емели Игорь Галанцев (Гэлл).

Год спустя Емеле наконец удалось ликвидировать Виктора Магамедова — тот решил, что опасность миновала, и вернулся в Брянск.

Положенец поселился в частном доме неподалеку от центра Брянска, куда в конце июня 2006 года по заданию Емельяненко наведались два киллера. Магамедова охранял целый отряд телохранителей, но они не только не защитили своего подопечного, но и не смогли задержать ликвидаторов. Любопытно, что после прощания с боссом часть его подручных — мелкие криминальные авторитеты — переметнулись под крыло к Емеле.

После этого киллеры Емели отправили на тот свет еще одного видного криминального авторитета Брянской области — Андрея Бадию. Тот вызвал гнев Емельянова тем, что ослушался его приказа вернуть угнанную машину Госнаркоконтроля безвозмездно. Бадия потребовал за возврат ВАЗ-2110 деньги, а из салона автомобиля пропала спецтехника.

В августе 2007 года Андрей получил летальные огнестрельные ранения неподалеку от здания Бежицкого районного суда: киллер на мотоцикле подкараулил Бадию в тот момент, когда он садился в свою машину. В голову криминальному авторитету выпустили целую обойму из автомата Калашникова.

Авторитет Емеля заработал миллионы долларов

Расправой над Андреем Бадией Емеля хотел решить сразу две проблемы: укрепить свое пошатнувшееся влияние в преступном мире и нанести удар по смотрящему за соседней Смоленской областью Василию Костенкову (Костенок). Ему подкинули в баню автомат, из которого киллер стрелял в Бадию, и позвонили в милицию.

Пока Костенков находился в СИЗО, Емеля пытался взять под контроль Смоленскую область. Сделать этого он так и не сумел, хотя сильно ослабил там влияние воров в законе. К слову, в планах Емельянова было распространить свое влияние через Калужскую область на юго-западную часть Московского региона.

Впрочем, к 2006 году ОПС Емели и без того достигло невиданного могущества: в Брянской области его люди взяли под контроль сферу ритуальных услуг, торговлю автомобилями, наркоторговлю, проституцию и многое другое. Прибыль, которая измерялась миллионами долларов в месяц, главарю везли в чемоданах.

Однако Емельянов допустил ошибку: он думал, что лишил следователей всех козырей, устранив ключевого свидетеля Радюкова. Но те установили номер машины, в которой киллеры поджидали свидетеля у его дома, и по нему вычислили их данные.

«Расследуя расправу над Радюковым, совершенную в Обнинске, мы обнаружили тот самый джип. И постепенно по крупицам установили его принадлежность к действовавшей в Брянске банде Емели», — Дмитрий Рыженко, в 2019 году — руководитель отдела следственного управления СКР по Калужской области.

По версии следствия, с 2002 по 2009 год члены ОПС Емели по его приказу отправили на тот свет 74 человека в Брянской, Смоленской и Калужской областях. В 2009 году семерых бандитов удалось задержать, все они получили длительные сроки лишения свободы. Но их главарь от правосудия ускользнул.

По оперативным данным, Емеля пользовался благосклонностью начальника областного УВД и поддержкой других руководителей правоохранительных органов области — любое уголовное дело, возбужденное против его ОПС в Брянске, по странному стечению обстоятельств, никаких судебных перспектив не имело.

Собрать доказательства против Емели и его банды удалось лишь следователям из соседней Калужской области, что стало шоком для всей Брянской области.

«Ночной губернатор» Брянска скрылся в Болгарии

В 2014 году в ряде СМИ появилась информация о том, что Емелю удалось задержать, однако официального подтверждения она так и не получила. Сегодня 63-летний криминальный авторитет по-прежнему находится в розыске. После продолжительных оперативно-разыскных мероприятий российские полицейские установили, что Николай Емельянов обосновался в Болгарии.

Он живет в гостинице, фактически принадлежащей брянскому олигарху, полностью подконтрольному Емеле. У него безупречные фальшивые документы на другое имя, кроме того, он слегка изменил внешность, сделав пластическую операцию.

«Из-за обострившейся международной обстановки разработанная спецоперация по задержанию Емели сорвалась. При этом даже сейчас он регулярно получает деньги с родины, и там его до сих пор боятся», — источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах.

В случае задержания Емеле почти наверняка грозит пожизненный срок. По словам следователей, единственный вариант избежать такого исхода для него — самому явиться с повинной в полицию.

Впрочем, учитывая хитрость и коварство одного из самых жестоких криминальных авторитетов в современной России, шансы на это стремятся к нулю.