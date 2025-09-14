Десять странных свадебных обычаев СССР

Советская эпоха давно канула в Лету, но ее причудливые свадебные обряды у многих до сих пор живы в воспоминаниях. Традиции того времени сегодня кажутся не просто странными, а порой пугающе нелепыми — и тем удивительнее, что для целого поколения они были абсолютной нормой. Мы собрали 10 самых ярких примеров таких обычаев, которые заставят вас по-новому взглянуть на историю бракосочетаний. Готовы узнать, без чего не обходилась ни одна свадьба в СССР?

Испытание на пути в ЗАГС

В СССР свадьба стартовала не с ЗАГСа, а с настоящего квеста — выкупа невесты. Жених и его друзья сражались в остроумии и щедрости, проходя шутливые, но обязательные испытания от подруг невесты. Только после этого можно было получить пропуск к главному событию — торжественной регистрации. И да, без свидетелей с алыми лентами через плечо этот обряд был просто немыслим.

— Подружки невесты задавали вопросы жениху, какой цвет глаз у невесты, какой отпечаток у ее губной помады и т. п. Жених с дружком за ошибку и невыполнение платили штрафы либо деньгами, либо спиртным, которое заранее было подготовлено. Не повезло, конечно, тем, чьи невесты жили этаже на пятом или выше, так как на каждом пролете их ожидало новое испытание. Но зато сколько счастья было при виде прекрасной невесты, к которой он так долго шел, — вспоминает номинант премии «Женщина года» и многодетная мама Диана Бутенко.

Советский гламур на колесах

Визитной карточкой любой советской свадьбы был кортеж. Головная машина, где сидели жених с невестой, непременно самая роскошная, какую только удалось найти. Она превращалась в произведение искусства: капот гордо венчала кукла-невеста в фате, разноцветные ленты натягивали по всему кузову и привязывали воздушные шарики.

— В качестве праздничного транспорта использовались разные виды автомобилей, часто это были «Москвичи» или «Запорожцы», в зажиточных семьях — «Волга». Машину с молодоженами сопровождали родные и друзья на других автомобилях или даже на мотоциклах, — рассказывает эксперт по обрядам и традициям Снежана Гаврилова. — Машины украшали цветами, лентами и карнавальными атрибутами, чтобы сделать образы молодоженов более торжественными.

Спрашивается, зачем столько мороки? Всё просто: кукла на капоте — это древний славянский оберег. Она защищала молодых от сглаза и символизировала будущее благополучие. Советские люди уже не помнили смысла, но традицию сохранили.

Священный долг

После выкупа и регистрации свадебный кортеж отправлялся в свой самый идеологически выверенный маршрут — к памятнику Ленину, Вечному огню или мемориалу павшим героям. Молодожены возлагали цветы к подножию монументов и таким образом отдавали дань уважения прошлому.

— Это тоже был тот еще квест, который утомлял и жениха, и невесту. А оказывается всё для чего? Каждая советская молодая семья должна была символически поблагодарить героев прошлого за светлое будущее, — рассказывает Диана Бутенко.

Где отмечали свадьбы в СССР

Свадебное застолье в СССР редко проходило в ресторанах — настоящий пир устраивали дома, в тесных коммуналках, студенческих общагах или рабочих бараках. Гости теснились за одним большим столом, а то и в нескольких комнатах. Соседи, друзья и даже коллеги по работе приходили поздравить молодых — скромность быта компенсировалась невероятной душевностью.

Кейтеринга и официантов не существовало в принципе: гости сами несли угощения — кто салат, кто домашние закатки, кто купленный по блату торт. Готовили еду сообща, сутками напролет.

— Обычно молодожены выбирали дату, которая считалась удачной, и собирали гостей из числа родных и друзей. В деревнях торжественная часть часто проводилась в сельском клубе или на площадке у дома, — вспоминает Снежана Гаврилова.

Главные подарки советских свадеб

В эпоху тотального дефицита подарки молодым выбирали не по красоте, а по полезности. Главным принципом было: «чтобы пригодилось в быту». Часто гости заранее договаривались, кто что дарит, чтобы не дарить одинаковое. Иначе у молодоженов могло оказаться несколько идентичных утюгов, ковров или хрустальных графинов.

— В советское время обязательно назначали свидетеля и свидетельницу, которые носили специальные ленты. Они угощали гостей напитками и собирали подарки: это были сервизы, ложки, постельное белье и многое-многое другое, — отмечает ведущая свадеб и режиссер шоу-программ Анастасия Юнисова.

Конверты с деньгами были редкостью и не считались желанным подарком — в приоритете были дефицитные вещи.

«Горько!»

Одной из самых узнаваемых и неизменных традиций советской, да и современной русской свадьбы был обряд кричалки «Горько!». Гости дружно скандировали это слово, сигнализируя, что вино в бокалах действительно горькое и исправить это могли только молодые своим поцелуем.

Этот открытый, почти публичный акт был не просто забавным развлечением, но и демонстрацией единения пары перед лицом общества

— Моя любимая традиция, которая тоже может казаться дичью, — все кричат: «Горько!», а жених с невестой должны целоваться. Понятно, что поцелуй дело интимное, а тут весь праздник под крики общественности нужно постоянно целоваться, — улыбается Диана Бутенко.

Хлеб да соль

Одним из самых трогательных и символичных моментов советской свадьбы был обряд благословения молодых хлебом-солью. Мать жениха выносила на расшитом рушнике каравай и солонку, встречая новобрачных у порога своего дома.

Ритуал требовал от жениха и невесты откусить или отломить по куску хлеба, предварительно обмакнув его в соль. Считалось, чей кусок окажется больше — тот и будет главным в семье.

— Спрашивается, где логика, зачем хлеб в соль макать? Так это опять древняя традиция, буквально «Я буду любить тебя и в радости, и в горести». Жених с невестой это обязательство принимают, — сообщила Диана Бутенко.

Два дня шума, драк и тостов

Советская свадьба редко ограничивалась одним днем — гуляния растягивались на два, а то и три дня. Второй день обычно проходил в неформальной обстановке: часто дома или на даче, с продолжением застолья, играми и обязательными русскими народными песнями под баян.

Гости били посуду «на счастье», кричали «Горько!», а атмосфера накалялась так, что нередко заканчивалась потасовками. Драки были почти обязательной частью. Это воспринималось не как ЧП, а как яркая деталь, о которой потом вспоминали со смехом.

— Одна из главных традиций в те времена: «Какая свадьба без драки!» — отмечает Анастасия Юнисова. — Сейчас всё намного спокойнее, хотя ничто человеческое и потомкам советских людей не чуждо.

Символ счастливого начала

Одной из самых трогательных и неизменных традиций советской свадьбы было перенесение женихом невесты через порог их нового дома. Этот ритуал выполнялся не просто для красоты или демонстрации силы — он нёс глубокий символический смысл.

Считалось, что если невеста переступит порог сама, то брак будет сложным, полным преград и раздоров. Жених, перенося свою избранницу на руках, брал на себя роль защитника, который буквально и метафорически «переносит» ее через рубеж в новую, счастливую жизнь.

— Переправа невесты, как правило, символизировала переход из одной жизни в другую и часто включала в себя вокальные и танцевальные элементы. Такой обряд можно было встретить на севере и в центральных частях страны, — добавляет Снежана Гаврилова.

Медовый месяц по-советски

Кульминацией свадебного празднования зачастую становилась долгожданная поездка — медовый месяц. Правда, выглядел он совсем не так, как сегодня.

Пределом мечтаний для советских молодоженов была путевка в санаторий в Крыму или поход с палатками по Кавказу. Размещение в скромных номерах баз отдыха, общие душевые, гитара у костра и печёная картошка вместо ресторанов — вот романтика по-советски.